Всего AQ гостиничных номеров 118 Спальни Партнерская больница Bangpakok 9 International Hospital

Вернитесь в Таиланд и просыпайтесь в зеленом оазисе в самом центре Бангкока. Укрытие в одобренном правительством карантинном учреждении в окружении классического тайского искусства и современной роскоши с медицинскими услугами мирового класса от ведущего поставщика медицинских услуг.

Удобства / Особенности Роскошное размещение в номере предпочитаемого вами типа

Полный пансион, включая завтрак, обед, ужин

Бесплатный Wi-Fi и более 40 телеканалов

Специальная зона для скрининговых тестов на COVID-19

Трансфер из аэропорта BKK или аэропорта DMK в отель.

Скрининговые тесты на COVID-19 проведены на территории

Круглосуточная дежурная медсестра для проверки температуры дважды в день и для других медицинских нужд во время карантина.

Получение официального сертификата без COVID-19 в день отъезда

