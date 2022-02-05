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Отель Sukosol представляет собой сочетание колониальной архитектуры и аутентичной тайской эстетики. Он расположен всего в 400 метрах от станций наземного метро Phaya Thai и станций, откуда отправляются поезда до аэропорта. В отеле есть ультрасовременный открытый бассейн, хорошо оборудованный тренажерный зал и спа-салон. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Номера в отеле Sukosol элегантно обставлены с элементами тайского декора и отделаны тиковым деревом в стиле ар-нуво. Во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и кабельными каналами, гостиный уголок и собственная ванная комната.

Множество разнообразных блюд изысканной кухни вам предложат в 5 ресторанах отеля. Рестораны, лобби и общественные места украшены предметами антиквариата, артефактами и диковинками со всей Азии и со всего мира.

Отель предлагает бесплатный трансфер до железнодорожной станции Phaya Thai Airport, откуда можно быстро добраться до аэропорта Суварнабхуми. Оживленный рынок Пратунам находится в 1 квартале. На территории обустроена бесплатная частная парковка.