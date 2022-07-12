ПРОДЛЕНИЕ ПЕНСИОННОЙ ВИЗЫ (NON-O / OA)

Обновление July 12th, 2022

Продление пенсионной визы в Таиланде

За месяц до истечения срока действия визы вы должны подать заявление на продление. Пожалуйста, обратитесь в местный иммиграционный офис для получения дополнительной информации о том, когда вы можете запросить продление. ”

Если вам было предоставлено разрешение остаться, вы можете запросить продление. Даже если ваша заявка заполнена, вы должны подать ее за несколько дней до истечения срока действия на случай, если вам потребуется предоставить дополнительную документацию.

Как и в случае с неиммиграционной визой O, для этого вы должны заполнить форму продления пребывания TM7. На этот раз вы должны доказать, что у вас есть не менее 800 000 тайских батов на вашем тайском банковском счете (или в вашей стране проживания, если вы подаете заявление в этой стране), 65 000 тайских батов каждый месяц на вашем банковском счете или комбинация двух это составляет не менее 800 000 тайских бат.

Требования к документам для продления пенсионной визы

Форма заявки ТМ7

Плата за подачу заявки 1900 THB

Оригинал паспорта с подписанными ксерокопиями каждой страницы (2 копии за пределами Бангкока)

2 фотографии паспортного размера

Карта вашего места жительства (должна быть нарисована от руки)

Финансовое доказательство Метод «деньги в банке» (800 000 бат) В банковской выписке должны быть указаны депозиты за последние 12 месяцев. Ежемесячные депозиты (65 000+ THB каждый месяц из-за рубежа)



Если вы продлеваете визу в дополнение к визе OA, вам необходимо иметь полис медицинского страхования, соответствующий визовым требованиям. Вы можете увидеть пример одной из этих политик ниже.

Могу ли я нанять кого-нибудь для получения продления от моего имени?

Да, это распространенный вариант, предоставляемый визовыми агентами.

Например Thai Visa Centre предлагает ежегодное продление пенсионной визы по 14,000 THB .

Если это то, что вам нужно, вы можете написать им через их 24/7 @LINE Support Account .