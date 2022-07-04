Обновление July 4th, 2022

Программа долгосрочного проживания в Таиланде (LTR)

Таиланд вводит новую визу под названием «Долгосрочная резидентская виза (LTR Visa)», которая представляет собой программу, которая предоставляет ряд налоговых и неналоговых льгот для повышения привлекательности страны как регионального центра для проживания и ведения бизнеса для «высоких потенциальные иностранцы. Сегодня Таиланд уже является домом для многонациональных корпораций со всего мира и является одним из самых важных туристических направлений в Азии. Таиланд представляет собой очень привлекательное место для профессионалов, работающих в любом месте.

Ожидается, что эта новая визовая программа привлечет новых иностранных жителей, технологии и таланты, способствуя внутренним расходам и инвестициям, одновременно поддерживая экономический рост. Правительство Таиланда поставило цель привлечь в страну один миллион богатых или талантливых иностранных жителей в течение следующих пяти лет.

Каким категориям иностранцев будут предлагаться визы LTR в Таиланде?

Визы LTR будут предлагаться четырем категориям иностранцев: состоятельным гражданам мира, состоятельным пенсионерам, специалистам, работающим в Таиланде, и высококвалифицированным специалистам. Супруги и иждивенцы обладателей визы LTR также имеют право на получение таких же виз.

Состоятельный гражданин мира Состоятельные лица, владеющие активами не менее 1 миллиона долларов США.

Состоятельный пенсионер Пенсионеры в возрасте 50 лет и старше, имеющие годовую пенсию или стабильный доход

Работа из Таиланда Профессионал / Кочевник Удаленные сотрудники, работающие в хорошо зарекомендовавших себя зарубежных компаниях

Высококвалифицированный специалист Профессионалы или эксперты в целевых отраслях, работающие в коммерческих организациях, высших учебных заведениях, исследовательских центрах или специализированных учебных заведениях в Таиланде или в государственных учреждениях Таиланда.

иждивенцы Супруги и дети в возрасте до 20 лет владельцев визы LTR (всего не более 4 иждивенцев на одного обладателя визы LTR)

Какие привилегии будут предложены владельцам визы LTR?

Владельцам визы LTR будет предоставлено множество привилегий, которые сделают жизнь в Таиланде в долгосрочной перспективе проще и менее бюрократичной. Эти привилегии включают в себя: сниженную ставку подоходного налога с населения, отмену требования к работодателям нанимать четырех граждан Таиланда на одного иностранца, ускоренный процесс в международных аэропортах, отчетность в иммиграционную службу в течение 1 года вместо 90 дней, а также общее упрощение правил, касающихся иностранных резидентов. . Программа LTR Visa упрощает процесс найма иностранцев, а нанятые иностранные специалисты укрепят частный бизнес-сектор Таиланда.

Виза с возможностью продления на 10* лет

Освобождение от требований по трудоустройству 4 тайцев на 1 иностранца

90-дневный отчет продлен до 1-летнего отчета и освобождение от разрешения на повторный въезд

Разрешение на работу в Таиланде (цифровое разрешение на работу)

17% НДФЛ для высококвалифицированных специалистов

Услуги по содействию иммиграции и разрешению на работу

Критерии приемлемости

Заинтересованы в том, чтобы жить в Таиланде по этой новой визе LTR и пользоваться широким спектром преимуществ? Вот критерии ниже:

Квалификация

и критерии Состоятельный гражданин мира Состоятельный пенсионер Состояние богатства

и инвестиции Активы не менее 1 миллиона долларов США

Личный доход не менее 80 000 долларов США в год за последние два года

Инвестирование не менее 500 000 долларов США в государственные облигации Таиланда, прямые иностранные инвестиции или тайскую недвижимость Личный доход не менее 80 000 долларов США в год на момент подачи заявления

В случае личного дохода ниже 80 000 долларов США в год, но не менее 40 000 долларов США в год, заявители должны инвестировать не менее 250 000 долларов США в государственные облигации Таиланда, прямые иностранные инвестиции или тайскую недвижимость. Медицинская страховка Медицинская страховка с минимальным покрытием 50 000 долларов США (USD) или пособия по социальному обеспечению, обеспечивающие лечение в Таиланде, или депозит в размере не менее 100 000 долларов США.

Квалификация

и критерии Работа из Таиланда Профессионал Высококвалифицированный специалист Личный доход не менее 80 000 долларов США в год за последние два года Личный доход В случае личного дохода ниже 80 000 долларов США в год, но не менее 40 000 долларов США в год за последние два года, соискатели должны иметь степень магистра или выше, либо владеть интеллектуальной собственностью, либо получать финансирование серии A. В случае личного дохода ниже 80 000 долларов США в год, но не менее 40 000 долларов США в год за последние два года или до выхода на пенсию, соискатели должны иметь степень магистра или выше в области науки и техники или специальные знания, относящиеся к работе в Таиланде Wealth Статус и инвестиции Медицинское страхование Личный доход Текущий работодатель Стаж Медицинское страхование Нет минимального личного дохода для специалистов, работающих в государственных учреждениях Таиланда. Текущий работодатель Публичная компания на фондовой бирже или; Частная компания, действующая не менее трех лет, с совокупным доходом не менее 150 миллионов долларов США за последние три года. Бизнес в любых целевых отраслях

Высшее учебное заведение, научно-исследовательское учреждение, специализированное учебное заведение или государственное учреждение Таиланда Опыт Опыт работы не менее 5 лет в соответствующих сферах текущей занятости за последние 10 лет Не менее 5 лет опыта работы в целевых отраслях, за исключением соискателей со степенью доктора философии или выше в соответствующих областях целевых отраслей или соискателей, работающих в государственных учреждениях Таиланда. Медицинская страховка Медицинская страховка с минимальным покрытием 50 000 долларов США (USD) или пособия по социальному обеспечению, обеспечивающие лечение в Таиланде, или депозит в размере не менее 100 000 долларов США.

Заявление на получение визы и выдача