Электронное продление визы в Таиланд — это новая услуга, предлагаемая иммиграционной службой, которая позволяет вам подавать заявление онлайн, находясь в Таиланде. Вы отправляете свои документы онлайн и получаете ответ об утверждении также онлайн. Когда вы получите одобрение, вы можете пойти в иммиграционную службу, чтобы получить штамп.
Оплата сбора является последним шагом в процессе подачи заявки после подачи ваших данных и других обязательных документов. Сборы, уплачиваемые за визу E-Extension, будут (невозмещаемый сбор за онлайн-обработку, включая все сборы) следующим образом:
2.3 Выполнение обязанностей для правительства (неиммиграционная и официальная виза)
Критерии рассмотрения
Иностранцы должны иметь предыдущую неиммиграционную и официальную визу до подачи заявления на продление визы.
Необходимые сопроводительные документы
- ТМ. 7 приложение
- Копия паспорта заявителя (страница с биографией и титульная страница)
- Размер фотографии 4 х 6 см. белый фон (не старше 6 месяцев)
- Виза и въездной штамп в паспорте
- Действующее разрешение на работу (в случае смены места работы можно использовать квитанцию о новом заявлении о разрешении на работу вместе с неистекшим предыдущим разрешением на работу).
- Письмо-подтверждение и запрос на временное пребывание, выданное правительством или другим соответствующим государственным органом.
- Доказательства, подтверждающие статус государственного органа (при наличии)
2.4 Туризм
Критерии рассмотрения
Иностранцы должны получить предыдущую визу перед подачей заявления на продление визы.
Необходимые сопроводительные документы
- Безвизовая виза (POR30)
- Не-30
- Не-90
- АТЭС
- ТР 60 дней виза
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Необходимые сопроводительные документы
- ТМ. 7 приложение
- Копия паспорта заявителя (страница с биографией и титульная страница)
- Размер фотографии 4 х 6 см. белый фон (не старше 6 месяцев)
- Виза и въездной штамп в паспорте
2.6 Преподаватель, профессор или эксперт в государственном учебном заведении (неиммиграционная и официальная виза)
Критерии рассмотрения
Иностранцы должны иметь предыдущую неиммиграционную и официальную визу до подачи заявления на продление визы.
Необходимые сопроводительные документы
- ТМ. 7 приложение
- Копия паспорта заявителя (страница с биографией и титульная страница)
- Размер фотографии 4 х 6 см. белый фон (не старше 6 месяцев)
- Виза и въездной штамп в паспорте
- Действующее разрешение на работу (в случае смены места работы можно использовать квитанцию о новом заявлении о разрешении на работу вместе с неистекшим предыдущим разрешением на работу).
- Письмо-подтверждение и заявление о временном пребывании, выданное учебным заведением. (Указание должности заявителя, месячной ставки заработной платы и срока работы.)
- Преподавательская лицензия или свидетельство о лицензии, выданное советом учителей Таиланда, или письмо об отказе от лицензии на преподавание, выданное советом учителей Таиланда, или подтверждение запроса об отказе от лицензии, выданное советом учителей Таиланда (за исключением учителей, инструкторов или экспертов высшего образования). ) или лицо, которое получает запись об освобождении от лицензии на преподавание в объявлении комитета педагогического совета Таиланда.
2.8 Обучение в государственном учебном заведении (неиммиграционная и официальная виза)
Критерии рассмотрения
Иностранцы должны иметь предыдущую неиммиграционную визу до подачи заявления на продление визы.
Необходимые сопроводительные документы
- ТМ. 7 приложение
- Копия паспорта заявителя (страница с биографией и титульная страница)
- Размер фотографии 4 х 6 см. белый фон (не старше 6 месяцев)
- Виза и въездной штамп в паспорте
- Письмо-подтверждение и запрос на временное пребывание, выданное учебным заведением, в котором указана подробная информация о годе обучения заявителя, уровне учебного плана и успеваемости.
2.10 Преподавательская практика или проведение обучения или исследований в образовательном или научно-исследовательском учреждении (неиммиграционная и официальная виза)
Критерии рассмотрения
Иностранцы должны иметь предыдущую неиммиграционную и официальную визу до подачи заявления на продление визы.
Необходимые сопроводительные документы
- ТМ. 7 приложение
- Копия паспорта заявителя (страница с биографией и титульная страница)
- Размер фотографии 4 х 6 см. белый фон (не старше 6 месяцев)
- Виза и въездной штамп в паспорте
- Письмо-подтверждение и запрос на временное пребывание, выданное руководителем научно-исследовательского учреждения.
- Письмо-подтверждение и заявление о временном пребывании, выданное руководителем учебного заведения. (в случае педагогической практики)
- Только в случае частного исследовательского учреждения и учебного заведения заявитель должен представить письмо-подтверждение и запрос на временное пребывание, выданный соответствующим государственным органом.
2.12 Исполнение обязанностей в СМИ (Неиммиграционная и Официальная визы)
Критерии рассмотрения
Иностранцы должны иметь предыдущую неиммиграционную и официальную визу до подачи заявления на продление визы.
Необходимые сопроводительные документы
- ТМ. 7 приложение
- Копия паспорта заявителя (страница с биографией и титульная страница)
- Размер фотографии 4 х 6 см. белый фон (не старше 6 месяцев)
- Виза и въездной штамп в паспорте
- Действующее разрешение на работу (в случае смены места работы можно использовать квитанцию о новом заявлении о разрешении на работу вместе с неистекшим предыдущим разрешением на работу).
- Письмо-подтверждение и просьба о временном пребывании, выданное Управлением по связям с общественностью правительства или отделом информации МИД.
2.15 Квалифицированный рабочий, медицинский эксперт или специалист других профессий (не иммигрант)
Критерии рассмотрения
Иностранцы должны иметь предыдущую неиммиграционную визу до подачи заявления на продление визы.
Необходимые сопроводительные документы
- ТМ. 7 приложение
- Копия паспорта заявителя (страница с биографией и титульная страница)
- Размер фотографии 4 х 6 см. белый фон (не старше 6 месяцев)
- Виза и въездной штамп в паспорте
- Письмо-подтверждение и запрос на временное пребывание, выданное соответствующей организацией или агентством.
2.16 Установка или ремонт машин, самолетов или морских судов (для неиммигрантов)
Критерии рассмотрения
Иностранцы должны иметь предыдущую неиммиграционную визу до подачи заявления на продление визы.
Необходимые сопроводительные документы
- ТМ. 7 приложение
- Копия паспорта заявителя (страница с биографией и титульная страница)
- Размер фотографии 4 х 6 см. белый фон (не старше 6 месяцев)
- Виза и въездной штамп в паспорте
- Письмо-подтверждение и запрос на временное пребывание, выданное соответствующей организацией или агентством.
2.19 Член семьи, проживающий в Таиланде (не иммигрант)
Критерии рассмотрения
Иностранцы должны иметь предыдущую неиммиграционную визу до подачи заявления на продление визы.
Необходимые сопроводительные документы
- ТМ. 7 приложение
- Копия паспорта заявителя (страница с биографией и титульная страница)
- Размер фотографии 4 х 6 см. белый фон (не старше 6 месяцев)
- Виза и въездной штамп в паспорте
- Документы, подтверждающие родство, такие как свидетельство о браке, свидетельство о рождении, регистрация узаконивания ребенка, свидетельство о регистрации домохозяйства, свидетельство о регистрации усыновления ребенка или другие доказательства от соответствующей государственной организации.
- В случае, если ребенок, усыновленный ребенок или супруг ребенка старше 20 лет и не могут вести обычный образ жизни в одиночку из-за болезни или инвалидности или нуждаются в поддержке отца или матери, заявитель должен представить письмо-подтверждение и заявление о временном пребывании. выдается врачом из больницы или соответствующего государственного медицинского учреждения.
- Свидетельство о проживании и свидетельство о регистрации иностранца, получившего вид на жительство в Таиланде.
- Уведомление о подтверждении адреса
2.23 Раньше имели тайское гражданство или чей родитель является или был тайцем (тип визы освобождения), (TR 60 дней) и (не иммигрант)
Критерии рассмотрения
Иностранцы должны получить предыдущую визу перед подачей заявления на продление визы.
- Безвизовый режим (POR30, PORPOR30, PORPOR14), TR15, Non-30, Non-90, APEC
- ТР 60 дней виза
- Неиммиграционная виза
Необходимые сопроводительные документы
- ТМ. 7 приложение
- Копия паспорта заявителя (страница с биографией и титульная страница)
- Размер фотографии 4 х 6 см. белый фон (не старше 6 месяцев)
- Виза и въездной штамп в паспорте
- Документы, подтверждающие, что заявитель имел тайское гражданство или его родитель является или был гражданином Таиланда. (В случае, если свидетельство наличия тайского гражданства не соответствует информации, указанной в паспорте, заявитель должен предоставить письмо-подтверждение из посольства или консульства или документ, подтверждающий, что заявитель является одним и тем же лицом, например, аффидевит от надежного лица. )
- Уведомление о подтверждении адреса
2.28 Необходимый случай, подтверждение или запрос посольства (по любым причинам), освобождение от визы, TR 60 дней, неиммиграционная и официальная виза
Критерии для рассмотрения</p> Иностранцы должны получить предыдущую визу перед подачей заявления на продление визы.
- Безвизовый режим (POR30, PORPOR30, PORPOR14), TR15, Non-30, Non-90, APEC
- ТР 60 дней виза
- Неиммиграционная и официальная виза
Необходимые сопроводительные документы
- Приложение ТМ 7
- Копия паспорта заявителя (страница с биографией и титульная страница)
- Размер фотографии 4 х 6 см. белый фон (не старше 6 месяцев)
- Виза и въездной штамп в паспорте
- Письмо-подтверждение и запрос на временное пребывание от посольства и консульства Таиланда.
2.28 Учебный случай, подтверждение или запрос посольства (для неиммигрантов)
Критерии рассмотрения
Иностранцы должны иметь предыдущую неиммиграционную визу до подачи заявления на продление визы.
Необходимые сопроводительные документы
- Приложение ТМ 7
- Копия паспорта заявителя (страница с биографией и титульная страница)
- Размер фотографии 4 х 6 см. белый фон (не старше 6 месяцев)
- Виза и въездной штамп в паспорте
- Письмо-подтверждение и запрос на временное пребывание от посольства и консульства Таиланда.
- Действующее разрешение на работу
2.31 Лицо, ответственное за транспортное средство или экипаж транспортного средства (безвизовый режим - транзит)
Критерии рассмотрения
Иностранцы должны иметь предыдущую визу освобождения (транзит) до подачи заявления на продление визы.
Необходимые сопроводительные документы
- Приложение ТМ 7
- Копия паспорта заявителя (страница с биографией и титульная страница)
- Размер фотографии 4 х 6 см. белый фон (не старше 6 месяцев)
- Виза и въездной штамп в паспорте
- Письмо-подтверждение и запрос на временное пребывание от соответствующей государственной или частной организации или агентства.