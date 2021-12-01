Помните, что вы должны соответствовать всем дополнительные требования для входа в covid , в том числе подать заявку на Таиландский проездной для въезда в Таиланд.

Один из лучших вариантов, выбранных нами в Бангкоке. Центр Пойнт Пратунам расположен в Бангкоке. Он находится в 480 метрах от станции наземного метро Phaya Thai BTS и располагает бассейном с соленой водой. Столовая и просторные комнаты с кухней К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и парковка.

Отель Centre Point Pratunam находится в 300 метрах от оптового рынка Пратунам, в 1,5 км от торгового центра MBK и в 24 км от аэропорта Суварнабхуми.

Современный номер с большими окнами и деревянным полом. Номер с прекрасным естественным освещением, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, а также микроволновой печью.

Гости могут позаниматься в фитнес-центре или расслабиться в сауне, а в отеле Center Point Pratunam по запросу предоставляются услуги прачечной и проката автомобилей. В лобби есть зона для зарядки и бесплатный освежающий напиток. И стиральная машина с оплатой монетами для максимального удобства.

В ресторане на территории отеля подают блюда интернациональной кухни и напитки. Местные рестораны находятся в нескольких минутах ходьбы от отеля.