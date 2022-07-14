ВИЗА ПО ПРИБЫТИЮ (VOA)

Обновление July 13th, 2022

Что такое виза по прибытии?

Посетители из-за пределов Таиланда, которые хотят посетить страну, должны сначала получить визу в Таиланд. Однако правительство Таиланда отменило визовые ограничения для граждан некоторых стран в целях развития туризма или дипломатических отношений.

Кроме того, граждане ограниченного числа стран могут подать заявление на получение визы в Таиланд по прибытии, однако они не освобождены (VOA). Им не нужно посещать тайское дипломатическое представительство для получения визы.

Каковы требования к визе по прибытии

Чтобы иметь право на получение визы по прибытии, необходимо соответствовать следующим требованиям:

Должны быть гражданами национальностей, указанных Министерством внутренних дел.

Паспорт должен быть подлинным и действительным не менее 30 дней.

Цель поездки не должна превышать 15 дней.

Обратный билет должен быть подтвержден в течение 15 дней.

Необходимо указать адрес в Таиланде, который можно подтвердить.

Визовый сбор оплачивается только в тайской валюте (наличными) и не подлежит возврату.

Наличие достаточного количества средств к существованию. (10 000 бат/человек, 20 000 бат/семья)

Плата в размере 2000 бат оплачивается при входе и может быть изменена без предварительного уведомления. Оплата производится только наличными и тайской валютой.

Какие страны должны подавать заявление на получение визы по прибытии (VOA)?

Путешественники, имеющие паспорта следующих стран, не имеют права на безвизовый въезд и должны прибыть с визой или подать заявление на Виза по прибытии .

Bulgaria

Bhutan

China

Cyprus

Ethiopia

Fiji

Georgia

India

Kazakhstan

Malta

Mexico

Nauru

Papua New Guinea

Romania

Saudi Arabia

Taiwan

Uzbekistan

Vanuatu

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