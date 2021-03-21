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В отеле Ozone Samyan Bangkok есть ресторан, бар, общий лаундж и сад в Бангкоке. К услугам гостей семейные номера и терраса. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер, доставка еды и напитков в номер и бесплатный Wi-Fi на всей территории.

Номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, холодильником, чайником, биде, феном и письменным столом. В номерах отеля есть собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из окон открывается вид на сад. Во всех номерах есть шкаф.

В отеле Ozone Samyan Bangkok сервируется завтрак «шведский стол» или по меню.

Торговый центр MBK Center находится в 1,6 км от отеля, а торговый центр Siam Discovery - в 2 км. Расстояние от отеля Ozone Samyan Bangkok до международного аэропорта Донмыанг составляет 21 км.