Обновление July 12th, 2022

Лучший визовый агент в Таиланде

Найти надежного визового агента в Таиланде может быть сложной задачей.

Не ищите дальше, так как Тайский визовый центр — это агент, которого вы ищете, если вы ищете следующие вещи, упомянутые на этой странице.

Пробовал и правда

Ни один визовый агент не приблизится к ним с точки зрения публичных положительных отзывов, как тайский визовый центр, который имеет более 870+ отзывов в Google и 900+ отзывов в Facebook, сохраняя при этом рейтинг 4,9/5.

Чтобы дать вам сравнение, у других может быть 50-200 отзывов, и они все еще изо всех сил пытаются поддерживать рейтинг выше 4,5, поскольку они предлагают некачественные услуги и расстраивают большую часть своей клиентской базы.

Тайский визовый центр управляет несколькими визовыми группами Facebook, в которых насчитывается более 100 000 участников, и продолжает следить за тем, чтобы все были проинформированы о последних требованиях к тайской визе и изменениях.

Преимущества использования тайского визового центра

Конкурентоспособные цены

Services all of Thailand

Более 1500 пятизвездочных отзывов со средней оценкой 4,9/5.

В бизнесе более 15 лет

Круглосуточная служба поддержки

Предлагает услуги экстренной помощи

Честное ценообразование (без ценовых свопов)

Бесплатная курьерская служба

Технологии

Визовый центр Таиланда сотрудничает с командой инженеров, которая работала на некоторые из крупнейших технологических компаний в мире, чтобы обеспечить безопасную обработку всей информации клиентов, а также с самыми современными системами управления, чтобы гарантировать отсутствие проблем в процессе получения визы.

Из-за этого каждый запрос на обслуживание также связан с защищенной доступной через Интернет временной шкалой, которая обновляется в режиме реального времени, чтобы гарантировать, что все клиенты знают статус своего запроса.

Мгновенные обновления

Напоминания об истечении срока действия паспорта

Напоминания об истечении срока действия визы

Напоминания об отчетах за 90 дней

Услуги без стресса

Одной из основных причин, по которой клиенты выбирают тайский визовый центр, является тот факт, что они обеспечивают очень простой процесс и круглосуточную англоговорящую команду мирового класса (тайский владелец и оператор).

Как связаться с «Тайский визовый центр»?

Вы можете отправить сообщение в визовый центр Таиланда по 24/7 @LINE Support Account .

Хотя @LINE является их лучшей формой связи, вы также можете легко связаться с ними по EMAIL .

Не верите нам? Затем прочитайте, что говорят клиенты.

Следующие обзоры обновляются ежедневно и поступают из тайского визового центра Facebook и аккаунта Google .