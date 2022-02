Total AQ chambres d'hôtel 270 Chambres Hôpital partenaire World Medical Hospital

Une expérience de vacances moderne vous attend à l'Holiday Inn Express Bangkok Siam, à 2 minutes à pied de la station de BTS Skytrain National Stadium. À seulement 200 mètres du centre commercial MBK, il dispose d'une salle de sport sur le toit ouverte 24h / 24 et de chambres élégantes avec connexion Wi-Fi gratuite dans tout l'établissement. Dotées de moquette moelleuse, toutes les chambres disposent d'une télévision à écran plat de 81 cm. Un réfrigérateur et un bureau ergonomique sont inclus. Les salles de bains privatives sont équipées de douches à jets massants. Vous pourrez organiser des excursions et la location de voitures au bureau d'excursions. L'hôtel propose également un centre d'affaires, une blanchisserie en libre-service et un parking gratuit. Le restaurant Great Room au 7ème étage sert des plats internationaux. Il propose un petit-déjeuner buffet Express Start avec des options Grab & Go. Des distributeurs automatiques y sont également disponibles. L'Holiday Inn Express Bangkok Siam se trouve à 5 minutes à pied de la maison Jim Thomson et à quelques minutes de marche des méga centres commerciaux, notamment Siam Paragon, Siam Discovery, Central world et Platinum Fashion Mall. Les clients ont un accès facile à plusieurs attractions majeures telles que le Grand Palais, le Wat Pho (Bouddha couché), le Wat Pra Keaw (Bouddha d'émeraude) et le sanctuaire d'Erawan.

Commodités / caractéristiques Transfert de l'aéroport de Suvarnabhumi ou de l'aéroport Don Mueang à l'hôtel

2 fois le test de dépistage technique RT-PCR en temps réel COVID-19 pendant votre séjour

Infirmière de secours 24h / 24 à l'hôtel

Service d'ambulance 24h / 24

3 repas par jour à partir de menus sélectionnés

Ensemble de collations et de boissons gazeuses gratuites 3 fois pendant votre séjour

Accès Internet haut débit gratuit

32 chaînes de télévision d'actualités et de divertissement

Nettoyage de la chambre tous les 2 jours (après le deuxième test négatif)

Tapis de yoga (sur demande et sous réserve de disponibilité)

Lieu de détente après avoir obtenu un résultat de test négatif après le jour 7: jardin sur le toit et centre de remise en forme

But 3.1 /5 Moyenne Basé sur 4 Commentaires

🇺🇸 G Frost Arrivé le 02/04/2021 2.3 Superior Room Positifs Bonne vue

Proche de BTS lors de sa sortie Négatifs Ils ont fermé la salle de fitness sans raison

EMPOISONNEMENT ALIMENTAIRE CHAQUE REPAS

Le personnel sait que la nourriture est froide et s'en moque

Windows ne s'ouvre pas, odeur de moisi C'était une installation ASQ horrible. Ils savent que vous avez déjà payé intégralement, ils savent que vous ne pouvez pas partir et ils savent qu’ils n’ont pas besoin de vous mettre à l’aise. Le tout premier contact, ils ont essayé de donner mes bagages dans une autre chambre. Après cela, la nourriture est plus que terrible. Dégoûtant et froid. J'étais malade à chaque fois que je mangeais la nourriture préparée. Je me suis plaint 3 fois de la nourriture froide. Cela m'a donné 2 repas chauds sur 30. Pas de micro-ondes dans la chambre. J'ai finalement arrêté de commander le petit-déjeuner et le déjeuner. Il a fallu une semaine complète à mes tripes pour se remettre de la nourriture après avoir été relâchée. Ils ont fermé la salle de fitness après 2 jours et elle n'a jamais rouvert. Le gouvernement a indiqué que la remise en forme pourrait être ouverte. Le dernier ASQ où j'ai séjourné était BEAUCOUP mieux. Lisez les critiques, la nourriture froide est un problème déjà connu de la direction. 🇺🇸 Gregory Alexander Frost Arrivé le 02/04/2021 2.4 Superior Room Positifs La vue Négatifs Intoxication alimentaire à chaque repas

La pièce sent le moisi

Pas de micro-onde

L'espace de remise en forme a été fermé par le personnel

Service client très médiocre Je suis resté 11 jours, 10 nuits. Seuls 3 repas pendant tout ce temps sont arrivés assez chauds pour être mangés. Deux des repas chauds étaient le résultat direct de ma plainte auprès du personnel d'élite. Il n'y a pas non plus de micro-ondes dans la chambre. Le personnel d'élite a appelé la direction de l'hôtel pour se plaindre. J'étais finalement fatigué des aliments froids et des intoxications alimentaires, j'ai arrêté de manger tout sauf le dîner offert. Même cela m'a rendu malade. Je me suis plaint deux fois à la direction de l'hôtel à propos de la nourriture froide. Sur la deuxième plainte, on m'a dit que le personnel d'entretien était déjà prévenu. J'espère que personne n'aura jamais à subir une expérience similaire. Mon estomac était tellement bouleversé à cause de la nourriture. Ma première expérience avec ASQ a été bien meilleure. Ne restez pas ici. 🇬🇧 Thomas Adamson Arrivé le 19/03/2021 3.3 Standard Room Positifs Bonne nourriture. Négatifs Repas pas chauds, un seul repas chaud.

En quarantaine entière. Pour aider les clients pendant la quarantaine, fournissez une liste pour leur indiquer le programme / l'horaire des jours de quarantaine. 🇩🇰 Lars Jonas Visby Faergemann Arrivé le 18/03/2021 4.3 Standard Room Positifs Le personnel est très serviable Négatifs Sept jours au présent devraient suffire

Accès à l'air frais J'adorerais avoir un balcon. Et ma chambre a besoin d'un accès à l'air frais, comme une fenêtre que vous pouvez ouvrir. L'accès à l'air frais est une chose très importante.

