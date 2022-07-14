ВИЗА ПО ПРИБЫТИЮ (VOA)

Посетители из-за пределов Таиланда, которые хотят посетить страну, должны сначала получить визу в Таиланд. Однако правительство Таиланда отменило визовые ограничения для граждан некоторых стран в целях развития туризма или дипломатических отношений.
Кроме того, граждане ограниченного числа стран могут подать заявление на получение визы в Таиланд по прибытии, однако они не освобождены (VOA). Им не нужно посещать тайское дипломатическое представительство для получения визы.
Чтобы иметь право на получение визы по прибытии, необходимо соответствовать следующим требованиям:
Путешественники, имеющие паспорта следующих стран, не имеют права на безвизовый въезд и должны прибыть с визой или подать заявление на Виза по прибытии .
Для максимально быстрого процесса Виза по прибытии вы можете использовать тайский визовый центр, чтобы предоставить вам ускоренный режим, и экспресс-услуги VOA, чтобы гарантировать отсутствие задержек.
Вы можете заказать эту услугу ЗДЕСЬ .
Вы можете отправить сообщение в визовый центр Таиланда по 24/7 @LINE Support Account .
Хотя @LINE является их лучшей формой связи, вы также можете легко связаться с ними по EMAIL .