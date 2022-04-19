СПЕЦИАЛЬНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ВИЗА (STV)

Обновление May 27th, 2022
Въезд в Таиланд по специальной туристической визе (STV)
Специальная туристическая виза Таиланда (STV) — это специальная однократная виза, введенная Управлением по туризму Таиланда 1 октября 2020 года для туристов с длительным пребыванием, которые хотели бы поехать в Таиланд. Это одна из экономических мер правительства Таиланда по восстановлению местной индустрии туризма, которая сильно пострадала от COVID-19.
Первоначально срок действия программы STV должен был истечь 30 сентября 2021 года, но с тех пор он был продлен до 30 сентября 2022 года.
Преимущество этой визы по сравнению с туристической визой заключается в том, что ее можно продлевать до 2 раз, что дает в общей сложности 9 месяцев пребывания. (обратите внимание, что вы НЕ можете перейти с STV на другой тип визы, не покидая Таиланда)
Требования для получения специальной туристической визы (STV)
- Не должен быть лицом, которому запрещен въезд в Королевство в соответствии с Законом об иммиграции B.E. 2522 (1979)
- Должен не иметь судимостей в Таиланде и стране гражданства или проживания заявителя.
- Должен иметь гражданство или постоянное место жительства в стране подачи заявления
- НЕ ДОЛЖЕН иметь запредельных заболеваний (проказа, туберкулез, наркомания, слоновость, третья фаза сифилиса), как указано в Министерском постановлении № 14 Б.Е. 2535
- Должен иметь тайскую медицинскую страховку, покрывающую срок пребывания в Таиланде, с покрытием не менее 40 000 THB для амбулаторного лечения и не менее 400 000 THB для стационарного лечения. (необходимо указать отдельно) Заявитель может рассмотреть возможность покупки тайской медицинской страховки онлайн, которая отвечает всем этим требованиям, здесь.
- Должен иметь медицинскую страховку, покрывающую медицинские расходы в Таиланде, с минимальным покрытием 100 000 долларов США для COVID-19 (должно быть указано отдельно).
- По этой визе вам запрещено заниматься какой-либо оплачиваемой работой в Таиланде.
Документы, необходимые для специальной туристической визы (STV)
- Должен присутствовать один из следующих четырех вариантов
- Доказательство полного владения кондоминиумом в Таиланде заявителем или членом семьи (в этом случае дополнительные финансовые доказательства не требуются) ИЛИ
- Подтверждение оплаты за проживание в отеле после периода карантина на сумму не менее 20 000 тайских бат (должна быть оплаченная квитанция)
- Доказательство аренды кондоминиума или дома на сумму не менее 20 000 THB (должна быть оплаченная квитанция)
- Доказательство как минимум двух платежей за покупку или аренду квартиры в кондоминиуме, которую иностранцы имеют право покупать или арендовать в соответствии с законом.
- Полис медицинского страхования и страхования от несчастных случаев
- Подтверждение полной оплаты за въезд и проживание
- Подтверждение оплаты назначенного альтернативного государственного карантина (ASQ) проживания в отеле не менее 14 дней и полной оплаты проживания (гостиница, кондоминиум или другие формы проживания в соответствии с законом об отелях) за весь период пребывания в Таиланде. . Такое Доказательство должно быть выдано самими поставщиками услуг и включать информацию об уплате налогов Поставщиками услуг или доказательство полного владения, или Платеж за покупку или аренду.
- Доказательство родства
- Супруги (без возрастных ограничений) и дети (не старше 20 лет) основного заявителя должны представить доказательства родства и предоставить документы, необходимые для въездного сертификата – СЕ и специального заявления на получение туристической визы.
Thailand Pass Insurance
FREE dtac 5G SIM card* Must use links below
The following COVID-19 Insurance Plans meet the 10,000 USD coverage requirement to enter Thailand.
|Insurance Company Name
|Package Price
|Days Covered
|Coverage Amount
|LUMA
|฿10,291
|90 Days
|$100K USD
Online approved within 24 hours (unless otherwise specified)
* prices which are not originally in THB have been converted to THB, and may not be exact.
* The insurance package must cover the full stay of the visa you will be entering on.
Мы можем помочь с подачей заявления на получение визы STV, свяжитесь с нами по LINE.