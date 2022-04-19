СПЕЦИАЛЬНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ВИЗА (STV)

Обновление May 27th, 2022

Въезд в Таиланд по специальной туристической визе (STV)

Специальная туристическая виза Таиланда (STV) — это специальная однократная виза, введенная Управлением по туризму Таиланда 1 октября 2020 года для туристов с длительным пребыванием, которые хотели бы поехать в Таиланд. Это одна из экономических мер правительства Таиланда по восстановлению местной индустрии туризма, которая сильно пострадала от COVID-19.

Первоначально срок действия программы STV должен был истечь 30 сентября 2021 года, но с тех пор он был продлен до 30 сентября 2022 года.

Преимущество этой визы по сравнению с туристической визой заключается в том, что ее можно продлевать до 2 раз, что дает в общей сложности 9 месяцев пребывания. (обратите внимание, что вы НЕ можете перейти с STV на другой тип визы, не покидая Таиланда)

Требования для получения специальной туристической визы (STV)

Не должен быть лицом, которому запрещен въезд в Королевство в соответствии с Законом об иммиграции B.E. 2522 (1979) Должен не иметь судимостей в Таиланде и стране гражданства или проживания заявителя. Должен иметь гражданство или постоянное место жительства в стране подачи заявления НЕ ДОЛЖЕН иметь запредельных заболеваний (проказа, туберкулез, наркомания, слоновость, третья фаза сифилиса), как указано в Министерском постановлении № 14 Б.Е. 2535 Должен иметь тайскую медицинскую страховку, покрывающую срок пребывания в Таиланде, с покрытием не менее 40 000 THB для амбулаторного лечения и не менее 400 000 THB для стационарного лечения. (необходимо указать отдельно) Заявитель может рассмотреть возможность покупки тайской медицинской страховки онлайн, которая отвечает всем этим требованиям, здесь. Должен иметь медицинскую страховку, покрывающую медицинские расходы в Таиланде, с минимальным покрытием 100 000 долларов США для COVID-19 (должно быть указано отдельно). По этой визе вам запрещено заниматься какой-либо оплачиваемой работой в Таиланде.

Документы, необходимые для специальной туристической визы (STV)