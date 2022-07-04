ДОЛГОСРОЧНАЯ РЕЗИДЕНТСКАЯ ВИЗА (LTR)

ТАЙСКАЯ LTR ВИЗА
Обновление July 4th, 2022

Программа долгосрочного проживания в Таиланде (LTR)

Таиланд вводит новую визу под названием «Долгосрочная резидентская виза (LTR Visa)», которая представляет собой программу, которая предоставляет ряд налоговых и неналоговых льгот для повышения привлекательности страны как регионального центра для проживания и ведения бизнеса для «высоких потенциальные иностранцы. Сегодня Таиланд уже является домом для многонациональных корпораций со всего мира и является одним из самых важных туристических направлений в Азии. Таиланд представляет собой очень привлекательное место для профессионалов, работающих в любом месте.

Ожидается, что эта новая визовая программа привлечет новых иностранных жителей, технологии и таланты, способствуя внутренним расходам и инвестициям, одновременно поддерживая экономический рост. Правительство Таиланда поставило цель привлечь в страну один миллион богатых или талантливых иностранных жителей в течение следующих пяти лет.

Каким категориям иностранцев будут предлагаться визы LTR в Таиланде?

Визы LTR будут предлагаться четырем категориям иностранцев: состоятельным гражданам мира, состоятельным пенсионерам, специалистам, работающим в Таиланде, и высококвалифицированным специалистам. Супруги и иждивенцы обладателей визы LTR также имеют право на получение таких же виз.

  • Состоятельный гражданин мира
    Состоятельные лица, владеющие активами не менее 1 миллиона долларов США.
  • Состоятельный пенсионер
    Пенсионеры в возрасте 50 лет и старше, имеющие годовую пенсию или стабильный доход
  • Работа из Таиланда Профессионал / Кочевник
    Удаленные сотрудники, работающие в хорошо зарекомендовавших себя зарубежных компаниях
  • Высококвалифицированный специалист
    Профессионалы или эксперты в целевых отраслях, работающие в коммерческих организациях, высших учебных заведениях, исследовательских центрах или специализированных учебных заведениях в Таиланде или в государственных учреждениях Таиланда.
  • иждивенцы
    Супруги и дети в возрасте до 20 лет владельцев визы LTR (всего не более 4 иждивенцев на одного обладателя визы LTR)

Какие привилегии будут предложены владельцам визы LTR?

Владельцам визы LTR будет предоставлено множество привилегий, которые сделают жизнь в Таиланде в долгосрочной перспективе проще и менее бюрократичной. Эти привилегии включают в себя: сниженную ставку подоходного налога с населения, отмену требования к работодателям нанимать четырех граждан Таиланда на одного иностранца, ускоренный процесс в международных аэропортах, отчетность в иммиграционную службу в течение 1 года вместо 90 дней, а также общее упрощение правил, касающихся иностранных резидентов. . Программа LTR Visa упрощает процесс найма иностранцев, а нанятые иностранные специалисты укрепят частный бизнес-сектор Таиланда.

  • Виза с возможностью продления на 10* лет
  • Освобождение от требований по трудоустройству 4 тайцев на 1 иностранца
  • 90-дневный отчет продлен до 1-летнего отчета и освобождение от разрешения на повторный въезд
  • Разрешение на работу в Таиланде (цифровое разрешение на работу)
  • 17% НДФЛ для высококвалифицированных специалистов
  • Услуги по содействию иммиграции и разрешению на работу

Критерии приемлемости

Заинтересованы в том, чтобы жить в Таиланде по этой новой визе LTR и пользоваться широким спектром преимуществ? Вот критерии ниже:

Квалификация
и критерии		Состоятельный гражданин мираСостоятельный пенсионер
Состояние богатства
и инвестиции
  • Активы не менее 1 миллиона долларов США
  • Личный доход не менее 80 000 долларов США в год за последние два года
  • Инвестирование не менее 500 000 долларов США в государственные облигации Таиланда, прямые иностранные инвестиции или тайскую недвижимость
  • Личный доход не менее 80 000 долларов США в год на момент подачи заявления
  • В случае личного дохода ниже 80 000 долларов США в год, но не менее 40 000 долларов США в год, заявители должны инвестировать не менее 250 000 долларов США в государственные облигации Таиланда, прямые иностранные инвестиции или тайскую недвижимость.
Медицинская страховка
Медицинская страховка с минимальным покрытием 50 000 долларов США (USD)
или пособия по социальному обеспечению, обеспечивающие лечение в Таиланде, или депозит в размере не менее 100 000 долларов США.


Квалификация
и критерии		Работа из Таиланда ПрофессионалВысококвалифицированный специалист
Личный доход не менее 80 000 долларов США в год за последние два года
Личный доходВ случае личного дохода ниже 80 000 долларов США в год, но не менее 40 000 долларов США в год за последние два года, соискатели должны иметь степень магистра или выше, либо владеть интеллектуальной собственностью, либо получать финансирование серии A.

В случае личного дохода ниже 80 000 долларов США в год, но не менее 40 000 долларов США в год за последние два года или до выхода на пенсию, соискатели должны иметь степень магистра или выше в области науки и техники или специальные знания, относящиеся к работе в Таиланде Wealth Статус и инвестиции Медицинское страхование Личный доход Текущий работодатель Стаж Медицинское страхование

Нет минимального личного дохода для специалистов, работающих в государственных учреждениях Таиланда.

Текущий работодательПубличная компания на фондовой бирже или; Частная компания, действующая не менее трех лет, с совокупным доходом не менее 150 миллионов долларов США за последние три года.
  • Бизнес в любых целевых отраслях
  • Высшее учебное заведение, научно-исследовательское учреждение, специализированное учебное заведение или государственное учреждение Таиланда
ОпытОпыт работы не менее 5 лет в соответствующих сферах текущей занятости за последние 10 летНе менее 5 лет опыта работы в целевых отраслях, за исключением соискателей со степенью доктора философии или выше в соответствующих областях целевых отраслей или соискателей, работающих в государственных учреждениях Таиланда.
Медицинская страховка
Медицинская страховка с минимальным покрытием 50 000 долларов США (USD)
или пособия по социальному обеспечению, обеспечивающие лечение в Таиланде, или депозит в размере не менее 100 000 долларов США.

Заявление на получение визы и выдача

  • Свяжитесь с TVC через @LINE
  • В течение 30 рабочих дней после получения полного пакета документов заявители будут уведомлены о результате.
  • Квалифицированные заявители могут приступить к подаче заявления на выдачу визы LTR в Таиланде в течение 60 дней с даты выдачи подтверждающего письма.
  • Кандидаты, которые работают в Таиланде, могут получить цифровые разрешения на работу в Департаменте занятости в Едином центре обслуживания виз и разрешений на работу, в здании Chamchuri Square Building в Бангкоке или в провинциальных бюро по трудоустройству.
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* цены, которые изначально не были в THB, были конвертированы в THB и могут быть неточными.

* Страховой пакет должен покрывать полный срок пребывания въездной визы.

Мы можем помочь с заявками на получение визы LTR, свяжитесь с нами по LINE.
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