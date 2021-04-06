BANGKOK TEST & GO

Отель Anantara Siam Bangkok - AQ / ASQ

Bangkok
9
оценка с
1201
Обновление February 8, 2022
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1 REVIEW
Всего AQ гостиничных номеров 118 Спальни
Партнерская больница Bangpakok 9 International Hospital

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

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Вернитесь в Таиланд и просыпайтесь в зеленом оазисе в самом центре Бангкока. Укрытие в одобренном правительством карантинном учреждении в окружении классического тайского искусства и современной роскоши с медицинскими услугами мирового класса от ведущего поставщика медицинских услуг.

Удобства / Особенности

  • Роскошное размещение в номере предпочитаемого вами типа
  • Полный пансион, включая завтрак, обед, ужин
  • Бесплатный Wi-Fi и более 40 телеканалов
  • Специальная зона для скрининговых тестов на COVID-19
  • Трансфер из аэропорта BKK или аэропорта DMK в отель.
  • Скрининговые тесты на COVID-19 проведены на территории
  • Круглосуточная дежурная медсестра для проверки температуры дважды в день и для других медицинских нужд во время карантина.
  • Получение официального сертификата без COVID-19 в день отъезда
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Счет
5.0/5
Отлично
На основе 1 рассмотрение
Рейтинг
Отлично
1
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
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🇺🇸Raj Modi

Проверено на 06/04/2021
Прибыл 23/03/2021
5.0 Deluxe Room
Положительные     
  • Большой комфортабельный номер
  • Роскошная ванная комната
  • Отличное обслуживание в номере
  • Множество вегетарианских блюд
  • Очень доброжелательный персонал
Отрицательные
  • Противоречивые правила ASQ с момента бронирования до момента прибытия.

Отличное общее пребывание на 15 ночей, несмотря на все ограничения ASQ. Нужен был хороший номер, еда и отличный сервис для этого длительного пребывания в помещении. Я чувствую, что свободное время после второго отрицательного мазка могло быть более разнообразным. Настоятельно рекомендуется

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ASQ Thailand
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