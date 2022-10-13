Что такое электронное продление визы в Таиланд?

Электронное продление визы в Таиланд — это новая услуга, предлагаемая иммиграционной службой, которая позволяет вам подавать заявление онлайн, находясь в Таиланде. Вы отправляете свои документы онлайн и получаете ответ об утверждении также онлайн. Когда вы получите одобрение, вы можете пойти в иммиграционную службу, чтобы получить штамп.

Этапы продления электронной визы в Таиланд

Вы можете подать заявку через здесь.

Укажите детали заявки и загрузите необходимые документы Запишитесь на прием и оплатите сборы онлайн Получите визовый штамп E-Extension в иммиграционной службе.

Плата за продление электронной визы в Таиланд

Оплата сбора является последним шагом в процессе подачи заявки после подачи ваших данных и других обязательных документов. Сборы, уплачиваемые за визу E-Extension, будут (невозмещаемый сбор за онлайн-обработку, включая все сборы) следующим образом:

Визовый сбор : ฿1,900

Плата за сервис

Плата за регулярное обслуживание : ฿500 (฿2,400 total)

Плата за экспресс-услугу : ฿1,500 (฿3,400 total)

Плата за срочную услугу : ฿5,000 (฿6,900 total)

Требуемая информация о документе