Всего AQ гостиничных номеров 185 Спальни
Партнерская больница World Medical Hospital
Помните, что вы должны соответствовать всем дополнительные требования для входа в covid , в том числе подать заявку на Таиландский проездной для въезда в Таиланд.
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Один из лучших вариантов, выбранных нами в Бангкоке. Центр Пойнт Пратунам расположен в Бангкоке. Он находится в 480 метрах от станции наземного метро Phaya Thai BTS и располагает бассейном с соленой водой. Столовая и просторные комнаты с кухней К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и парковка.
Отель Centre Point Pratunam находится в 300 метрах от оптового рынка Пратунам, в 1,5 км от торгового центра MBK и в 24 км от аэропорта Суварнабхуми.
Современный номер с большими окнами и деревянным полом. Номер с прекрасным естественным освещением, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, а также микроволновой печью.
Гости могут позаниматься в фитнес-центре или расслабиться в сауне, а в отеле Center Point Pratunam по запросу предоставляются услуги прачечной и проката автомобилей. В лобби есть зона для зарядки и бесплатный освежающий напиток. И стиральная машина с оплатой монетами для максимального удобства.
В ресторане на территории отеля подают блюда интернациональной кухни и напитки. Местные рестораны находятся в нескольких минутах ходьбы от отеля.
Удобства / Особенности
- COVID-19 screening tests conducted on property
- Мониторинг температуры и здоровья дважды в день под наблюдением медсестры
- Круглосуточная дежурная медсестра
- Ежедневное 3-х разовое питание из выбранного меню
- Номер с собственным балконом
- Бесплатная питьевая вода в бутылках
- Ванная комната с ванной
- Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi
- Цифровое ТВ с кабельным и Netflix
- Room cleaning service
- Приветственные закуски, кофе, чай в номере
- 10% discount laundry service
- One Way Airport Pick Up Transfer service to the hotel
Счет
4.3/5
Очень хороший
На основе 15 отзывы
Если бы вы были гостем в Центр Пойнт Пратунам
, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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5.0 Grand Deluxe
Положительные
Отрицательные
- Everything was perfect, i cant say anything negative
The hostel and our room was very clear, the PCR test was just enogh fast and comfy, i can totally recommend tha place, was totally perfect
4.5 Grand Deluxe
Положительные
Отрицательные
- Very good, quick, and efficient service, mails and calls are quickly answered, many different payment options. Price per m2 is far better than in other places (more space for same price) and balcony and microwave are a big plus. Internet wifi was fast and working well. Laundry service available. Nurse was efficient. English from all staff was good.
- Aircon in room was not always optimal. Food was definitely better than first time I stayed here (in 2020) but after the first week it starts repeating, however you can order food also from nearby restaurants at extra costs.
Second time I stayed here and will definitely return here should I ever have to go through ASQ a third time.
4.6 Family Connecting
Положительные
Отрицательные
- Bright, comfortable and spacious connecting rooms with a balcony big enough to "save" our "day to day locked routine"
- Very good wifi
- We rent a home training bicycle (practically new), weights and bought a mats.
- The staff was very reactive, kind and helpful to satisfy our different requests.
- The 3 tests covid were incredibly soft, thanks to our gentle nurse.
- Very good communication through LINE app with the staff (loved the stickers:))
- The welcome and pick up at the airport was perfect as well as the check out (all the official documents were ready).
- Food : 3 choices per meal (vegetarian included) and the quality of the food was correct (main course + fruits or thaï cake)
- The hotel provided bed sheets and towels on request and other staff as toaster
- Grab delivery is authorised
- Regarding the food, the quality was correct but it appeared to be a bit repetitive the second week. But with Grab order and delivery it was ok.
- Would have liked to have more continental breakfast with just butter, toast, marmelade, fruits AND a big pot of coffee !
Excellent quality/price ratio, The Centre Point Pratunam is a good option for a family. The kind service of the staff, the nice, large and comfortable rooms were a "plus" to spend smoothly this quarantine. It remains a good memory as during 14 days you have a team taking care of your comfort.
5.0 Deluxe Suite Courtyard
Положительные
Отрицательные
- I think the overall service, the food, and the room size is quite comfortable for one person, especially the balcony is super super important for me during the quarantine time in here. I spent almost every afternoon in the balcony working and read books, and you can make the feeling even better with a cup of Starbucks deliver by foodpanda.
- The air conditioner’s compressor is quite noisy but thanks god the hotel is quite nice and help me to solve it the next day.
Price is competitive, service is friendly and thoughtful, balcony view and fresh air is amazing, and food panda is available!
4.3 Family Connecting
Положительные
Отрицательные
- Rooms are spacious, well equipped. There is a kettle, a microwave, a fridge, a kitchen sink and a cupboard with plates , cups and cutlery.
- Comfortable big beds, pillows.
- The best impression is staff : very polite, quick and helpful. They replied very quickly and always helped. Free Netflix.
- There's noise from the street (no problem for some people but for some ones could be an issue). Dusty in the room even with keeping window closed, I cleaned the floor every day or so. Food are very ordinary. For salad it was always some small tomatoes, two slices of cucumber and lettuce (for two weeks they could make some more interesting menu)
I chose the ASQ hotel with the balcony and it makes sense as you can hear the normal street sounds, breathe the street air and can see the life not through your window. But it makes the room floor quite dusty. The room was 47 sq m and it also makes sense to have some space to do sport or to play (for kids).
I like the room facilities and I like helpful staff. But they need to improve menu for sure.
4.9 Grand Deluxe Executive
Положительные
Отрицательные
- Чистый и уютный номер
- Приветливый и отзывчивый персонал
- Хорошая еда
- Обустройство номера было хорошим - очень просторным
- Основное блюдо подается в экологически чистой таре.
- Благодаря мини-кухне я почувствовал себя "человеком"
- Много пластика из общепита.
Мне очень понравилось мое пребывание здесь больше, чем я ожидал. Комната была очень просторной, и я всегда мог держать тренировочный коврик вне дома. Я думал, что у меня будет клаустрофобия в одной большой комнате вместо двух отдельных комнат, но это не так. Я переделал тумбу под телевизор в стоячий стол и смог выполнять всю свою работу, находясь в ASQ. Скорости Wi-Fi было более чем достаточно для моей работы в Интернете.
Пластик на кушетке был немного неудобным, но я попросил друга прислать мне дополнительную простыню вместе с некоторыми другими вещами на время моего пребывания.
Персонал дружелюбный и оперативный с обслуживанием. Они даже накачали мне мяч для йоги (после моего 2-го теста на covid из-за общенациональных ограничений на получение предметов от гостей ...).
В номере нет стиральной машины, но я могла все вымыть вручную и принесла прищепки, чтобы использовать балконную сетку в качестве бельевой веревки. Это сработало.
Если бы мне пришлось снова делать ASQ, я бы определенно поставил Center Point Pratunam на первое место в моем списке.
4.0 Grand Deluxe
Положительные
Отрицательные
- Много времени провел наедине с собой.
- Хорошее интернет-соединение
- Маленький экран телевизора
- Одна и та же еда снова и снова
В целом пребывание было прекрасным, мало что можно сделать, когда вы провели взаперти в номере на 2 недели. Персонал был приятным, но к вашему сведению - они не дадут вам нож, чтобы резать мясо.
5.0 Grand Deluxe Executive
Положительные
Отрицательные
- Организация - супер профессионал
- Персонал - полностью ориентированный на обслуживание клиентов - отличное взаимодействие с приемной и медсестрой в приложении LINE
- Комната просторная / угловая, удобная - нет чувства стеснения,
- Достаточный балкон / дополнительное окно - дало ощущение свободы
- Еда - я все время придерживалась кето-диеты, и кухня всегда делала блюда интересными и вкусными.
- В комнате беговая дорожка. Я арендовал беговую дорожку и тренировался 1-2 часа в день в течение всего периода. Спасатель жизни.
- Соответствующий рабочий стол - я работал весь период, и на столе было достаточно места. Wi-Fi всегда достаточно.
- Кровать - удобная мебель (правда обтянутая пластиком тоже удобная.
- Конструктивные предложения .... На самом деле отрицательных комментариев у меня нет -
- Пластиковые ножи - потребовалось две просьбы, чтобы перестать присылать пластиковые ножи в комнату 3 раза в день. Я пытался разрезать фрукты - пластиковый нож сломался и порезался глубоко.
- Пожалуйста, предоставьте обычный набор столовых приборов.
- Необходимо предоставить бутылку 50 мл жидкого средства для стирки одежды, чтобы одежду можно было стирать в ванне, и набор пластиковых вешалок для сушки одежды вместо того, чтобы протыкать одежду для сушки через пластиковую сетку для птиц.
В целом я настоятельно рекомендую Centrepoint Pratunam - если вы пытаетесь продолжить работу из-за ASQ - это отличный вариант. Отличное соотношение цены и качества за большой / просторный номер - ощущение длительного отпуска.
4.0 Family Connecting
Положительные
Отрицательные
- Большая комната с балконом
- В основном быстрое и эффективное обслуживание
- Безупречный Интернет
- Netflix
- Старая ванная
- Пол пыльный с самого начала
Что ж, в целом это был терпимый опыт. Отель выполнил меры ASQ безупречно, что, хотя и не слишком приятно, они просили сделать.
Еда была средней, довольно маленькими порциями. Все поставлялись с бумажной / пластиковой посудой, из-за которой образовывалось огромное количество мусора, но, опять же, я предполагаю, что это правила ASQ.
Определенно рекомендую карантин в смежном номере для 2 человек (или семьи с 2 детьми макс.)
3.6 Grand Deluxe
Положительные
Отрицательные
- Большая чистая комната
- Хороший завтрак
- Еда выглядит как промышленно приготовленная еда
- Wi-Fi часто очень утомляет
14 дней, вначале это казалось очень-очень долгим. Наконец настал последний день, и это было похоже на освобождение из тюрьмы. Я был очень удивлен, когда пересекал людей на улицах, это было немного нереально.
4.0 Grand Deluxe Executive
Положительные
Отрицательные
- Весь персонал очень услужливый.
- Хорошо организовано.
- Wi-Fi хороший.
- Netflix.
- Выбор еды
- Оборудование для чистки
Еда - большая проблема. За ту цену, которую мы заплатили, не так много вариантов. На 14 дней всегда есть рыбные котлеты и жареная рыба с соусом.
Нет оборудования для чистки.
Когда вы проливаете что-то только салфеткой для протирания! Для чистки пола не нужна щетка без швабры. Запасная простыня, наволочки, полотенца, пододеяльники должны быть 2 комплекта в комнате для смены.
4.1 Grand Deluxe
Положительные
- Большая комната
- Хорошая ванная
- Балкон можно использовать с 1-го дня
- Доступны столовые приборы и фарфоровая посуда.
- Есть микроволновая печь и чайник.
- Хороший рабочий кондиционер
- Netflix
Пришлось пробыть в номере 7 дней и ничего плохого сказать не могу. Удобства были в порядке. Еда была вкусной. Конечно, его всегда нужно было ненадолго подогревать. Единственное, чего мне не хватало, так это пива по вечерам.
3.3 Family Connecting
Положительные
Отрицательные
- Внимательно относиться к потребностям при выполнении особых запросов.
- Персонал услужливый.
- Номер был не очень чистым.
- На стенах сырость.
В целом это было приятное пребывание, и персонал был услужливым. Мы были немного разочарованы чистотой. Когда мы ходили босиком, наши ноги были грязными, то есть либо их не мыли, либо мыли грязной водой. Еды много, но качество среднее.
3.7 Grand Deluxe
Положительные
Отрицательные
- большая комната, тихая, но не новая. Еда нормальная, но в меню не очень выборочная.
- Кондиционер не чистый, а номер довольно старый.
- Совместная больница стоит очень дорого, если вам нужно попасть в больницу в случае Covid +. Медсестры очень придерживаются правил, но должны слышать и понимать причину.
В целом нормально, но довольно дорого по сравнению с другим местом. Персонал отеля хороший и обслуживающий.
5.0 Grand Deluxe
Положительные
- Все очень хорошо организовано, и я очень доволен отелем.
Очень дружелюбный персонал, хорошая еда, хорошая и большая комната.
У меня есть балкон и очень красивый вид.
Для меня это очень расслабляющее время.
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