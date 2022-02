Всего AQ гостиничных номеров 270 Спальни Партнерская больница World Medical Hospital

В отеле Holiday Inn Express Bangkok Siam, расположенном в 2 минутах ходьбы от станции надземного метро National Stadium, вас ждут современные каникулы. Он находится всего в 200 метрах от торгового центра MBK. К услугам гостей круглосуточный фитнес-центр на крыше и элегантные номера с бесплатным Wi-Fi на всей территории. Все номера с мягким ковровым покрытием оснащены 32-дюймовым телевизором с плоским экраном. Также в вашем распоряжении холодильник и эргономичный рабочий стол. В собственных ванных комнатах установлен душ с гидромассажем. Гости могут организовать однодневные поездки и взять напрокат автомобиль в экскурсионном бюро. В отеле также есть бизнес-центр, прачечная самообслуживания и бесплатная парковка. В ресторане Great Room на 7 этаже подают блюда интернациональной кухни. Он предлагает экспресс-завтрак "шведский стол" с возможностью взять с собой на вынос. Там же установлены торговые автоматы. Отель Holiday Inn Express Bangkok Siam находится в 5 минутах ходьбы от дома Джима Томсона и в нескольких минутах ходьбы от мега-торговых центров, включая Siam Paragon, Siam Discovery, Central World и Platinum Fashion Mall. Гости могут легко добраться до нескольких основных достопримечательностей, таких как Большой дворец, Ват Пхо (Лежащий Будда), Ват Пра Кео (Изумрудный Будда) и Храм Эраван.

Удобства / Особенности Трансфер из аэропорта Суварнабхуми или Дон Муанг в отель.

2 раза технический скрининговый тест на COVID-19 RT-PCR в реальном времени во время вашего пребывания

Круглосуточная дежурная медсестра в отеле

Круглосуточная скорая помощь

3-х разовое питание из избранных меню

Бесплатные закуски и безалкогольные напитки 3 раза за все время пребывания

Бесплатный высокоскоростной доступ в Интернет

32 новостных и развлекательных телеканала

Уборка комнаты каждые 2 дня (после второго отрицательного результата теста)

Коврик для йоги (по запросу и при наличии)

Место для расслабления после отрицательного результата теста на 7-й день: сад на крыше и фитнес-центр

Счет 3.1 /5 В среднем На основе 4 отзывы Рейтинг 0 Отлично 1 Очень хороший 1 В среднем 2 Бедные 0 Ужасный 🇺🇸 G Frost Прибыл 02/04/2021 2.3 Superior Room Положительные Хороший вид

Близко к BTS, когда выйдет Отрицательные Они закрыли фитнес-центр без причины

ПИЩЕВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ КАЖДЫЙ ПРИЕМ

Персонал знает, что еда холодная, и им все равно

Окна не открываются, затхлый запах Это был ужасный объект ASQ. Они знают, что вы уже заплатили полностью, они знают, что вы не можете уйти, и они знают, что им не нужно заставлять вас чувствовать себя комфортно. При первом же контакте они попытались передать мой багаж в другую комнату. После этого еда ужасная. Противно и холодно. Меня тошнило каждый раз, когда я ел приготовленную пищу. Жаловался 3 раза на холодную пищу. Это дало мне 2 приема пищи, которые были теплыми из 30. Никакой микроволновой печи в комнате. Я наконец перестал заказывать завтрак и обед. Моему кишечнику потребовалась целая неделя, чтобы оправиться от еды после того, как меня выпустили. Они закрыли фитнес-центр через 2 дня, и он больше никогда не открывался. Правительство сообщило, что фитнес-центр может быть открыт. Последний ASQ, в котором я останавливался, был НАМНОГО лучше. Читайте отзывы, холодная еда - уже известная руководству проблема. 🇺🇸 Gregory Alexander Frost Прибыл 02/04/2021 2.4 Superior Room Положительные Вид Отрицательные Пищевое отравление при каждом приеме пищи

В комнате пахнет плесенью

Нет микроволновки

Фитнес-центр был закрыт персоналом

Очень плохое обслуживание клиентов Я пробыл 11 дней, 10 ночей. Только 3-х разовое питание за все это время было достаточно теплым, чтобы поесть. Две горячие трапезы были прямым результатом моих жалоб сотрудникам Elite. Микроволновой печи в номере тоже нет. Сотрудники Elite позвонили администрации отеля, чтобы пожаловаться. Я наконец устал от холодной еды и пищевых отравлений, я перестал есть все, кроме предложенного ужина. Даже от этого меня тошнило. Я дважды жаловался руководству отеля на холодную еду. По второй жалобе мне сказали, что обслуживающий персонал уже уведомлен. Я надеюсь, что никому и никогда не приходилось сталкиваться с подобным опытом. Мой желудок был так расстроен из-за еды. Мой первый опыт работы с ASQ был намного лучше. Пожалуйста, не оставайся здесь. 🇬🇧 Thomas Adamson Прибыл 19/03/2021 3.3 Standard Room Положительные Еда хорошая. Отрицательные Блюда не горячие, только разовое горячее.

На полном карантине. Чтобы помочь клиентам во время карантина, предоставьте список, чтобы сообщить им программу / расписание дней карантина. 🇩🇰 Lars Jonas Visby Faergemann Прибыл 18/03/2021 4.3 Standard Room Положительные Персонал очень услужливый Отрицательные Семи дней в настоящем должно хватить

Доступ к свежему воздуху Я бы хотел иметь балкон. И моей комнате нужен доступ свежего воздуха, Как окно, которое можно открыть. Доступ к свежему воздуху - очень важная вещь.

