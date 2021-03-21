BANGKOK TEST & GO

Ozone Hotel Samyan Бангкок - AQ / ASQ

Bangkok
8
оценка с
143
Обновление February 8, 2022
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+33 фотографии
50% ДЕПОЗИТ
1 REVIEW
Всего AQ гостиничных номеров 40 Спальни
Партнерская больница Vipharam-Chaiprakarn Hospital

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Ozone Hotel Samyan Бангкок в приоритетном порядке, и Ozone Hotel Samyan Бангкок будет получать оплату напрямую от вас.

Ozone Hotel Samyan Bangkok is no longer operating as an ASQ.

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В отеле Ozone Samyan Bangkok есть ресторан, бар, общий лаундж и сад в Бангкоке. К услугам гостей семейные номера и терраса. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер, доставка еды и напитков в номер и бесплатный Wi-Fi на всей территории.

Номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, холодильником, чайником, биде, феном и письменным столом. В номерах отеля есть собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из окон открывается вид на сад. Во всех номерах есть шкаф.

В отеле Ozone Samyan Bangkok сервируется завтрак «шведский стол» или по меню.

Торговый центр MBK Center находится в 1,6 км от отеля, а торговый центр Siam Discovery - в 2 км. Расстояние от отеля Ozone Samyan Bangkok до международного аэропорта Донмыанг составляет 21 км.

Удобства / Особенности

  • Двухкратный мазок на COVID-19 на 5-й и 12-й день (для 14-дневного пакета)
  • 2 раза мазок на COVID-19 на 5-й и 9-й день (для 10-дневного пакета)
  • 1 мазок на COVID-19 на 5-й день (для 7-дневного пакета)
  • Проверка температуры 2 раза в день в 10:00. и 8 вечера.
  • Дежурная медсестра 24 часа в отеле
  • Транспорт из аэропорта (Суварнабхуми и Дон Муанг) в отель.
  • 3-х разовое питание по комплексному меню
  • 2 бутылки питьевой воды в день
  • Качественный сервис в кафе
  • Smart TV с Youtube
  • Бесплатный вай-фай
  • Уборка в день 6 и день 13
  • Вывоз мусора ежедневно
  • Ванная комната
  • Комната отдыха и зона отдыха
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Счет
1.8/5
Бедные
На основе 1 рассмотрение
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
1
Ужасный
0
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🇷🇺Fedor

Проверено на 21/03/2021
Прибыл 05/03/2021
1.8 Superior Room
Положительные     
  • Вообще ничего хорошего
Отрицательные
  • Еда была острой, даже несмотря на то, что я иностранец, и персонал должен обратить внимание на это
  • Еда всегда была холодной, у меня не было возможности выбрать, что я ем, они выбирали вместо меня, и их выбор всегда был холодным рисом.

Поскольку 27 лет это был худший опыт, который я могу сравнить только с тюрьмой, я трачу 5000 бат на еду в ресторане, и я уверен, что они хотели сделать это, чтобы вывести еще больше денег из бедных фарангов, отель категорически не рекомендуется. Я надеюсь, что кто-нибудь из правительства или из отеля прочитает это сообщение и хотя бы вернет деньги за еду, которую мне пришлось заказывать из-за отвратительного холода и чрезмерно острой еды, которую они мне предоставляют Спасибо за внимание

Hotel Offer Brochure

Адрес / Карта

120 Rama 4 Road Wangmai Patumwan 10330, Pathumwan, 10330 Bangkok, Thailand

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