ПРОДЛЕНИЕ ПЕНСИОННОЙ ВИЗЫ (NON-O / OA)

За месяц до истечения срока действия визы вы должны подать заявление на продление. Пожалуйста, обратитесь в местный иммиграционный офис для получения дополнительной информации о том, когда вы можете запросить продление. ”
Если вам было предоставлено разрешение остаться, вы можете запросить продление. Даже если ваша заявка заполнена, вы должны подать ее за несколько дней до истечения срока действия на случай, если вам потребуется предоставить дополнительную документацию.
Как и в случае с неиммиграционной визой O, для этого вы должны заполнить форму продления пребывания TM7. На этот раз вы должны доказать, что у вас есть не менее 800 000 тайских батов на вашем тайском банковском счете (или в вашей стране проживания, если вы подаете заявление в этой стране), 65 000 тайских батов каждый месяц на вашем банковском счете или комбинация двух это составляет не менее 800 000 тайских бат.
Если вы продлеваете визу в дополнение к визе OA, вам необходимо иметь полис медицинского страхования, соответствующий визовым требованиям. Вы можете увидеть пример одной из этих политик ниже.
Да, это распространенный вариант, предоставляемый визовыми агентами.
Например Thai Visa Centre предлагает ежегодное продление пенсионной визы по 14,000 THB .
Если это то, что вам нужно, вы можете написать им через их 24/7 @LINE Support Account .
|Insurance Company Name
|Package Price
|Days Covered
|Coverage Amount
|LUMA
|฿12,307
|365 Days
|$100K USD
Онлайн одобрено в течение 24 часов (если не указано иное)
* цены, которые изначально не были в THB, были конвертированы в THB и могут быть неточными.
* Страховой пакет должен покрывать полный срок пребывания въездной визы.