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В отеле Holiday Inn Express Bangkok Siam, расположенном в 2 минутах ходьбы от станции надземного метро National Stadium, вас ждут современные каникулы. Он находится всего в 200 метрах от торгового центра MBK. К услугам гостей круглосуточный фитнес-центр на крыше и элегантные номера с бесплатным Wi-Fi на всей территории.

Все номера с мягким ковровым покрытием оснащены 32-дюймовым телевизором с плоским экраном. Также в вашем распоряжении холодильник и эргономичный рабочий стол. В собственных ванных комнатах установлен душ с гидромассажем.

Гости могут организовать однодневные поездки и взять напрокат автомобиль в экскурсионном бюро. В отеле также есть бизнес-центр, прачечная самообслуживания и бесплатная парковка.

В ресторане Great Room на 7 этаже подают блюда интернациональной кухни. Он предлагает экспресс-завтрак "шведский стол" с возможностью взять с собой на вынос. Там же установлены торговые автоматы.

Отель Holiday Inn Express Bangkok Siam находится в 5 минутах ходьбы от дома Джима Томсона и в нескольких минутах ходьбы от мега-торговых центров, включая Siam Paragon, Siam Discovery, Central World и Platinum Fashion Mall. Гости могут легко добраться до нескольких основных достопримечательностей, таких как Большой дворец, Ват Пхо (Лежащий Будда), Ват Пра Кео (Изумрудный Будда) и Храм Эраван.