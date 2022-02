AQ酒店客房总数 270 卧室 伙伴医院 World Medical Hospital

Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 预订要求 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

预约请求,把你放在直接联系与曼谷暹罗智选假日酒店以优先方式,以及曼谷暹罗智选假日酒店从你会直接收取货款。

曼谷暹罗智选假日酒店(Holiday Inn Express Bangkok Siam)等待着现代的假日体验,距离国家体育场BTS轻轨站仅有2分钟的步行路程。酒店距离MBK购物中心仅200码,设有一个屋顶24小时健身中心,其典雅的客房各处均提供免费WiFi。 所有客房均铺有柔软的地毯,均配备了32英寸平面电视。冰箱和符合人体工学的办公桌也包括在内。连接浴室配有按摩淋浴。 客人可以在旅游咨询台安排一日游和汽车租赁。酒店还提供商务中心,自助洗衣设施和免费停车场。 位于7楼的Great Room餐厅供应国际美食。它提供带有Grab&Go选项的Express Start自助早餐。那里也有自动售货机。 曼谷暹罗智选假日酒店距离吉姆·汤姆森故居(Jim Thomson House)有5分钟的步行路程,距离包括暹罗百丽宫(Siam Paragon),暹罗发现(Siam Discovery),中央世界和白金时尚购物中心(Platinum Fashion Mall)在内的大型购物中心只有数分钟的步行路程。客人可以方便地前往几个主要景点,例如大皇宫,卧佛寺(Wat Pho)和四面佛(Erawan Shrine)。

便利设施/功能 从素万那普或廊曼机场到酒店的机场接送

入住期间进行2次COVID-19实时RT-PCR技术筛选测试

酒店24小时待命护士

24小时救护车服务

每天从精选菜单中进餐3餐

每次住宿可免费享用3次小吃和软饮

免费高速上网

32个新闻和娱乐电视频道

每2天进行一次房间清洁(第二次测试结果为阴性之后)

瑜伽垫(根据要求,视情况而定)

在第7天获得阴性测试结果后的休闲场所:屋顶花园和健身中心

分数 3.1 /5 平均数 基于 4 评论 评分 0 优秀的 1 非常好 1 平均数 2 较差的 0 糟糕的 曼谷暹罗智选假日酒店的客人,那么如果您留下详细的评论,那么酒店以及我们的观众将非常感激。 留下评论 曼谷暹罗智选假日酒店 查看所有评论 如果您是的客人,那么如果您留下详细的评论,那么酒店以及我们的观众将非常感激。 🇺🇸 G Frost 到达 02/04/2021 2.3 Superior Room 正数 好视野

释放时接近防弹少年团 负面的 他们无缘无故关闭了健身区

每餐食物中毒

工作人员知道食物很冷,不在乎

窗户无法打开,有霉味 这是一个糟糕的ASQ设施。他们知道您已经全额付款,他们知道您不能离开,也知道不需要让您感到舒服。第一次接触,他们试图将我的行李交给另一个房间。在那之后,食物变得糟透了。令人恶心和寒冷。每次吃准备好的食物,我都会生病。关于冷食抱怨了3次。那让我得到了30顿饭中的2顿饭。房间里没有微波炉。我终于停止订购早餐和午餐。被释放后,我的肠子花了整整一个星期从食物中恢复过来。他们在2天后关闭了健身区,但从未重新开放过。政府建议健身可以开放。我住的最后一个ASQ好得多。阅读评论,冷食是管理层已经知道的问题。 🇺🇸 Gregory Alexander Frost 到达 02/04/2021 2.4 Superior Room 正数 风景 负面的 每顿饭都会食物中毒

房间闻到霉味

没有微波炉

健身区被工作人员关闭

极差的客户服务 我住了11天10夜。在整个过程中,只有三餐达到了足以吃饱的温度。我直接向Elite成员的工作人员抱怨是其中两顿热餐的直接结果。房间里也没有微波炉。精英成员的工作人员致电酒店管理部门进行投诉。我终于对冷食和食物中毒感到厌倦,除了晚餐以外,我停止进食。即使那样也让我恶心。我曾两次向酒店管理人员抱怨过冷食。在第二次投诉时,我被告知客房服务人员已经收到通知。我希望没有人必须经历过类似的经历。食物使我的胃非常不适。我对ASQ的初次体验要好得多。请不要留在这里。 🇬🇧 Thomas Adamson 到达 19/03/2021 3.3 Standard Room 正数 食物很好。 负面的 饭不热,只有一顿饭热。

整个隔离区。 为了在隔离期间为客户提供帮助,请提供一个列表,告诉他们隔离日的计划/时间表。 🇩🇰 Lars Jonas Visby Faergemann 到达 18/03/2021 4.3 Standard Room 正数 工作人员非常有帮助 负面的 现在七天就足够了

呼吸新鲜空气 我很想有一个阳台。 我的房间需要通向新鲜空气的通道,就像开着窗户一样。获得新鲜空气是非常重要的事情。

