ประสบการณ์วันหยุดอันทันสมัยรอคุณอยู่ที่ฮอลิเดย์อินน์เอ็กซ์เพรสกรุงเทพฯสยามเดินเพียง 2 นาทีจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสนามกีฬาแห่งชาติ ห่างจากศูนย์การค้ามาบุญครองเพียง 200 ม. มีศูนย์ออกกำลังกายบนดาดฟ้าที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมงและห้องพักหรูหราพร้อมอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรีทั่วบริเวณ ห้องพักทุกห้องมีพื้นพรมนุ่มทีวีจอแบนขนาด 32 นิ้ว ตู้เย็นและโต๊ะทำงานที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ห้องน้ำในตัวมีฝักบัวระบบนวดด้วยพลังน้ำ ผู้เข้าพักสามารถจัดทริปท่องเที่ยวแบบไปเช้า - เย็นกลับได้ที่โต๊ะบริการทัวร์ นอกจากนี้โรงแรมยังมีศูนย์บริการธุรกิจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการซักรีดแบบบริการตนเองและที่จอดรถฟรี ห้องอาหาร Great Room บนชั้น 7 ให้บริการอาหารนานาชาติ มีบุฟเฟต์อาหารเช้า Express Start พร้อมตัวเลือก Grab & Go นอกจากนี้ยังมีตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ Holiday Inn Express Bangkok Siam ตั้งอยู่ห่างจากบ้านจิมทอมสันโดยใช้เวลาเดิน 5 นาทีและห่างจากห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เช่นสยามพารากอนสยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นทรัลเวิลด์และแพลทินัมแฟชั่นมอลล์โดยใช้เวลาเดินเพียงไม่กี่นาที ผู้เข้าพักสามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งเช่นพระบรมมหาราชวังวัดโพธิ์ (พระพุทธไสยาสน์) วัดพระแก้ว (พระแก้วมรกต) และศาลพระพรหมเอราวัณ

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ รับส่งสนามบินจากสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมืองมายังโรงแรม

การทดสอบการคัดกรองทางเทคนิค COVID-19 แบบเรียลไทม์ RT-PCR 2 ครั้งระหว่างการเข้าพัก

พยาบาลสแตนบายตลอด 24 ชม. ที่โรงแรม

บริการรถพยาบาล 24 ชม

อาหาร 3 มื้อต่อวันจากเมนูที่เลือก

ชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ฟรี 3 ครั้งต่อการเข้าพัก

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงฟรี

รายการทีวีบันเทิง 32 ช่อง

ทำความสะอาดห้องทุก 2 วัน (หลังจากผลการทดสอบครั้งที่สองเป็นลบ)

เสื่อโยคะ (ตามคำขอและขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ)

สถานที่ผ่อนคลายหลังจากได้รับผลการทดสอบติดลบหลังจากวันที่ 7: สวนบนดาดฟ้าและศูนย์ออกกำลังกาย

คะแนน 3.1 /5 เฉลี่ย ขึ้นอยู่กับ 4 บทวิจารณ์ คะแนน 0 ยอดเยี่ยม 1 ดีมาก 1 เฉลี่ย 2 แย่ 0 แย่มาก ฮอลิเดย์อินน์เอ็กซ์เพรสกรุงเทพสยาม ทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด ออกความคิดเห็นสำหรับ ฮอลิเดย์อินน์เอ็กซ์เพรสกรุงเทพสยาม ดูความคิดเห็นทั้งหมด หากคุณเป็นแขกของทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด 🇺🇸 G Frost มาถึงเมื่อ 02/04/2021 2.3 Superior Room แง่บวก วิวดี

ใกล้ BTS เมื่อเปิดตัว เชิงลบ พวกเขาปิดพื้นที่ฟิตเนสโดยไม่มีเหตุผล

อาหารเป็นพิษทุกมื้อ

พนักงานรู้ดีว่าอาหารเย็นและไม่สนใจ

หน้าต่างไม่เปิดมีกลิ่นเหม็นอับ นี่คือสิ่งอำนวยความสะดวก ASQ ที่น่ากลัว พวกเขารู้ว่าคุณจ่ายเงินเต็มจำนวนแล้วพวกเขารู้ว่าคุณไม่สามารถจากไปได้และพวกเขารู้ว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำให้คุณสบายใจ การติดต่อครั้งแรกพวกเขาพยายามให้กระเป๋าของฉันไปที่ห้องอื่น หลังจากนั้นอาหารก็แย่มาก น่าขยะแขยงและเย็นชา ฉันป่วยทุกครั้งที่กินอาหารที่เตรียมไว้ บ่น 3 ครั้งเกี่ยวกับอาหารเย็น นั่นทำให้ฉันได้ 2 มื้อที่อุ่นจาก 30 ไม่มีไมโครเวฟในห้อง ในที่สุดฉันก็หยุดสั่งอาหารเช้าและอาหารกลางวัน ความกล้าของฉันใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์เต็มในการฟื้นตัวจากอาหารหลังจากถูกปล่อยออกมา พวกเขาปิดพื้นที่ออกกำลังกายหลังจากผ่านไป 2 วันและไม่เคยเปิดอีกเลย รัฐบาลแนะนำว่าฟิตเนสสามารถเปิดได้ ASQ สุดท้ายที่ฉันพักนั้นดีกว่ามาก อ่านบทวิจารณ์อาหารเย็นเป็นปัญหาที่ทราบกันดีอยู่แล้วสำหรับการจัดการ 🇺🇸 Gregory Alexander Frost มาถึงเมื่อ 02/04/2021 2.4 Superior Room แง่บวก มุมมอง เชิงลบ อาหารเป็นพิษทุกมื้อ

ห้องมีกลิ่นอับ

ไม่มีไมโครเวฟ

บริเวณฟิตเนสถูกปิดโดยเจ้าหน้าที่

การบริการลูกค้าแย่มาก ฉันอยู่ 11 วัน 10 คืน อาหารเพียง 3 มื้อในช่วงเวลานั้นก็อุ่นพอที่จะกินได้ อาหารอุ่น ๆ สองมื้อเป็นผลโดยตรงจากการที่ฉันบ่นกับพนักงานของ Elite ไม่มีไมโครเวฟในห้องพักเช่นกัน พนักงานระดับสูงเรียกผู้บริหารโรงแรมเพื่อร้องเรียน ในที่สุดฉันก็เบื่ออาหารเย็นและอาหารเป็นพิษฉันหยุดกินทั้งหมดยกเว้นมื้อเย็น แม้นั่นทำให้ฉันป่วย ฉันบ่นกับผู้บริหารโรงแรมสองครั้งเกี่ยวกับอาหารเย็น ในการร้องเรียนครั้งที่สองฉันได้รับแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดได้รับแจ้งแล้ว ฉันหวังว่าจะไม่มีใครต้องทนกับประสบการณ์ที่คล้ายกันนี้อีกต่อไป ท้องของฉันปั่นป่วนมากอันเป็นผลมาจากอาหาร ประสบการณ์ครั้งแรกของฉันกับ ASQ ดีขึ้นมาก กรุณาอย่าพักที่นี่ 🇬🇧 Thomas Adamson มาถึงเมื่อ 19/03/2021 3.3 Standard Room แง่บวก อาหารอร่อย. เชิงลบ อาหารไม่ร้อนร้อนเพียงมื้อเดียว

ในการกักกันทั้งหมด เพื่อช่วยลูกค้าในระหว่างการกักเก็บโปรดระบุรายการเพื่อแจ้งโปรแกรม / ตารางเวลาของวันกัก 🇩🇰 Lars Jonas Visby Faergemann มาถึงเมื่อ 18/03/2021 4.3 Standard Room แง่บวก พนักงานให้ความช่วยเหลือดี เชิงลบ เจ็ดวันในปัจจุบันก็น่าจะเพียงพอแล้ว

เข้าถึงอากาศบริสุทธิ์ ฉันชอบที่จะมีระเบียง และห้องของฉันต้องการอากาศบริสุทธิ์เหมือนหน้าต่างที่คุณเปิดได้ การเข้าถึงอากาศบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่สำคัญมาก

