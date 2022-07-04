Таиланд вводит новую визу под названием «Долгосрочная резидентская виза (LTR Visa)», которая представляет собой программу, которая предоставляет ряд налоговых и неналоговых льгот для повышения привлекательности страны как регионального центра для проживания и ведения бизнеса для «высоких потенциальные иностранцы. Сегодня Таиланд уже является домом для многонациональных корпораций со всего мира и является одним из самых важных туристических направлений в Азии. Таиланд представляет собой очень привлекательное место для профессионалов, работающих в любом месте.
Ожидается, что эта новая визовая программа привлечет новых иностранных жителей, технологии и таланты, способствуя внутренним расходам и инвестициям, одновременно поддерживая экономический рост. Правительство Таиланда поставило цель привлечь в страну один миллион богатых или талантливых иностранных жителей в течение следующих пяти лет.
Визы LTR будут предлагаться четырем категориям иностранцев: состоятельным гражданам мира, состоятельным пенсионерам, специалистам, работающим в Таиланде, и высококвалифицированным специалистам. Супруги и иждивенцы обладателей визы LTR также имеют право на получение таких же виз.
Владельцам визы LTR будет предоставлено множество привилегий, которые сделают жизнь в Таиланде в долгосрочной перспективе проще и менее бюрократичной. Эти привилегии включают в себя: сниженную ставку подоходного налога с населения, отмену требования к работодателям нанимать четырех граждан Таиланда на одного иностранца, ускоренный процесс в международных аэропортах, отчетность в иммиграционную службу в течение 1 года вместо 90 дней, а также общее упрощение правил, касающихся иностранных резидентов. . Программа LTR Visa упрощает процесс найма иностранцев, а нанятые иностранные специалисты укрепят частный бизнес-сектор Таиланда.
Заинтересованы в том, чтобы жить в Таиланде по этой новой визе LTR и пользоваться широким спектром преимуществ? Вот критерии ниже:
|Квалификация
и критерии
|Состоятельный гражданин мира
|Состоятельный пенсионер
|Состояние богатства
и инвестиции
Медицинская страховка
|Медицинская страховка с минимальным покрытием 50 000 долларов США (USD)
или пособия по социальному обеспечению, обеспечивающие лечение в Таиланде, или депозит в размере не менее 100 000 долларов США.
|Квалификация
и критерии
|Работа из Таиланда Профессионал
|Высококвалифицированный специалист
|Личный доход не менее 80 000 долларов США в год за последние два года
|Личный доход
|В случае личного дохода ниже 80 000 долларов США в год, но не менее 40 000 долларов США в год за последние два года, соискатели должны иметь степень магистра или выше, либо владеть интеллектуальной собственностью, либо получать финансирование серии A.
В случае личного дохода ниже 80 000 долларов США в год, но не менее 40 000 долларов США в год за последние два года или до выхода на пенсию, соискатели должны иметь степень магистра или выше в области науки и техники или специальные знания, относящиеся к работе в Таиланде Wealth Статус и инвестиции Медицинское страхование Личный доход Текущий работодатель Стаж Медицинское страхование
Нет минимального личного дохода для специалистов, работающих в государственных учреждениях Таиланда.
|Текущий работодатель
|Публичная компания на фондовой бирже или; Частная компания, действующая не менее трех лет, с совокупным доходом не менее 150 миллионов долларов США за последние три года.
|Опыт
|Опыт работы не менее 5 лет в соответствующих сферах текущей занятости за последние 10 лет
|Не менее 5 лет опыта работы в целевых отраслях, за исключением соискателей со степенью доктора философии или выше в соответствующих областях целевых отраслей или соискателей, работающих в государственных учреждениях Таиланда.
Медицинская страховка
|Медицинская страховка с минимальным покрытием 50 000 долларов США (USD)
или пособия по социальному обеспечению, обеспечивающие лечение в Таиланде, или депозит в размере не менее 100 000 долларов США.
|Insurance Company Name
|Package Price
|Days Covered
|Coverage Amount
|LUMA
|฿10,291
|90 Days
|$100K USD
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* цены, которые изначально не были в THB, были конвертированы в THB и могут быть неточными.
* Страховой пакет должен покрывать полный срок пребывания въездной визы.