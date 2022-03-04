Помните, что вы должны соответствовать всем дополнительные требования для входа в covid , в том числе подать заявку на Таиландский проездной для въезда в Таиланд.

Все следующие пакеты включают в себя необходимые тесты и транспорт.

Отель Centara Watergate Pavillion Bangkok с бесплатным Wi-Fi на всей территории находится в 5 минутах ходьбы от торгового центра Platinum Fashion и в 7 минутах от торгового комплекса Central World. В отеле есть 2 ресторана.

Торговый центр МБК находится в 10 минутах езды. Он находится в 30 минутах езды от международного аэропорта Суварнабхуми.

В номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, сейф, чайник и мини-бар. Собственная ванная комната с душем укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В некоторых номерах есть ванна и DVD-плеер.