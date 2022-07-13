ПРОДЛЕНИЕ ВИЗЫ В ТАИЛАНД

ПРОДЛЕНИЕ ТАЙСКОЙ ВИЗЫ
Обновление July 12th, 2022

Продление туристической визы или освобождение от въезда в Таиланд

Если вы прибыли в Таиланд по 60-дневной туристической визе или по 30-дневной визе без визы, вам разрешается получить одно продление визы на 30 дней.

Но из-за Covid-19 вы также можете получить Продление визы Covid на 60 дней (несколько раз).

Вы хотите остаться в Таиланде на длительный срок?

Если вам 50 лет или больше, вы можете претендовать на NON-O / Ежегодное продление пребывания в связи с выходом на пенсию .

Для тех, кто моложе 50 лет и хочет остаться в Таиланде на длительный срок, может быть полезно сначала связаться с Визовый агент , чтобы определить все наши варианты.

Как продлить тайскую визу на 1 год?

Чтобы продлить визу на один год, вы должны сначала иметь тип неиммиграционной визы и иметь право на ежегодное продление пребывания. Есть много категорий виз, которые позволяют вам продлевать свое пребывание ежегодно, и поэтому может быть полезно сначала проконсультироваться с Визовый агент , чтобы быстро определить наилучший вариант.

Как связаться с «Тайский визовый центр»?

Вы можете отправить сообщение в визовый центр Таиланда по 24/7 @LINE Support Account .

Хотя @LINE является их лучшей формой связи, вы также можете легко связаться с ними по EMAIL .

 
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