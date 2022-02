총 AQ 호텔 객실 270 침실 파트너 병원 World Medical Hospital

Holiday Inn Express Bangkok Siam is no longer operating as an ASQ .



내셔널 스타디움 BTS 스카이 트레인 역에서 도보로 단 2 분 거리에있는 Holiday Inn Express Bangkok Siam에서 현대적인 휴가 경험이 기다리고 있습니다. MBK 쇼핑 센터에서 단 200m 거리에있는이 호텔은 24 시간 옥상 피트니스 센터와 숙소 전역에서 무료 Wi-Fi를 제공하는 우아한 객실을 보유하고 있습니다. 부드러운 카펫 바닥으로 마감 된 모든 객실은 32 인치 평면 TV를 갖추고 있습니다. 냉장고와 인체 공학적 업무용 책상도 제공됩니다. 실내 욕실에는 마사지 제트 샤워기가 설치되어 있습니다. 투어 데스크에서 당일 여행과 렌터카를 예약하실 수 있습니다. 호텔은 비즈니스 센터, 셀프 서비스 세탁 시설 및 무료 주차장도 제공합니다. 7 층의 Great Room 레스토랑은 세계 각국의 요리를 선보입니다. Grab & Go 옵션이 포함 된 Express Start 조식 뷔페를 제공합니다. 자동 판매기도 있습니다. Holiday Inn Express Bangkok Siam은 짐 톰슨 하우스에서 도보로 5 분 거리에 있으며, 시암 파라곤, 시암 디스커버리, 센트럴 월드, 플래티넘 패션 몰을 포함한 대형 쇼핑몰에서 도보로 몇 분 거리에 있습니다. 손님께서는 왕궁, 왓 포 (리클라이닝 부처), 왓 프라 케아 (에메랄드 부처) 및 에라완 사당과 같은 여러 주요 명소로 쉽게 이동하실 수 있습니다.

어메니티 / 특징 수완 나품 또는 돈 므앙 공항에서 호텔까지 공항 교통편

체류 기간 동안 COVID-19 실시간 RT-PCR 기술 검사 2 회

호텔에서 24 시간 대기 간호사

24 시간 구급차 서비스

엄선 된 메뉴에서 하루 3 식

숙박 중 무료 스낵 및 청량 음료 3 회 세트

무료 고속 인터넷 접속

32 개의 뉴스 및 엔터테인먼트 TV 채널

2 일마다 객실 청소 (두 번째 테스트 음성 결과 후)

요가 매트 (요청시 이용 가능 여부에 따라 다름)

7 일째 이후 음성 판정 후 편안한 휴식 공간 : 옥상 정원 및 피트니스 센터

점수 3.1 /5 평균 기반 4 리뷰 평가 0 우수한 1 아주 좋아 1 평균 2 가난한 0 무서운 홀리데이 인 익스프레스 방콕 시암 의 게스트라면 호텔과 저희 시청자 분들께서 자세한 리뷰를 남겨 주시면 대단히 감사하겠습니다. 리뷰를 남겨주세요 홀리데이 인 익스프레스 방콕 시암 모든 리뷰보기 의 게스트라면 호텔과 저희 시청자 분들께서 자세한 리뷰를 남겨 주시면 대단히 감사하겠습니다. 🇺🇸 G Frost 도착 02/04/2021 2.3 Superior Room 긍정적 좋은 전망

출시되면 방탄 소년단과 가깝다 네거티브 이유없이 피트니스 구역을 폐쇄했습니다.

모든 식사에 음식 중독

직원은 음식이 차갑고 신경 쓰지 않는다는 것을 알고 있습니다.

창문이 열리지 않고 퀴퀴한 냄새 이것은 끔찍한 ASQ 시설이었습니다. 그들은 당신이 이미 전액을 지불했고 당신이 떠날 수 없다는 것을 알고 있으며 당신을 편안하게 해줄 필요가 없다는 것을 알고 있습니다. 첫 만남에서 그들은 내 짐을 다른 방으로 보내려고했습니다. 그 후 음식은 끔찍합니다. 역겹고 차갑다. 나는 준비된 음식을 먹을 때마다 아팠다. 차가운 음식에 대해 3 번 불평했습니다. 30 개 중 따뜻한 두 끼를 얻었습니다. 방에 전자 레인지가 없습니다. 마침내 아침과 점심 주문을 중단했습니다. 풀려 난 후 내 내장이 음식에서 회복되는 데 일주일이 걸렸습니다. 그들은 2 일 후에 피트니스 공간을 닫았으며 다시 열리지 않았습니다. 정부는 피트니스가 개방 될 수 있다고 조언했습니다. 내가 머물렀던 마지막 ASQ는 훨씬 더 좋았습니다. 리뷰를 읽고 차가운 음식은 이미 경영진에게 알려진 문제입니다. 🇺🇸 Gregory Alexander Frost 도착 02/04/2021 2.4 Superior Room 긍정적 보기 네거티브 매 식사마다 식중독

방에서 곰팡내 나는 냄새

전자 레인지 없음

피트니스 공간이 직원에 의해 폐쇄되었습니다.

매우 열악한 고객 서비스 11 일, 10 박을 묵었습니다. 그 시간 동안 단 세 끼의 식사 만이 충분히 따뜻해졌습니다. 따뜻한 식사 중 두 번은 제가 엘리트 회원 직원에게 불평 한 직접적인 결과였습니다. 방에 전자 레인지도 없습니다. 엘리트 회원 직원이 호텔 경영진에 전화하여 불만을 제기했습니다. 나는 마침내 차가운 음식과 식중독에 지 쳤고, 저녁 식사 만 제공하는 것 외에는 모두 먹지 않았습니다. 그것조차도 나를 아프게했다. 나는 차가운 음식에 대해 호텔 경영자에게 두 번 불평했다. 두 번째 불만에서 나는 이미 하우스 키핑 직원에게 통보를 받았다고 들었다. 아무도 그와 비슷한 경험을 견디지 못하길 바랍니다. 음식 때문에 배가 너무 아팠습니다. ASQ에 대한 나의 첫 경험은 훨씬 좋았습니다. 여기 머 무르지 마십시오. 🇬🇧 Thomas Adamson 도착 19/03/2021 3.3 Standard Room 긍정적 좋은 음식. 네거티브 식사는 뜨겁지 않고 한 끼만 뜨겁습니다.

전체 검역소에서. 검역 기간 동안 고객을 돕기 위해 검역 일의 프로그램 / 시간표를 알려주는 목록을 제공하십시오. 🇩🇰 Lars Jonas Visby Faergemann 도착 18/03/2021 4.3 Standard Room 긍정적 직원들은 매우 도움이됩니다 네거티브 현재 7 일이면 충분할거야

신선한 공기에 접근 발코니를 갖고 싶습니다. 그리고 내 방은 신선한 공기가 필요합니다. 열 수있는 창문 처럼요. 신선한 공기에 접근하는 것은 매우 중요합니다.

