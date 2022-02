Insgesamt AQ Hotelzimmer 270 Schlafzimmer Partnerkrankenhaus World Medical Hospital

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Holiday Inn Express Bangkok Siam , und Holiday Inn Express Bangkok Siam wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Holiday Inn Express Bangkok Siam is no longer operating as an ASQ .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

Ein modernes Urlaubserlebnis erwartet Sie im Holiday Inn Express Bangkok Siam, nur 2 Gehminuten vom BTS Skytrain-Bahnhof des Nationalstadions entfernt. Nur 200 m vom MBK-Einkaufszentrum entfernt erwartet Sie ein 24-Stunden-Fitnesscenter auf dem Dach sowie elegante Zimmer mit kostenfreiem WLAN in der gesamten Unterkunft. Alle Zimmer sind mit weichen Teppichböden ausgestattet und verfügen über einen 32-Zoll-Flachbild-TV. Ein Kühlschrank und ein ergonomischer Schreibtisch sind ebenfalls vorhanden. Die eigenen Badezimmer sind mit Massagedüsen ausgestattet. Am Tourenschalter können Sie Tagesausflüge und Mietwagen arrangieren. Das Hotel bietet auch ein Businesscenter, eine Selbstbedienungswäscherei und kostenlose Parkplätze. Das Great Room Restaurant in der 7. Etage serviert internationale Gerichte. Es bietet ein Express Start Buffet-Frühstück mit Grab & Go-Optionen. Dort stehen auch Verkaufsautomaten zur Verfügung. Das Holiday Inn Express Bangkok Siam liegt 5 Gehminuten vom Jim Thomson House und wenige Gehminuten von Mega-Einkaufszentren wie Siam Paragon, Siam Discovery, Central World und Platinum Fashion Mall entfernt. Die Gäste haben einfachen Zugang zu mehreren wichtigen Sehenswürdigkeiten wie dem Großen Palast, Wat Pho (liegender Buddha), Wat Pra Keaw (smaragdgrüner Buddha) und dem Erawan-Schrein.

Ausstattung / Ausstattung Flughafentransfer vom Flughafen Suvarnabhumi oder Don Mueang zum Hotel

2 mal COVID-19 Technischer Echtzeit-RT-PCR-Screening-Test während Ihres Aufenthalts

24 Stunden Standby-Krankenschwester im Hotel

24 Stunden Rettungsdienst

3 Mahlzeiten pro Tag aus ausgewählten Menüs

Kostenloses Snack- und Erfrischungsgetränk 3-mal während Ihres Aufenthalts

Kostenloser Highspeed-Internetzugang

32 Nachrichten- und Unterhaltungsfernsehkanäle

Raumreinigung alle 2 Tage (nach zweitem Testergebnis negativ)

Yogamatte (auf Anfrage und je nach Verfügbarkeit)

Entspannender Ort nach negativem Testergebnis nach Tag 7: Garten auf dem Dach und Fitnesscenter

ALLE AQ-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 180+ AQ Hotels

Ergebnis 3.1 /5 Durchschnittlich Beyogen auf 4 Bewertungen Bewertung 0 Ausgezeichnet 1 Sehr gut 1 Durchschnittlich 2 Arm 0 Schrecklich Holiday Inn Express Bangkok Siam , würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. ÜBERPRÜFUNG FÜR Holiday Inn Express Bangkok Siam SIEHE ALLE BEWERTUNGEN Wenn Sie ein Gast bei, würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. 🇺🇸 G Frost Angekommen um 02/04/2021 2.3 Superior Room Positiv Gute Aussicht

Bei Freigabe nahe an BTS Negative Sie haben den Fitnessbereich ohne Grund geschlossen

ESSEN GIFT JEDES MAHLZEIT

Das Personal weiß, dass das Essen kalt ist und es ist ihm egal

Fenster öffnen sich nicht, muffiger Geruch Dies war eine schreckliche ASQ-Einrichtung. Sie wissen, dass Sie bereits vollständig bezahlt haben, sie wissen, dass Sie nicht gehen können, und sie wissen, dass sie es Ihnen nicht bequem machen müssen. Beim allerersten Kontakt versuchten sie, mein Gepäck in ein anderes Zimmer zu bringen. Danach ist das Essen mehr als schrecklich. Ekelhaft und kalt. Ich war jedes Mal krank, wenn ich das zubereitete Essen aß. 3 mal über das kalte Essen beschwert. Das brachte mir 2 Mahlzeiten, die von 30 warm waren. Keine Mikrowelle im Zimmer. Endlich hörte ich auf, Frühstück und Mittagessen zu bestellen. Es dauerte eine ganze Woche, bis sich mein Bauch nach der Entlassung von dem Essen erholt hatte. Sie haben den Fitnessbereich nach 2 Tagen geschlossen und er wurde nie wieder geöffnet. Von der Regierung empfohlene Fitness könnte offen sein. Das letzte ASQ, in dem ich übernachtet habe, war VIEL besser. Lesen Sie die Bewertungen, kaltes Essen ist ein Problem, das dem Management bereits bekannt ist. 🇺🇸 Gregory Alexander Frost Angekommen um 02/04/2021 2.4 Superior Room Positiv Die Aussicht Negative Lebensmittelvergiftung bei jeder Mahlzeit

Zimmer riecht muffig

Keine Mikrowelle

Der Fitnessbereich wurde vom Personal geschlossen

Sehr schlechter Kundenservice Ich war für 11 Tage, 10 Nächte. Während der gesamten Zeit kamen nur 3 Mahlzeiten warm genug zum Essen an. Zwei der warmen Mahlzeiten waren eine direkte Folge meiner Beschwerde bei den Mitarbeitern der Elite. Es gibt auch keine Mikrowelle im Zimmer. Elite-Mitarbeiter riefen die Hotelleitung an, um sich zu beschweren. Ich war endlich müde von kaltem Essen und Lebensmittelvergiftung, ich hörte auf, alles außer dem angebotenen Abendessen zu essen. Sogar das hat mich krank gemacht. Ich habe mich zweimal bei der Hotelleitung über das kalte Essen beschwert. Bei der zweiten Beschwerde wurde mir mitgeteilt, dass das Reinigungspersonal bereits benachrichtigt wurde. Ich hoffe, niemand muss jemals eine ähnliche Erfahrung machen. Mein Magen war durch das Essen so verärgert. Meine ersten Erfahrungen mit ASQ waren viel besser. Bitte bleiben Sie nicht hier. 🇬🇧 Thomas Adamson Angekommen um 19/03/2021 3.3 Standard Room Positiv Gutes Essen. Negative Mahlzeiten nicht heiß, nur eine Mahlzeit heiß.

In ganzer Quarantäne. Um Kunden während der Quarantäne zu helfen, geben Sie eine Liste an, in der sie über das Programm / den Zeitplan der Quarantänetage informiert werden. 🇩🇰 Lars Jonas Visby Faergemann Angekommen um 18/03/2021 4.3 Standard Room Positiv Das Personal ist sehr hilfsbereit Negative Sieben Tage in der Gegenwart sollten ausreichen

Zugang zu frischer Luft Ich hätte gerne einen Balkon. Und mein Zimmer braucht Zugang zu frischer Luft, wie ein Fenster, das man öffnen kann. Der Zugang zu frischer Luft ist sehr wichtig.

Hotel Offer Brochure