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Holiday Inn Express Bangkok Siam is no longer operating as an ASQ.
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曼谷暹罗智选假日酒店（Holiday Inn Express Bangkok Siam）等待着现代的假日体验，距离国家体育场BTS轻轨站仅有2分钟的步行路程。酒店距离MBK购物中心仅200码，设有一个屋顶24小时健身中心，其典雅的客房各处均提供免费WiFi。
所有客房均铺有柔软的地毯，均配备了32英寸平面电视。冰箱和符合人体工学的办公桌也包括在内。连接浴室配有按摩淋浴。
客人可以在旅游咨询台安排一日游和汽车租赁。酒店还提供商务中心，自助洗衣设施和免费停车场。
位于7楼的Great Room餐厅供应国际美食。它提供带有Grab＆Go选项的Express Start自助早餐。那里也有自动售货机。
曼谷暹罗智选假日酒店距离吉姆·汤姆森故居（Jim Thomson House）有5分钟的步行路程，距离包括暹罗百丽宫（Siam Paragon），暹罗发现（Siam Discovery），中央世界和白金时尚购物中心（Platinum Fashion Mall）在内的大型购物中心只有数分钟的步行路程。客人可以方便地前往几个主要景点，例如大皇宫，卧佛寺（Wat Pho）和四面佛（Erawan Shrine）。