BANGKOK TEST & GO

VELA Dhi GLOW Pratunam - AQ / ASQ

Bangkok
8.6
оценка с
13219
Обновление March 15, 2022
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+39 фотографии
Всего AQ гостиничных номеров 100 Спальни
Партнерская больница Vichaivej International Hospital

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GLOW Pratunam Hotel является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, таких как Гранд Даймонд Плаза, Торговый центр Пантип Плаза ИТ, Пантип Плаза. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр услуг, GLOW Pratunam Hotel стремится сделать ваше пребывание максимально комфортным. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Отель предлагает множество уникальных возможностей для отдыха, таких как фитнес-центр, открытый бассейн. Независимо от цели вашего визита, GLOW Pratunam Hotel - отличный выбор для пребывания в Бангкоке.

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