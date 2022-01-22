ASQ ГОСТИНИЦЫ

Требования для въезда в Таиланд

Обновление January 22nd, 2022

В настоящее время существуют дополнительные требования для въезда в Таиланд. Пожалуйста, выполните следующие действия, чтобы получить право на въезд в Таиланд.

Шаг 1: Страхование (не требуется, если тайский)

Страховка должна покрывать путешествия, а также COVID-19 .

COVID-19 соответствует требованиям 50,000 USD покрытия для въезда в Таиланд, а также 100,000 USD для некоторых виз.

The following packages are all acceptable for Thailand Pass applications.

Valid for Test & Go, Sandbox, and AQ stay.

30 ДЕНЬ ПОКРЫТИЕ
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฿1,291*
нет бессимптомного
покрытия
30 ДНЕЙ ПОКРЫТЫЙ ( $50K USD )
WorldTrips
НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
฿2,276
бессимптомное
покрытие
30 ДНЕЙ ПОКРЫТЫЙ ( $50K USD )
TuneProtect
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฿2,408
бессимптомное
покрытие
30 ДНЕЙ ПОКРЫТЫЙ ( $50K USD )
AXA
НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
฿2,409*
нет бессимптомного
покрытия
30 ДНЕЙ ПОКРЫТЫЙ ( $100K USD )
ACS
НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
฿3,090
бессимптомное
покрытие
30 ДНЕЙ ПОКРЫТЫЙ ( $100K USD )
TuneProtect

Онлайн одобрено в течение 48 часов (если не указано иное)

Начиная с 1 октября политика, помеченная как «Поддерживает STV / OA», также будет соответствовать требованиям для получения визы STV и пенсионных виз на основе OA.

* цены, которые изначально не были в THB, были конвертированы в THB и могут быть неточными.

* Страховой пакет должен покрывать полный срок пребывания въездной визы.

Шаг 2: Виза или безвизовый въезд

Пожалуйста, обратитесь к этому СПИСОК чтобы узнать, разрешен ли в настоящее время въезд в страну вашего паспорта без уплаты налогов в течение 30 дней. Если его нет в списке, вы должны подать заявление на визу в местном консульстве Таиланда.

Step 3: Thailand Pass

Starting November 1st you must obtain a Thailand Pass to enter the country.

Шаг 4: полет

Before finalizing your AQ / SHA++ hotel you must have a flight secured.

Step 5: AQ / SANDBOX / TEST & GO

You can request a Test & Go / AQ / Sandbox booking by using ASQ.in.th. If you are wishing to take advantage of the Sandbox programs, please refer to the (Sandbox Entry Requirements).

Все отели, одобренные для всех программ поступления

Шаг 6: тест ОТ-ПЦР

Медицинская справка с лабораторным результатом, свидетельствующим об отсутствии COVID-19 методом ОТ-ПЦР, выданная не позднее, чем за 72 часа до вылета.

Step 7: Come to Thailand

  1. Подготовить T.8 document
  2. Подготовить Declaration form
  3. Паспорт или C.I.
  4. Авиабилеты
  5. Страхование путешествий от COVID-19 (не требуется, если тайский)
  6. Подтверждение ваучера на бронирование отеля AQ / SANDBOX
  7. Свидетельство о въезде (COE)
  8. Медицинская справка с лабораторным результатом, свидетельствующим об отсутствии COVID-19 методом ОТ-ПЦР, выданная не позднее, чем за 72 часа до вылета. (не требуется, если тайский)
  9. Установите ThailandPlus или приложение "Мор Чана" на свое мобильное устройство.

Step 8: Start your AQ / Test & Go / Sandbox

Complete your entry program, and then enjoy Thailand

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Entry FAQS

Как я могу въехать в Таиланд прямо сейчас?

В настоящее время существуют дополнительные требования для въезда в Таиланд. Пожалуйста, выполните следующие действия, чтобы получить право на въезд в Таиланд.

Какая медицинская страховка необходима для въезда в Таиланд?

Страховка должна покрывать путешествия, а также COVID-19. Здесь вы можете получить туристическую страховку от COVID-19 по самой низкой цене.

Сколько стоит страховка от COVID-19 для въезда в Таиланд?

Вы можете увидеть список самых дешевых вариантов страхования путешествий для нескольких возрастных групп, превышающих COVID-19, здесь.

Какая самая дешевая медицинская страховка от COVID-19, соответствующая требованиям для въезда в Таиланд?

Следующая страховка самая дешевая.

Какие страны имеют право на 30-дневный въезд в Таиланд без уплаты налогов?

Пожалуйста, обратитесь к этому СПИСКУ, чтобы узнать, разрешен ли в настоящее время въезд в страну вашего паспорта без уплаты налогов в течение 30 дней. Если его нет в списке, вы должны подать заявление на визу в местном консульстве Таиланда.

Какой тест на COVID-19 требуется для въезда в Таиланд?

Медицинская справка с результатами лабораторных исследований, свидетельствующих о том, что COVID-19 не обнаружена методом ОТ-ПЦР, выдана не позднее, чем за 72 часа до вылета. Если вы тайский, вам это не нужно.

 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
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