В настоящее время существуют дополнительные требования для въезда в Таиланд. Пожалуйста, выполните следующие действия, чтобы получить право на въезд в Таиланд.
Страховка должна покрывать путешествия, а также COVID-19 .
COVID-19 соответствует требованиям 50,000 USD покрытия для въезда в Таиланд, а также 100,000 USD для некоторых виз.
The following packages are all acceptable for Thailand Pass applications.
Valid for Test & Go, Sandbox, and AQ stay.
Онлайн одобрено в течение 48 часов (если не указано иное)
Начиная с 1 октября политика, помеченная как «Поддерживает STV / OA», также будет соответствовать требованиям для получения визы STV и пенсионных виз на основе OA.
* цены, которые изначально не были в THB, были конвертированы в THB и могут быть неточными.
* Страховой пакет должен покрывать полный срок пребывания въездной визы.
Пожалуйста, обратитесь к этому СПИСОК чтобы узнать, разрешен ли в настоящее время въезд в страну вашего паспорта без уплаты налогов в течение 30 дней. Если его нет в списке, вы должны подать заявление на визу в местном консульстве Таиланда.
Starting November 1st you must obtain a Thailand Pass to enter the country.
Before finalizing your AQ / SHA++ hotel you must have a flight secured.
You can request a Test & Go / AQ / Sandbox booking by using ASQ.in.th. If you are wishing to take advantage of the Sandbox programs, please refer to the (Sandbox Entry Requirements).
Медицинская справка с лабораторным результатом, свидетельствующим об отсутствии COVID-19 методом ОТ-ПЦР, выданная не позднее, чем за 72 часа до вылета.
Complete your entry program, and then enjoy Thailand
В настоящее время существуют дополнительные требования для въезда в Таиланд. Пожалуйста, выполните следующие действия, чтобы получить право на въезд в Таиланд.
Страховка должна покрывать путешествия, а также COVID-19. Здесь вы можете получить туристическую страховку от COVID-19 по самой низкой цене.
Вы можете увидеть список самых дешевых вариантов страхования путешествий для нескольких возрастных групп, превышающих COVID-19, здесь.
Следующая страховка самая дешевая.
Пожалуйста, обратитесь к этому СПИСКУ, чтобы узнать, разрешен ли в настоящее время въезд в страну вашего паспорта без уплаты налогов в течение 30 дней. Если его нет в списке, вы должны подать заявление на визу в местном консульстве Таиланда.
Медицинская справка с результатами лабораторных исследований, свидетельствующих о том, что COVID-19 не обнаружена методом ОТ-ПЦР, выдана не позднее, чем за 72 часа до вылета. Если вы тайский, вам это не нужно.