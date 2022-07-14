ВИЗА ПО ПРИБЫТИЮ (VOA)

ТАИЛАНДСКАЯ ВИЗА ПО ПРИБЫТИЮ
Обновление July 13th, 2022

Что такое виза по прибытии?

Посетители из-за пределов Таиланда, которые хотят посетить страну, должны сначала получить визу в Таиланд. Однако правительство Таиланда отменило визовые ограничения для граждан некоторых стран в целях развития туризма или дипломатических отношений.

Кроме того, граждане ограниченного числа стран могут подать заявление на получение визы в Таиланд по прибытии, однако они не освобождены (VOA). Им не нужно посещать тайское дипломатическое представительство для получения визы.

Каковы требования к визе по прибытии

Чтобы иметь право на получение визы по прибытии, необходимо соответствовать следующим требованиям:

  • Должны быть гражданами национальностей, указанных Министерством внутренних дел.
  • Паспорт должен быть подлинным и действительным не менее 30 дней.
  • Цель поездки не должна превышать 15 дней.
  • Обратный билет должен быть подтвержден в течение 15 дней.
  • Необходимо указать адрес в Таиланде, который можно подтвердить.
  • Визовый сбор оплачивается только в тайской валюте (наличными) и не подлежит возврату.
  • Наличие достаточного количества средств к существованию. (10 000 бат/человек, 20 000 бат/семья)
  • Плата в размере 2000 бат оплачивается при входе и может быть изменена без предварительного уведомления. Оплата производится только наличными и тайской валютой.

Какие страны должны подавать заявление на получение визы по прибытии (VOA)?

Путешественники, имеющие паспорта следующих стран, не имеют права на безвизовый въезд и должны прибыть с визой или подать заявление на Виза по прибытии .

  • Bulgaria
  • Bhutan
  • China
  • Cyprus
  • Ethiopia
  • Fiji
  • Georgia
  • India
  • Kazakhstan
  • Malta
  • Mexico
  • Nauru
  • Papua New Guinea
  • Romania
  • Saudi Arabia
  • Taiwan
  • Uzbekistan
  • Vanuatu

VIP-виза FastTrack по прибытии

Для максимально быстрого процесса Виза по прибытии вы можете использовать тайский визовый центр, чтобы предоставить вам ускоренный режим, и экспресс-услуги VOA, чтобы гарантировать отсутствие задержек.

Вы можете заказать эту услугу ЗДЕСЬ .

Как связаться с «Тайский визовый центр»?

Вы можете отправить сообщение в визовый центр Таиланда по 24/7 @LINE Support Account .

Хотя @LINE является их лучшей формой связи, вы также можете легко связаться с ними по EMAIL .

 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
Thailand Travel Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Long Term Resident Visa (LTR)
Thailand ESim
Covid Visa Extension
Retirement Visa Extension
Visa Agent Thailand
Special Tourist Visa (STV)
Visa Extension in Thailand
Visa on Arrival in Thailand
Thai News
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU
HI