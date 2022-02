Totaal AQ Hotelkamers 270 Slaapkamers Partner Ziekenhuis World Medical Hospital

Een moderne vakantie-ervaring wacht op u bij Holiday Inn Express Bangkok Siam, op slechts 2 minuten lopen van het National Stadium BTS Skytrain Station. Het ligt op slechts 200 m van het MBK-winkelcentrum en heeft een 24-uursfitnesscentrum op het dak en elegante kamers met gratis WiFi in alle ruimtes. Alle kamers zijn voorzien van zachte vloerbedekking en een 32-inch flatscreen-tv. Er is ook een koelkast en een ergonomisch bureau. De eigen badkamers zijn uitgerust met massagedouches. Bij de excursiebalie kunt u dagtochten en autoverhuur regelen. Het hotel biedt ook een businesscentrum, een wasserette met zelfbediening en gratis parkeergelegenheid. Restaurant Great Room op de 7e verdieping serveert internationale gerechten. Het biedt een Express Start-ontbijtbuffet met Grab & Go-opties. Verkoopautomaten zijn daar ook beschikbaar. Holiday Inn Express Bangkok Siam ligt op 5 minuten lopen van Jim Thomson House en op een paar minuten lopen van megawinkelcentra, waaronder Siam Paragon, Siam Discovery, Central World en Platinum Fashion Mall. Gasten hebben gemakkelijk toegang tot verschillende belangrijke bezienswaardigheden, zoals het Grand Palace, Wat Pho (liggende Boeddha), Wat Pra Keaw (Smaragdgroene Boeddha) en het Erawan-heiligdom.

Voorzieningen / functies Luchthaventransfer van Suvarnabhumi of Don Mueang Airport naar het hotel

2 keer COVID-19 Real-time RT-PCR technische screeningstest tijdens uw verblijf

24-uurs wachtverpleegkundige in het hotel

24 uur ambulancedienst

3 maaltijden per dag van geselecteerde menu's

Gratis snack en frisdrank 3 keer tijdens uw verblijf

Gratis snelle internetverbinding

32 nieuws- en entertainment-tv-kanalen

Kamer schoonmaken om de 2 dagen (na tweede test negatief resultaat)

Yogamat (op aanvraag en afhankelijk van beschikbaarheid)

Ontspannende plek na een negatief testresultaat na dag 7: tuin op het dak en fitnesscentrum

Score 3.1 /5 Gemiddelde Gebaseerd op 4 beoordelingen Beoordeling 0 Uitstekend 1 Zeer goed 1 Gemiddelde 2 Arm 0 Vreselijk 🇺🇸 G Frost Aangekomen 02/04/2021 2.3 Superior Room Pluspunten Goed uitzicht

Dicht bij BTS wanneer het wordt vrijgegeven Minpunten Ze sloten de fitnessruimte zonder reden

VOEDSEL VERGIFTIGING ELKE MAALTIJD

Het personeel weet dat eten koud is en het kan het niet schelen

Ramen gaan niet open, muffe geur Dit was een vreselijke ASQ-faciliteit. Ze weten dat je al volledig hebt betaald, ze weten dat je niet weg kunt en ze weten dat ze je niet op je gemak hoeven te stellen. Bij het allereerste contact probeerden ze mijn bagage naar een andere kamer te brengen. Daarna is het eten verschrikkelijk. Walgelijk en koud. Ik was elke keer ziek als ik het bereide voedsel at. 3 keer geklaagd over het koude eten. Dat leverde me 2 warme maaltijden op uit 30. Geen magnetron in de kamer. Ik ben eindelijk gestopt met het bestellen van ontbijt en lunch. Het duurde een volle week voordat mijn lef herstelde van het eten nadat ik was vrijgelaten. Ze sloten de fitnessruimte na 2 dagen en deze is nooit heropend. De regering adviseerde dat fitness open zou kunnen zijn. De laatste ASQ waar ik verbleef was VEEL beter. Lees de recensies, koud eten is een probleem dat al bekend is bij het management. 🇺🇸 Gregory Alexander Frost Aangekomen 02/04/2021 2.4 Superior Room Pluspunten Het uitzicht Minpunten Voedselvergiftiging bij elke maaltijd

Kamer ruikt muf

Geen magnetron

Fitnessruimte was door personeel gesloten

Zeer slechte klantenservice Ik bleef 11 dagen, 10 nachten. Slechts 3 maaltijden gedurende die hele tijd kwamen warm genoeg aan om te eten. Twee van de warme maaltijden waren het directe gevolg van mijn klacht bij het Elite-personeel. Er is ook geen magnetron in de kamer. Elite-personeel belde het hotelmanagement om te klagen. Ik was eindelijk moe van koud eten en voedselvergiftiging, ik stopte met het eten van alles behalve het aangeboden diner. Zelfs dat maakte me ziek. Ik heb twee keer geklaagd bij het hotelmanagement over het koude eten. Bij de tweede klacht kreeg ik te horen dat het huishoudelijk personeel al op de hoogte was gesteld. Ik hoop dat niemand ooit een soortgelijke ervaring heeft meegemaakt. Mijn maag was zo van streek door het eten. Mijn eerste ervaring met ASQ was veel beter. Blijf hier alsjeblieft niet. 🇬🇧 Thomas Adamson Aangekomen 19/03/2021 3.3 Standard Room Pluspunten Goed eten. Minpunten Maaltijden niet warm, maar één maaltijd warm.

In hele quarantaine. Om klanten tijdens de quarantaine te helpen, moet u een lijst opgeven met het programma / tijdschema van de quarantainedagen. 🇩🇰 Lars Jonas Visby Faergemann Aangekomen 18/03/2021 4.3 Standard Room Pluspunten Het personeel is erg behulpzaam Minpunten Zeven dagen in het heden zou genoeg moeten zijn

Toegang tot frisse lucht Ik zou graag een balkon hebben. En mijn kamer heeft toegang nodig tot frisse lucht, zoals een raam dat je kunt openen. Toegang tot frisse lucht is heel belangrijk.

