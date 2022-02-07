+ вкусная еда с большим количеством свежих фруктов

+ много питьевой воды по запросу

+ мини-кухня

+ керамическая посуда и столовые приборы по запросу

+ коврик для йоги и гантели по запросу

+ коммуникативный персонал

+ ванна

Вонючая кровать и сначала подушки

Открытая сеть Wi-Fi

Предложения принести:

VPN для более безопасного интернета

одеяло для пикника

Кофе и френч-пресс

Транспорт и регистрация: Очень плавно и профессионально. Когда мы приехали, нас быстро обследовали и направили в нашу комнату на 5-м этаже.

Номер: Совершенно удобно для нас двоих. В номере светлая и уютная, с высокими потолками, окнами во всю длину, деревянной мебелью и полами. В номере очень узкий балкон, выходящий на улицу. Было приятно наблюдать за уличными торговцами и автомойкой.

В большой ванной комнате есть отличная ванна и душ с горячей водой и отличным напором воды.

Прозрачные шторы пропускают свет, но при этом обеспечивают уединение. Если вы хотите спать, предусмотрены плотные шторы.

Холодильник, чайник и микроволновая печь были очень полезными и были оценены. Мы часто разогревали пищу, чтобы поесть, когда были голодны.

Мы также были благодарны за наличие чистящих средств: зубные щетки, зубная паста, губка, жидкость для мытья посуды, стиральный порошок, ведро для белья, сушилка для одежды, метла и совок. По запросу нам предоставили дополнительный очиститель для туалета и ванной.

Технология: Wi-Fi - это открытая сеть, которая небезопасна. Он был достаточно силен для наших нужд. К телевизору прилагается кабель HDMI. По телевизору транслируются тайские каналы и один канал на английском языке.

Еда: Еда была очень вкусной, но довольно соленой на наш вкус. Мы заказали порции половинного размера, потому что их стандартные порции были для нас слишком большими. Мы ели в основном тайскую кухню и наслаждались каждой едой! Нам особенно понравились свежие фрукты, которые подавали на завтрак и ужин.

Кофе не очень хороший, так что вы можете принести свой. Меню повторяется каждую неделю, поэтому, если вы хотите съесть что-то новое, обязательно сообщите им об этом. Еда доставляется в пластиковых контейнерах, но по запросу отель предоставляет настоящую посуду.

Кровать: Когда мы только приехали, матрас, подушки и одеяла пахли грязным маслянистым телом. Мы запросили новую и получили еще один вонючий набор подушек и постельного белья. Для нас это было неприемлемо, поэтому отель попросил нас перейти в незанятую комнату, пока персонал менял матрас и приносил новые подушки. Они снова постирали постельное белье отбеливателем. После этого все было отлично. Матрас был очень удобным, и все пахло свежестью!

Медсестра и тесты на COVID: Мы сообщали медсестре информацию о температуре дважды в день через WhatsApp. За время нашего пребывания мы прошли 3 теста на COVID. Медсестра стоит за барьером из оргстекла с отверстиями, через которые можно просунуть руки. Она пытается быть нежной, но это настолько неудобное положение для нее, что нам пришлось сделать очень болезненные мазки. Результаты были доставлены в течение 24 часов.

В целом, мы остались очень довольны нашим пребыванием и порекомендовали бы Casa Nithra другим.