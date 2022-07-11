ПРОДЛЕНИЕ ВИЗЫ COVID (60 ДНЕЙ)

Таиланд ввел 60-дневное продление визы Covid первоначально в 2020 году из-за COVID-19 и продлевал этот вариант визы каждые 2 месяца в течение последних двух лет.
В настоящее время это один из самых популярных вариантов продления, который путешественники используют для продления своего пребывания в Таиланде. Программа продления изначально предназначалась для путешественников, которые не могли вернуться в свои страны из-за ограничений на поездки в связи с Covid-19, и им требовалось письмо посольства.
Позже эти требования были удалены, и получить расширения такого типа стало намного проще. Из-за этого многие иностранцы злоупотребляют этим видом, чтобы остаться в Таиланде уже более года. Некоторые иммиграционные службы более строгие, чем другие, и могут отказать вам в дополнительном продлении.
В настоящее время последний день подачи заявки на продление Covid на 60 дней – July 25th, 2022 .
Способ предоставления этих расширений может различаться в зависимости от того, в какой иммиграционный офис вы подаете заявление. В некоторых случаях вы можете получить полное продление визы на 60 дней, а в других случаях вы можете получить штамп «на рассмотрении», и вам придется вернуться в другой день, чтобы получить оставшуюся часть визы (бесплатно). ).
Официального фиксированного лимита нет, но обратите внимание, что если у вас «слишком много», вам может быть отказано в продлении в зависимости от дискреционных полномочий офицеров.
Если вы беспокоитесь, вы можете проконсультироваться с Visa Agent или юристом, чтобы убедиться, что у вас не возникнет никаких проблем.
На данный момент нет никаких требований, и любой может подать заявку, если это произойдет до крайнего срока July 25th, 2022 .
Да, это распространенный вариант, предоставляемый визовыми агентами.
Например, для стандартных случаев Thai Visa Centre предлагает услуги продления визы Covid на 60 дней за 6,000 THB .
Если это то, что вам нужно, вы можете написать им через их 24/7 @LINE Support Account .
В настоящее время это невозможно узнать. Каждые 60 дней они решают, будет ли возможно продление программы, и каждый раз, когда это происходит, всегда существует вероятность того, что она может закончиться. Наш совет состоит в том, чтобы просто планировать соответствующим образом, и всегда желательно продлевать раньше, чем позже.