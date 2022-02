Kudo Hotel - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Kudo Hotel , und Kudo Hotel wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Hotel Refund Policy The SHA+ booking cannot be cancelled after being confirmed and the payment is refundable only for the covid-19 positive result that does not permit you to travel.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport. SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe-Zimmer (Frühstück) 42 m² ฿39,576 - 7 Day Sandbox ฿29,976 - 5 Day Test & Go ฿22,656 - 4 Day Test & Go ฿15,576 - 2 Day Test & Go ฿8,256 - 1st Day Test & Go ฿7,320 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon

Kaffeemaschine

Fitness erlaubt

HDMI Kabel

Halal-Lebensmitteloptionen

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Küche

Wohnzimmer

Mikrowelle

Außenanlagen

Kleine Kaution

Kleine Gebühren für Kinder

Schwimmbad

Vegetarische Mahlzeiten

Arbeitsbereich

Yoga Matte SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Luxus-Strandsuite (Frühstück) 55 m² ฿52,176 - 7 Day Sandbox ฿38,976 - 5 Day Test & Go ฿29,856 - 4 Day Test & Go ฿19,176 - 2 Day Test & Go ฿10,056 - 1st Day Test & Go ฿9,120 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon

Balkon (voller Zugang)

Badewanne

Kaffeemaschine

Fitness erlaubt

HDMI Kabel

Halal-Lebensmitteloptionen

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Küche

Wohnzimmer

Mikrowelle

Außenanlagen

Kleine Kaution

Kleine Gebühren für Kinder

Schwimmbad

Vegetarische Mahlzeiten

Arbeitsbereich

Yoga Matte SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Pool- und Strandsuite (Frühstück) 65 m² ฿64,776 - 7 Day Sandbox ฿47,976 - 5 Day Test & Go ฿37,056 - 4 Day Test & Go ฿22,776 - 2 Day Test & Go ฿11,856 - 1st Day Test & Go ฿10,920 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon

Balkon (voller Zugang)

Badewanne

Kaffeemaschine

Fitness erlaubt

HDMI Kabel

Halal-Lebensmitteloptionen

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Küche

Wohnzimmer

Mikrowelle

Außenanlagen

Kleine Kaution

Kleine Gebühren für Kinder

Schwimmbad

Vegetarische Mahlzeiten

Arbeitsbereich

Yoga Matte

Bei einem Besuch in Phuket werden Sie sich im Kudo Hotel wie zu Hause fühlen, da es eine hochwertige Unterkunft und einen großartigen Service bietet. Nur 1 km vom Stadtzentrum entfernt, sind die Gäste gut gelegen, um die Attraktionen und Aktivitäten der Stadt zu genießen. Dank seiner günstigen Lage bietet das Hotel einfachen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Im Kudo Hotel sorgen der exzellente Service und die hervorragenden Einrichtungen für einen unvergesslichen Aufenthalt. Das Anwesen bietet kostenloses WLAN in allen Zimmern, 24-Stunden-Sicherheitsdienst, tägliche Zimmerreinigung, Taxiservice und Ticketservice, um den größtmöglichen Komfort zu gewährleisten. Kudo Hotel verfügt über 26 Gästezimmer. Alle sind geschmackvoll eingerichtet und verfügen über Annehmlichkeiten wie Flachbildfernseher, Wäscheständer, kostenloser Instantkaffee, kostenloser Tee, kostenloses Begrüßungsgetränk. Die zahlreichen Freizeitangebote der Unterkunft sorgen dafür, dass Sie während Ihres Aufenthalts viel zu tun haben. Das Kudo Hotel ist Ihr One-Stop-Destination für qualitativ hochwertige Unterkünfte in Phuket.

