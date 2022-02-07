BANGKOK TEST & GO

Casa Nithra Бангкок - AQ / ASQ

Bangkok
8.8
оценка с
2267
Обновление February 8, 2022
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21 ОТЗЫВЫ
Всего AQ гостиничных номеров 63 Спальни
Партнерская больница Phraya Thai 3 Hospital

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

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Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Улучшенный номер с балконом 26
฿31,900 - 10 Day AQ
฿23,900 - 7 Day AQ
฿16,500 - 5 Day Test & Go
฿5,290 - 1st Day Test & Go
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Функции

  • Покупка 7-Eleven
  • Балкон
  • Балкон (полный доступ)
  • Смежный номер
  • Фитнес разрешен
  • Кабель HDMI
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • СВЧ
  • Пары, не состоящие в браке
  • Имеются номера для курящих
  • Вегетарианские блюда
Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Номер Делюкс с балконом 30
฿34,900 - 10 Day AQ
฿26,900 - 7 Day AQ
฿17,900 - 5 Day Test & Go
฿5,690 - 1st Day Test & Go
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BOOKMARK

Функции

  • Покупка 7-Eleven
  • Балкон
  • Балкон (полный доступ)
  • Ванна
  • Кофе-машина
  • Смежный номер
  • Семейные люксы
  • Фитнес разрешен
  • Кабель HDMI
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • СВЧ
  • Пары, не состоящие в браке
  • Имеются номера для курящих
  • Вегетарианские блюда
Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Номер люкс с гидромассажной ванной 40
฿37,900 - 10 Day AQ
฿29,900 - 7 Day AQ
฿19,900 - 5 Day Test & Go
฿6,290 - 1st Day Test & Go
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BOOKMARK

Функции

  • Покупка 7-Eleven
  • Балкон
  • Балкон (полный доступ)
  • Ванна
  • Кофе-машина
  • Смежный номер
  • Фитнес разрешен
  • Кабель HDMI
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • Пары, не состоящие в браке
  • Имеются номера для курящих
  • Вегетарианские блюда
  • Коврик для йоги

Отель Casa Nithra расположен в Бангкоке. К услугам гостей открытый бассейн и сад. Отель находится в 1,3 км от улицы Каосан-роуд и в 2,6 км от Большого дворца. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Во всех номерах есть кондиционер, гостиный уголок и телевизор с плоским экраном и кабельными каналами. В каждом номере есть ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В некоторых номерах есть ванна.

В обеденном зале Sirin подают блюда тайской кухни на завтрак, обед и ужин.

Отель Casa Nithra находится в 7,7 км от Патпонга и в 35 км от аэропорта Суварнабхуми. На территории обустроена бесплатная парковка.

Удобства / Особенности

  • Балкон
  • 2 times COVID-19 testing
  • Мониторинг температуры два раза в день
  • Круглосуточная дежурная служба медперсонала
  • 3-х разовое питание по выбранному меню
  • Трансфер из аэропорта Суварнабхуми или аэропорта Дон Муанг.
  • Высокоскоростной Wi-Fi интернет
  • Возможна доставка еды извне
  • 7-Eleven Торговый сервис
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Счет
3.9/5
Очень хороший
На основе 21 отзывы
Рейтинг
Отлично
11
Очень хороший
5
В среднем
2
Бедные
0
Ужасный
3
Если бы вы были гостем в Casa Nithra Бангкок , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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🇫🇷Anaïs Cattez

Проверено на 07/02/2022
Прибыл 19/01/2022
4.7 Superior Room with Balcony
Положительные     
  • Good informations
  • Good measures
  • Good food, but sometimes it was cold and no micro-onde in the room.
  • Service cleaning 1 time
  • Swimming pool

Thank you Good quarantine We appreciate the food and the measures for Covid quarantine. And specially good swimming pool

🇬🇧Karen Ferguson

Проверено на 24/01/2022
Прибыл 08/01/2022
4.5 Superior Room with Balcony
Положительные     
  • Comfortable bed
  • Good air con
  • Friendly reception
  • Fast check in
  • Very clean
  • Great pool
  • Good wifi
  • Good shower and toiletries provided.
  • Allowed to order food in.
  • Microwave, kettle, hairdryer provided.
Отрицательные
  • Food was cold & exactly same for lunch and dinner
  • No plate to reheat food.
  • No safe balcony - no railing
  • Fridge not cold

The rooms were clean, beds comfortable, food delivered to room (both meals exactly the same for lunch and dinner - Pad Thai shrimp, salad, chicken breast with mushroom sauce), good wifi, friendly staff, quick and easy PCR test on the hotel roof. We could've used the beautiful pool but didn't have swimwear with us so didn't. Microwave and kettle are provided with a few tea and coffee sachets but no plates are provided for reheating food. Luckily, we were allowed to order in pizza. The fridge didn't work so water wasn't cold. I did give this feedback to the reception staff as I left. They acknowledged that the fridge didn't work.

🇧🇷Gustavo Lerner Battagliese

Проверено на 15/01/2022
Прибыл 26/12/2021
1.3 Superior Room with Balcony
Положительные     
  • Beautiful decoration. Rapid pcr results
Отрицательные
  • Breakfast , services abd attending .

I do not recommend this hotel! First of all: They describe themselves as a 4 star Boutique Luxury Hotel. They are not! Despite the beautiful decor, there is nothing else! There were numerous problems:

  1. We went to do the sandbox program, on the day of departure to Thailand, the hotel writes to us saying that we would have to stay in quarantine for 7 days without leaving the room. And wanting to charge us an extra fee for the extra meals we would have because of the quarantine. They didn't want to change their position even though we were showing Thai government websites that said our case was not to be quarantined. They only changed their position when we got Thai authorities to call them. As the entry rules in Thailand change a lot, this would be just a mismatch of information if it weren't for the following events
  2. The sandbox package includes all meals for one day (the day you stay in the room until the result of the pcr comes out) abs we also hired a package with breakfast included in the 7 days of stay. When we got there, they didn't remember that they had made this contract with us. I had to show the proof they sent us. All the meals they sent us were ready meals and packaged like the ones they serve on planes. All cold. They didn't offer us any options or menu. There was no possibility of choosing what to eat or talking about any dietary restrictions. The breakfast was left at the door of the room (even when the pcr had already come out negative and we were circulating) the quality was terrible and does not match the amount we paid.
  3. There were 3 leaks in the bathroom in the room. They fixed one (sanitary shower) and two others had no fix, the bathroom was constantly wet.
  4. There was no room service and and they didn't tell us about it. We found out when we found that they did not replace the towel they took from the bathroom when fixing the leak. We asked for another towel and they didn't give it to us. This was not explained in the contract with the hotel and has nothing to do with the pandemic period, given that in all other hotels we stayed in Thailand, there was housekeeping and room replacement.
  5. The service is bad, we asked for information on our first day and the attendant didn't want to let us know. Another attendant also refused to give us a document stating that we had left the hotel before the end of the contracted period. In short, we spent two days and changed our accommodation to another hotel where we were very well taken care of. So far we don't understand what happened in Casa Nithra for them to treat us that way. We do not recommend this hotel in any way, we received very bad service, unlike all other hotels and places we were in Thailand, where we were very well received and attended to.

🇹🇭Pornapas Torut

Проверено на 14/01/2022
Прибыл 29/12/2021
4.5 Superior Room with Balcony
Положительные     
  • Reservation response and confirmation very fast
  • PCR Test could be done at the rooftop of the hotel
  • Competent and friendly staff
  • Clean room
Отрицательные
  • Food amount not a lot, and did not have a choice of food to choose from (Test and Go Package, so you are basically obliged to eat two meals at the hotel)

Had a good experience for Test and Go package at the hotel. Reservation response was very fast, competent staff.

🇬🇧Barry McIntyre

Проверено на 08/01/2022
Прибыл 12/12/2021
5.0 Deluxe Room with Balcony
Положительные     
  • Very helpfull staff, all you need to do is ask and they will sort it for you.
Отрицательные
  • Nothing at hotel, only small moan would be that this time i stayed, when i arrived at the airport and passed through immigration, i then had to wait just over an hour for the mini bus to come and pick up not just myself but another two people who were also going to be staying at the hotel.

This is the second time that i have stayed here although my second time was for only one night on the Test and Go. Never had any issues staying at this place, very friendly staff and always helpfull if required. Will certainly stay here again if and when i come back.

🇹🇭Nuengluethai Kertnoi

Проверено на 26/12/2021
Прибыл 09/12/2021
4.0 Superior Room with Balcony
Положительные     
  • Quick ride and organise from airport to hotel
Отрицательные
  • Reception was unorganise.

warm welcome from hotel but not very organise. The hotel forget my breakfast and forget to update me my rt pcr test result.

🇺🇸Michael Frazier

Проверено на 19/12/2021
Прибыл 03/12/2021
4.0 Superior Room with Balcony
Положительные     
  • Efficient and fast covid processing. Room clean and comfortable.
Отрицательные
  • Food bland and unappealing, but filling.

The staff was fast and efficient about processing us and we were able to start our actual vacation the next morning. The food, especially the low-grade meats, were disappointing and we threw it out.

🇫🇷Bernard Ortin

Проверено на 29/11/2021
Прибыл 12/11/2021
4.4 Superior Room with Balcony
Положительные     
  • Good organisation, from booking till departure from hotel, including test
Отрицательные
  • Fridge not cold

Very professional staff, good location Breakfast was not what was ordered in advance , when booking.

🇧🇪Peter Antonis

Проверено на 22/11/2021
Прибыл 05/11/2021
4.5 Deluxe Room with Balcony
Положительные     
  • Very good wifi
Отрицательные
  • Nothing

Organise better transportation fron airport, was a bit hectic, hotel service was excellent. More moments of pcr test would be nice

🇬🇧Joshua Fortune

Проверено на 19/11/2021
Прибыл 03/11/2021
4.7 Superior Room with Balcony
Положительные     
  • Good food and service.

Great stay, would recommend again is very nice for AQ. Would come here again for sure. Food and testing very good.

🇹🇭Hsiao-Ling, Chen

Проверено на 13/11/2021
Прибыл 29/10/2021
4.1 Deluxe Room with Balcony

We are booking connecting room ( 2 adult and 1 child ), Room clean, WIFI and service are very good.

🇨🇳Qian Ren

Проверено на 10/09/2021
Прибыл 20/08/2021
4.8 Superior Room with Balcony
Положительные     
  • we had two connecting rooms which was perfect for a family with small child, although the room is not very big, it felt spacious though. rooms are very clean and the beds were comfortable. Food was good and the staffs were helpful.
Отрицательные
  • Our rooms had no balconies, it was the only bad thing, but there were windows and can be open, so at least we could have some fresh air.

the hotel is not very big, but the rooms are impressive, worth a 14-day stay, and the whole quarantine experience was much better than we imagined.

🇫🇷Alexandre Duboys de Labarre

Проверено на 06/09/2021
Прибыл 21/08/2021
4.8 Superior Room with Balcony
Положительные     
  • staff really nice and helpful
Отрицательные
  • diner served way too early (for farang I suppose), it was received at 4.45pm....

Covid safety measure are really good - rooms are clean with enough supply (water, cleaning product...) for the 14 days. staff is particularly nice and helpful. it was nice to have my quarantine there

🇮🇹Andrea Polidori

Проверено на 02/08/2021
Прибыл 26/07/2021
1.0 Superior Room with Balcony
Положительные     
  • Никто
Отрицательные
  • Я забронировал номер с балконом, но окно было заперто.
  • Я попросил не острую / горячую еду, они подавали только горячую / острую пищу.
  • Номер намного меньше заявленного.
  • Это может быть очень шумно!
  • Нет международных телеканалов, а скорость интернета не поддерживает звонки и видеозвонки.
  • У них очень неудобная политика по сравнению с другими ASQ, что вы понимаете, только когда вам что-то нужно, и вы застряли в комнате в чужой стране.

Я бы не рекомендовал это место. Я выбрал его только для балкона, но, к моему большому удивлению, окно было заперто, и мне не сказали.

🇮🇹Andrea Polidori

Проверено на 31/07/2021
Прибыл 26/07/2021
1.0 Superior Room with Balcony
Положительные     
  • Никто
Отрицательные
  • Я забронировал номер с балконом, но окно было заперто.
  • Я попросил не острую / горячую еду, они подавали только горячую / острую пищу.
  • Номер намного меньше заявленного.
  • Это может быть очень шумно!
  • У них очень неудобная политика по сравнению с другими ASQ, что вы понимаете, только когда вам что-то нужно, и вы застряли в комнате в чужой стране.

Я бы не рекомендовал это место. Я выбрал его только из-за балкона, но, к моему большому удивлению, окно было заперто, и мне не сказали

🇵🇭Anne Mabz

Проверено на 27/07/2021
Прибыл 10/07/2021
4.0 Superior Room with Balcony

Наше пребывание очень хорошее, не на что жаловаться, персонал очень милый и дружелюбный. Еда намного больше, чем мы ожидали, мы не можем закончить трапезу.

🇺🇸Kendel

Проверено на 04/06/2021
Прибыл 17/05/2021
4.8 Deluxe Room
Положительные     
  • + вкусная еда с большим количеством свежих фруктов
  • + много питьевой воды по запросу
  • + мини-кухня
  • + керамическая посуда и столовые приборы по запросу
  • + коврик для йоги и гантели по запросу
  • + коммуникативный персонал
  • + ванна
Отрицательные
  • Вонючая кровать и сначала подушки
  • Открытая сеть Wi-Fi

Предложения принести:

  • VPN для более безопасного интернета
  • одеяло для пикника
  • Кофе и френч-пресс

Транспорт и регистрация: Очень плавно и профессионально. Когда мы приехали, нас быстро обследовали и направили в нашу комнату на 5-м этаже.

Номер: Совершенно удобно для нас двоих. В номере светлая и уютная, с высокими потолками, окнами во всю длину, деревянной мебелью и полами. В номере очень узкий балкон, выходящий на улицу. Было приятно наблюдать за уличными торговцами и автомойкой.

В большой ванной комнате есть отличная ванна и душ с горячей водой и отличным напором воды.

Прозрачные шторы пропускают свет, но при этом обеспечивают уединение. Если вы хотите спать, предусмотрены плотные шторы.

Холодильник, чайник и микроволновая печь были очень полезными и были оценены. Мы часто разогревали пищу, чтобы поесть, когда были голодны.

Мы также были благодарны за наличие чистящих средств: зубные щетки, зубная паста, губка, жидкость для мытья посуды, стиральный порошок, ведро для белья, сушилка для одежды, метла и совок. По запросу нам предоставили дополнительный очиститель для туалета и ванной.

Технология: Wi-Fi - это открытая сеть, которая небезопасна. Он был достаточно силен для наших нужд. К телевизору прилагается кабель HDMI. По телевизору транслируются тайские каналы и один канал на английском языке.

Еда: Еда была очень вкусной, но довольно соленой на наш вкус. Мы заказали порции половинного размера, потому что их стандартные порции были для нас слишком большими. Мы ели в основном тайскую кухню и наслаждались каждой едой! Нам особенно понравились свежие фрукты, которые подавали на завтрак и ужин.

Кофе не очень хороший, так что вы можете принести свой. Меню повторяется каждую неделю, поэтому, если вы хотите съесть что-то новое, обязательно сообщите им об этом. Еда доставляется в пластиковых контейнерах, но по запросу отель предоставляет настоящую посуду.

Кровать: Когда мы только приехали, матрас, подушки и одеяла пахли грязным маслянистым телом. Мы запросили новую и получили еще один вонючий набор подушек и постельного белья. Для нас это было неприемлемо, поэтому отель попросил нас перейти в незанятую комнату, пока персонал менял матрас и приносил новые подушки. Они снова постирали постельное белье отбеливателем. После этого все было отлично. Матрас был очень удобным, и все пахло свежестью!

Медсестра и тесты на COVID: Мы сообщали медсестре информацию о температуре дважды в день через WhatsApp. За время нашего пребывания мы прошли 3 теста на COVID. Медсестра стоит за барьером из оргстекла с отверстиями, через которые можно просунуть руки. Она пытается быть нежной, но это настолько неудобное положение для нее, что нам пришлось сделать очень болезненные мазки. Результаты были доставлены в течение 24 часов.

В целом, мы остались очень довольны нашим пребыванием и порекомендовали бы Casa Nithra другим.

🇸🇪Hans Tunholmer

Проверено на 03/06/2021
Прибыл 18/05/2021
3.2 Superior Room
Положительные     
  • Персонал дружелюбный и услужливый и делает все возможное в эти трудные времена.
  • Место было подходящим для нас для дальнейшего путешествия на север после выхода из карантина.
  • Wi-Fi, вероятно, в порядке, но не для надежных видеозвонков
  • Кровать была удобной, в комнате было достаточно чисто
Отрицательные
  • Еда казалась случайной, и то, что вы получали на завтрак, было чем-то вроде лотереи. Я подозреваю, что еда должна поступать из центра, где ее готовили одновременно для тысяч людей.
  • Интернет был включен на все наши 14 дней пребывания, но в один из тех дней не работал на 6 часов. К счастью, на наших телефонах был резервный интернет, который я рекомендую всем, кто полагается на стабильное интернет-соединение в Таиланде.
  • Частная больница, которая приезжает, чтобы проверить вас 3 раза во время вашего пребывания, настаивает на том, чтобы засунуть тестовую палочку в обе ноздри, потому что, как они сказали, так лучше. Хорошо, но у меня не было такого опыта в других центрах тестирования, и я не возражаю против теста, но когда они переходят ко второй ноздре, тогда я готов уйти.

Пожалуйста, смотрите выше Пожалуйста, смотрите выше Пожалуйста, смотрите выше Пожалуйста, смотрите выше Пожалуйста, смотрите выше Пожалуйста, смотрите выше Пожалуйста, смотрите выше

🇺🇸Michael Ganzermiller

Проверено на 05/05/2021
Прибыл 19/04/2021
4.8 Deluxe Room
Положительные     
  • Отличное место для отдыха. Очень рекомендую

Хорошая еда в тихом районе была отличной, а также обслуживание, я задаю вопросы и быстро получаю ответы. Определенно остановился бы здесь снова, если бы это было необходимо

🇬🇧Alastair Gray

Проверено на 14/04/2021
Прибыл 16/03/2021
5.0 Deluxe Room
Положительные     
  • Комната была очень красиво отделана, удобна и просторна.
  • В нем были микроволновая печь и холодильник, а также бесплатный чай и кофе, а также несколько закусок по прибытии.
  • Они предоставили достаточно воды в бутылках и пополнили запасы, когда я начал кончаться.
  • В комнате есть телевизор с плоским экраном и длинный кабель HDMI, поэтому я могу подключить свой ноутбук и транслировать через него.
  • Wi-Fi был неизменно быстрым и надежным.
  • Еда была фантастической! Выбор блюд тайской и западной кухни при каждом приеме пищи.
  • Каждый прием пищи был достаточно большим, я уверен, что набрал вес за это время!
  • Свежие фрукты и закуски приходили с ним каждый день
  • Весь персонал был очень приятным и вежливым.
  • Персонал был готов помочь заказать дополнительные провизии, если вам потребуется.
  • Я заказал онлайн через Tesco Lotus, а также сделал изрядное количество покупок на Lazada, и сотрудники были рады принять доставку, а затем принести ее в мою комнату.
  • После первого теста ПЦР мне разрешили использовать зоны отдыха на крыше.
Отрицательные
  • Телевизор в комнате не был SmartTV,
  • Балкон был довольно маленьким; недостаточно большой, чтобы поставить стул
  • Мне пришлось заранее выбрать еду на неделю вперед!

Осмотрите номер Делюкс в Casa Nithra с помощью этого виртуального тура, который я создал во время карантина .... https://kuula.co/share/collection/7YcGz?fs=1&vr=1&sd=1&initload=0&thumbs=1&info=0&logo = 0

Hotel Offer Brochure

Изображения меню еды

Адрес / Карта

176 Soi Samsen 8/1, Samsen Road, Ban Phan Thom, Phra Nakorn, 10200 Bangkok, Thailand

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