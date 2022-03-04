Всего AQ гостиничных номеров 200 Спальни
Партнерская больница Piyavate Hospital
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Номера
Все следующие пакеты включают в себя необходимые тесты и транспорт.
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Максимум 1 Adult, 1 Child, 1 Infant
Улучшенный номер 26m²
฿14,000 - 5-дневный АК
฿4,500 - 1 день Test & Go
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БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Покупка 7-Eleven
- Кофе-машина
- Семейные люксы
- Фитнес разрешен
- Кабель HDMI
- Международные каналы
- Интернет - Wi-Fi
- Пары, не состоящие в браке
- Имеются номера для курящих
- Вегетарианские блюда
- Рабочая среда
- Коврик для йоги
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Максимум 1 Adult, 1 Child, 1 Infant
Делюкс номер 32m²
฿17,000 - 5-дневный АК
฿5,500 - 1 день Test & Go
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БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Покупка 7-Eleven
- Кофе-машина
- Семейные люксы
- Фитнес разрешен
- Кабель HDMI
- Международные каналы
- Пары, не состоящие в браке
- Имеются номера для курящих
- Вегетарианские блюда
- Рабочая среда
- Коврик для йоги
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 1 Adult, 2 Children, 1 Infant
Семейная резиденция Делюкс 34m²
฿20,000 - 5-дневный АК
฿6,500 - 1 день Test & Go
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БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Покупка 7-Eleven
- Ванна
- Кофе-машина
- Семейные люксы
- Кабель HDMI
- Международные каналы
- Интернет - Wi-Fi
- Пары, не состоящие в браке
- Вегетарианские блюда
- Коврик для йоги
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 1 Adult, 2 Children, 1 Infant
Семейная резиденция Премиум 39m²
฿23,000 - 5-дневный АК
฿7,500 - 1 день Test & Go
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БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Покупка 7-Eleven
- Ванна
- Кофе-машина
- Семейные люксы
- Фитнес разрешен
- Международные каналы
- Интернет - Wi-Fi
- Гостинная
- Пары, не состоящие в браке
- Имеются номера для курящих
- Вегетарианские блюда
- Рабочая среда
- Коврик для йоги
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 1 Adult, 1 Child, 1 Infant
Суперлюкс с одной спальней 43m²
฿26,000 - 5-дневный АК
฿8,500 - 1 день Test & Go
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БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Покупка 7-Eleven
- Кофе-машина
- Семейные люксы
- Фитнес разрешен
- Кабель HDMI
- Международные каналы
- Интернет - Wi-Fi
- Гостинная
- Пары, не состоящие в браке
- Имеются номера для курящих
- Вегетарианские блюда
- Рабочая среда
- Коврик для йоги
Отель Centara Watergate Pavillion Bangkok с бесплатным Wi-Fi на всей территории находится в 5 минутах ходьбы от торгового центра Platinum Fashion и в 7 минутах от торгового комплекса Central World. В отеле есть 2 ресторана.
Торговый центр МБК находится в 10 минутах езды. Он находится в 30 минутах езды от международного аэропорта Суварнабхуми.
В номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, сейф, чайник и мини-бар. Собственная ванная комната с душем укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В некоторых номерах есть ванна и DVD-плеер.
Удобства / Особенности
- TEST & GO PACKAGE INCLUSION:
- One-way shared transfer service from Suvarnabhumi or Don Muang Airport to Hotel
- Inclusive of one (1) meal
- 1 COVID-19 Screening Test ( RT-PCR ) | 6-8 Hours result
- Obtaining an official COVID-19-free certificate on departure day.
- Welcome drink with snacks in the room on arrival date
- Bottle of water, Tea, Coffee
- 20% discount on in-room dining
- 35% on laundry services
- Room cleaning service
- Модернизированный высокоскоростной интернет
- Обслуживание в номерах 24 часа
- International TV channel
- EXTRA CHARGE:
- Private airport transfer THB 500.- per van
- Express COVID-19 Screening Test (RT-PCR ) | Result 3 hours at THB 2,200.- per person
- Extension of stay can be made with an additional charge.
- Make a room reservation please contact
- E: [email protected]
- T: +66 (0) 6251234
- WhatsApp: +66 944 533 426
- ็Hotel’s Line Official Account: @centarawatergate
Счет
4.5/5
Отлично
На основе 16 отзывы
Если бы вы были гостем в Отель Centara Watergate Pavillion Бангкок
, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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4.9 Superior Room
Положительные
- Friendly & courteous staff. Food was surprisingly good.
Friendly & courteous staff. Food was surprisingly good.
It is ridiculous to require minimum #of letters, if any, in the comment section!!!!!!!
4.9 Superior Room
Положительные
Отрицательные
- Both tests (day 1 and day 5) were finished with negative results back to me in 6 hours. I didn’t even stay the night once (amazing if you have a local condo). The hotel allowed me to arrive at 8am on my second (5th) day so the swab could be taken immediately and processed ASAP.
- Staff communication is immediate and helpful via LINE while there and email/phone beforehand.
- Yummy, hot food with nice, big selection delivered to the room in under 15 mins from ordering.
- Fast wifi, clean and bright rooms with all the amenities including mini fridge, kettle, hair dryer, coffee, 2 glass water bottles, slippers and more.
- Wifi is fast but totally unprotected (no captive portal), so use a VPN or a travel router.
- Windows don’t open so if staying more than a night at a time and hoping for some fresh air this could be a drawback.
- Only 1 meal per day included with hotel rate (though as much as you like available at 20% off normal rates)
This hotel really gets it. They move quickly to get you out of there (assuming you want to go) and service is top-notch. Highly recommended and would (will) choose them again next time
4.3 Superior Room
Положительные
Отрицательные
- very good room Service
- excellent food
- nice and fast communication
- clean Room with good city view
- comfortable bed
- very good staff
was a nice stay, communication via Line was funny and quick- i can recommend this Location!
thanks !
4.8 Superior Room
Положительные
Everything seems to be good. But the room should be installed more lights to make the room brighter.
4.0 Superior Room
ПоложительныеОтрицательные
- Maybe breakfast should be improved
Overall service is good, may need to improve breakfast. Location is hidden, hard to get taxi. Waiting a while for grab
5.0 Deluxe Family Residence
Положительные
Отрицательные
- Good hospitality good staffs
- Ordered some food sometimes, Amazing food, taste real Thai very authentic and delicious
- Room very clean
- 7/11 just 5 mins walk
- No choice for breakfast, had to take what they provided
Stayed here as on Sandbox Program. Kids did not get bored because we went out everyday. Our room was comfortable and clean. Food served on time (we required to serve in the room) Staff very friendly and helpful, 24hrs available on chat messenger.
3.5 Superior Room
ПоложительныеОтрицательные
- complimentary water bottle only 2 for 2 pax
ready ick up at airport. direct to hospital for PCR test. and full covid measurement done. Generally services, room and food is good.
5.0 Superior Room
ПоложительныеОтрицательные
Very good hotel. Recommended 100%. Food is Ok and delicious.
Good location, near 7-11, good atention.
4.6 Deluxe One Bedroom Suite
Положительные
Отрицательные
- The people who were working in the Centara are the best people. They are polite and very servicial. In a moment they attended all our needs.
Everything was perfect. The food was perfect, the room was very good and the people the best thing. Thank you so much
5.0 Superior Room
Положительные
- Nice room
- Very good food
- Good services
All was perfect.14 days in a room is a bit boring but the staff made all they Can for a good stay. I have only positive things to tell.
2.3 Deluxe Room
Положительные
Отрицательные
- Отель разрешает проезд на велосипеде в номере за дополнительную плату.
- Еда и качество.
- Уборка помещения только один раз за весь карантинный период.
Питание действительно отрицательное. Однажды я обнаружил волосы внутри запечатанной еды и немедленно уведомил отель. Вначале я сказал, что у меня аллергия на хлеб, и они приносили его на завтрак каждый день до последнего дня и несколько раз в период карантина. По моим просьбам персонал устроил с кухней, но обслуживание клиентов было очень плохим. Более того, меня много раз просили документы, которые были отправлены еще до начала карантина. Я надеюсь, что они могут пересмотреть обслуживание клиентов, потому что это не подходит для этой категории отелей. Кроме того, я увеличу объем уборки комнаты, так как даже после 2 или 3 тестов ПЦР она проводилась только один раз в 14 дней.
4.8 Deluxe One Bedroom Suite
Положительные
Отрицательные
- Комната достаточно большая для семьи с младенцем
- Может иметь игровую площадку
- Может помочь приготовить детское питание
- Возможна доставка еды и продуктов вне дома.
- Еда слишком соленая, но вкусная
Общее впечатление было очень хорошим. Поездка из аэропорта в отель прошла гладко. Хорошее общение и очень быстрый ответ.
4.2 Superior Room
Положительные
Отрицательные
- Еда была в целом очень хорошей, немного еды было слишком много для нормального человека. Но послушай, ешь сколько сможешь. Что действительно положительного: еда в большинстве случаев была горячей или очень теплой, так что не волнуйтесь, вам не нужна микроволновая печь
- Еду нельзя выбрать, как в меню. Он начинается с номера 1-15, который вы не можете выбрать, когда начинаете, но это все. Но вы можете исключить плохой персонал из еды, которая вам не нравится, это снова позитив. На самом деле нет стула, чтобы сесть, это похоже на усаживание на стул, а больше на стул. Даже работать без этого стула было невозможно, поэтому я весь день работал на кровати и отдыхал.
Во-первых, ASQ, как и любой ASQ, тяжело пережить, но интернет был действительно хорош. В целом впечатления нормальные. Я не хочу снова останавливаться в одном ASQ, но если бы я мог выбрать, пожалуйста, прекратите эту пластиковую чушь, в которой столько мусора / мусора, что в этом нет необходимости. Все хотят чистую планету, но этот пластик действительно слишком. Пока кто-то забирает еду и мусор, почему это не могут быть обычные столовые приборы. Но в целом хорошее соотношение цены и качества в порядке.
4.9 Superior Room
ПоложительныеОтрицательные
Номер, обслуживание, еда и люди очень хорошие и очень добрые, вид из номера очень красивый ночью, я говорю спасибо персоналу отеля, они очень добрые, и я надеюсь вернуться снова!
5.0 Deluxe Room
Положительные
- Отличная еда
- Хорошая связь
- Дружелюбный персонал
- Просторный номер с балконом
- Удобная кровать
- Отличный Wi-Fi
- Многоканальный спортивный канал
Очень доволен всем, от встречи в аэропорту до такси до следующего пункта назначения
Еда была отличной, не нужно ничего покупать во время моего пребывания
Все общение было отличным
Я заплатил за 11 дней, но так как я был вакцинирован в Лондоне, моему Coe потребовалось всего 7 дней.
Возврат переплаты был немедленно подтвержден, и возврат был сумасшедшим
Тест на Covid был в отеле и очень хорошо организован
Моя единственная рекомендация, если вы бронируете Centara, - это принести тарелку и столовые приборы, и вам понравится еда гораздо больше, потому что она была превосходной.
Зеленое карри было исключительно хорошим
У меня был балкон в угловом номере на 18 этаже, и мне было очень комфортно.
4.8 Superior Room
Когда я прилетел в аэропорт, персонал был очень приятным, в номере много удобств, и еда, каждый прием пищи хороший и чистый.
Брошюра с предложением отеля
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