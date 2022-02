Всего AQ гостиничных номеров 70 Спальни Партнерская больница Piyavate

Отель Sukosol представляет собой сочетание колониальной архитектуры и аутентичной тайской эстетики. Он расположен всего в 400 метрах от станций наземного метро Phaya Thai и станций, откуда отправляются поезда до аэропорта. В отеле есть ультрасовременный открытый бассейн, хорошо оборудованный тренажерный зал и спа-салон. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Номера в отеле Sukosol элегантно обставлены с элементами тайского декора и отделаны тиковым деревом в стиле ар-нуво. Во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и кабельными каналами, гостиный уголок и собственная ванная комната. Множество разнообразных блюд изысканной кухни вам предложат в 5 ресторанах отеля. Рестораны, лобби и общественные места украшены предметами антиквариата, артефактами и диковинками со всей Азии и со всего мира. Отель предлагает бесплатный трансфер до железнодорожной станции Phaya Thai Airport, откуда можно быстро добраться до аэропорта Суварнабхуми. Оживленный рынок Пратунам находится в 1 квартале. На территории обустроена бесплатная частная парковка.

Удобства / Особенности Test & Go Package

Airport pick-up for transfer from the airport to the hotel (1 way)

1 times COVID-19 test on day 0/1, days 6/7

Высокоскоростной интернет / Wi-Fi

Отель The Sukosol Бангкок

Счет 2.4 /5 Бедные На основе 3 отзывы Рейтинг 0 Отлично 1 Очень хороший 1 В среднем 0 Бедные 1 Ужасный

🇺🇸 Michael Scotti Прибыл 20/01/2022 0.5 Premier Room Положительные None Booked Test & Go package months in advance. I reached out repeatedly asking for confirmation of airport pickup and PCR test. I only heard back from the hotel twice, both times they asked for my passport/flight info, both times I provided the info within hours. Hotel never provided confirmation. I was forced to either cancel or risk being stranded at the airport. Hotel refuses to refund my money. 🇦🇺 Ross Algie Прибыл 08/05/2021 3.3 Premier Room Положительные Удобная кровать

Хорошие методы безопасности при использовании covid. Отрицательные Еда была довольно простой

Горячая вода была в основном только теплой Я перечислил 4 или 5 отелей в зависимости от того, что они предложили. Я выбрал Sukosol из-за его 5-звездочного рейтинга. К сожалению, комнаты, выделенные для карантина, были, возможно, 3-звездочными. Я бы порекомендовал более современный отель. 🇭🇰 Sum Chi Shing Tenny Прибыл 10/03/2021 3.6 Premier Room Положительные Чистый Отрицательные Ноль Без комментариев, все выглядит хорошо "........" ................. ".............. .................

