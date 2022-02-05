BANGKOK TEST & GO

Отель The Sukosol Бангкок - AQ / ASQ

Bangkok
8.7
оценка с
728
Обновление February 25, 2022
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+39 фотографии
100% ДЕПОЗИТ
3 ОТЗЫВЫ
Всего AQ гостиничных номеров 70 Спальни
Партнерская больница Piyavate

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

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The Sukosol Hotel Bangkok is no longer operating as an ASQ.

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Отель Sukosol представляет собой сочетание колониальной архитектуры и аутентичной тайской эстетики. Он расположен всего в 400 метрах от станций наземного метро Phaya Thai и станций, откуда отправляются поезда до аэропорта. В отеле есть ультрасовременный открытый бассейн, хорошо оборудованный тренажерный зал и спа-салон. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Номера в отеле Sukosol элегантно обставлены с элементами тайского декора и отделаны тиковым деревом в стиле ар-нуво. Во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и кабельными каналами, гостиный уголок и собственная ванная комната.

Множество разнообразных блюд изысканной кухни вам предложат в 5 ресторанах отеля. Рестораны, лобби и общественные места украшены предметами антиквариата, артефактами и диковинками со всей Азии и со всего мира.

Отель предлагает бесплатный трансфер до железнодорожной станции Phaya Thai Airport, откуда можно быстро добраться до аэропорта Суварнабхуми. Оживленный рынок Пратунам находится в 1 квартале. На территории обустроена бесплатная частная парковка.

Удобства / Особенности

  • Test & Go Package
  • Airport pick-up for transfer from the airport to the hotel (1 way)
  • 1 times COVID-19 test on day 0/1, days 6/7
  • Высокоскоростной интернет / Wi-Fi
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Счет
2.4/5
Бедные
На основе 3 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
1
В среднем
1
Бедные
0
Ужасный
1
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🇺🇸Michael Scotti

Проверено на 05/02/2022
Прибыл 20/01/2022
0.5 Premier Room
Положительные
  • None

Booked Test & Go package months in advance. I reached out repeatedly asking for confirmation of airport pickup and PCR test. I only heard back from the hotel twice, both times they asked for my passport/flight info, both times I provided the info within hours. Hotel never provided confirmation. I was forced to either cancel or risk being stranded at the airport. Hotel refuses to refund my money.

🇦🇺Ross Algie

Проверено на 25/05/2021
Прибыл 08/05/2021
3.3 Premier Room
Положительные
  • Удобная кровать
  • Хорошие методы безопасности при использовании covid.
Отрицательные
  • Еда была довольно простой
  • Горячая вода была в основном только теплой

Я перечислил 4 или 5 отелей в зависимости от того, что они предложили. Я выбрал Sukosol из-за его 5-звездочного рейтинга. К сожалению, комнаты, выделенные для карантина, были, возможно, 3-звездочными. Я бы порекомендовал более современный отель.

🇭🇰Sum Chi Shing Tenny

Проверено на 23/03/2021
Прибыл 10/03/2021
3.6 Premier Room
Положительные
  • Чистый
Отрицательные
  • Ноль

Без комментариев, все выглядит хорошо "........" ................. ".............. .................

Hotel Offer Brochure

Адрес / Карта

477 Si Ayuthaya Road, Phayathai, 10400 Bangkok, Thailand

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ASQ Thailand
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