ПРОДЛЕНИЕ ВИЗЫ COVID (60 ДНЕЙ)

Обновление July 11th, 2022

Продление 60-дневной визы Covid в Таиланде

Таиланд ввел 60-дневное продление визы Covid первоначально в 2020 году из-за COVID-19 и продлевал этот вариант визы каждые 2 месяца в течение последних двух лет.

В настоящее время это один из самых популярных вариантов продления, который путешественники используют для продления своего пребывания в Таиланде. Программа продления изначально предназначалась для путешественников, которые не могли вернуться в свои страны из-за ограничений на поездки в связи с Covid-19, и им требовалось письмо посольства.

Позже эти требования были удалены, и получить расширения такого типа стало намного проще. Из-за этого многие иностранцы злоупотребляют этим видом, чтобы остаться в Таиланде уже более года. Некоторые иммиграционные службы более строгие, чем другие, и могут отказать вам в дополнительном продлении.

Когда последний день подачи заявки на продление Covid на 60 дней?

В настоящее время последний день подачи заявки на продление Covid на 60 дней – July 25th, 2022 .

Получу ли я полное продление Covid на 60 дней?

Способ предоставления этих расширений может различаться в зависимости от того, в какой иммиграционный офис вы подаете заявление. В некоторых случаях вы можете получить полное продление визы на 60 дней, а в других случаях вы можете получить штамп «на рассмотрении», и вам придется вернуться в другой день, чтобы получить оставшуюся часть визы (бесплатно). ).

Сколько раз я могу подавать заявку на продление визы Covid?

Официального фиксированного лимита нет, но обратите внимание, что если у вас «слишком много», вам может быть отказано в продлении в зависимости от дискреционных полномочий офицеров.

Если вы беспокоитесь, вы можете проконсультироваться с Visa Agent или юристом, чтобы убедиться, что у вас не возникнет никаких проблем.

Каковы требования для продления визы Covid?

На данный момент нет никаких требований, и любой может подать заявку, если это произойдет до крайнего срока July 25th, 2022 .

Могу ли я нанять кого-нибудь для получения продления от моего имени?

Да, это распространенный вариант, предоставляемый визовыми агентами.

Например, для стандартных случаев Thai Visa Centre предлагает услуги продления визы Covid на 60 дней за 6,000 THB .

Если это то, что вам нужно, вы можете написать им через их 24/7 @LINE Support Account .

Возможно ли продление визы Covid после July 25th, 2022 ?

В настоящее время это невозможно узнать. Каждые 60 дней они решают, будет ли возможно продление программы, и каждый раз, когда это происходит, всегда существует вероятность того, что она может закончиться. Наш совет состоит в том, чтобы просто планировать соответствующим образом, и всегда желательно продлевать раньше, чем позже.