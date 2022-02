合計AQホテルの部屋 270 ベッドルーム パートナー病院 World Medical Hospital

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

予約リクエストにより、優先的にホリデイインエクスプレスバンコクサイアム 直接連絡し、 ホリデイインエクスプレスバンコクサイアムが直接支払いを回収します。

Holiday Inn Express Bangkok Siam is no longer operating as an ASQ .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

BTSスカイトレインの国立競技場駅から徒歩わずか2分のホリデーインエクスプレスバンコクサイアムでは、モダンなホリデー体験をお楽しみいただけます。 MBKショッピングセンターからわずか200ヤードの場所にあり、屋上に24時間営業のフィットネスセンターとエレガントな客室があり、館内全域で無料Wi-Fiを利用できます。 柔らかいカーペット敷きの床が備わっており、全室に32インチの薄型テレビが備わっています。冷蔵庫と人間工学に基づいたワークデスクが含まれています。専用バスルームにはマッサージジェットシャワーが付いています。 ツアーデスクで日帰り旅行やレンタカーを手配できます。ホテルにはビジネスセンター、セルフサービスのランドリー施設、無料駐車場もあります。 7階のGreatRoomレストランでは各国料理を提供しています。グラブ&ゴーオプション付きのエクスプレススタートビュッフェ式朝食を提供しています。自動販売機もあります。 ホリデーインエクスプレスバンコクサイアムはジムトムソンハウスから徒歩5分、サイアムパラゴン、サイアムディスカバリー、セントラルワールド、プラチナファッションモールなどのメガショッピングモールから徒歩数分です。王宮、ワットポー(リクライニング仏)、ワットプラキー(エメラルド仏)、エラワン神社など、いくつかの主要な観光スポットに簡単にアクセスできます。

アメニティ/機能 スワンナプーム空港またはドンムアン空港からホテルへの空港送迎

滞在中の2回のCOVID-19リアルタイムRT-PCR技術スクリーニングテスト

ホテルの24時間待機看護師

24時間の救急車サービス

厳選されたメニューから1日3食

ご滞在中に無料のスナックとソフトドリンクを3回セット

無料の高速インターネットアクセス

32のニュースおよびエンターテインメントTVチャンネル

2日ごとの部屋の掃除(2回目のテストで陰性の結果の後)

ヨガマット(リクエストにより、空き状況によります)

7日目以降に陰性の検査結果を得た後のリラックスできる場所:屋上庭園とフィットネスセンター

すべてのAQホテルを表示 180以上のAQホテルをすべて検索

スコア 3.1 /5 平均 に基づく 4 レビュー 評価 0 優れた 1 とても良い 1 平均 2 貧しい 0 ひどい ホリデイインエクスプレスバンコクサイアムゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す ホリデイインエクスプレスバンコクサイアム すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 🇺🇸 G Frost に到着しました 02/04/2021 2.3 Superior Room ポジティブ 良い眺め

リリース時にBTSに近い ネガ 彼らは理由もなくフィットネスエリアを閉鎖しました

食事ごとの食中毒

スタッフは食べ物が冷たくて気にしないことを知っています

窓が開かない、かび臭い匂い これは恐ろしいASQ施設でした。彼らはあなたがすでに全額を支払ったことを知っています、彼らはあなたが去ることができないことを知っています、そして彼らはあなたを快適にする必要がないことを知っています。最初の接触で、彼らは私の荷物を別の部屋に渡そうとしました。その後、食べ物はひどいものを超えています。嫌で寒い。惣菜を食べるたびに病気になりました。冷たい食べ物について3回不平を言った。それは私に30のうち暖かい2つの食事を得ました。部屋に電子レンジはありません。私はついに朝食と昼食の注文をやめました。私の腸が解放されてから食物から回復するのに丸一週間かかりました。彼らは2日後にフィットネスエリアを閉鎖しました、そしてそれは決して再開しませんでした。政府は、フィットネスはオープンである可能性があるとアドバイスしました。私が最後に泊まったASQはずっと良かった。レビューを読んでください、冷たい食べ物はすでに経営者に知られている問題です。 🇺🇸 Gregory Alexander Frost に到着しました 02/04/2021 2.4 Superior Room ポジティブ 景色 ネガ 毎食中毒

部屋はかび臭いにおいがする

電子レンジなし

フィットネスエリアはスタッフによって閉鎖されました

非常に貧弱な顧客サービス 私は11日間10泊しました。その間、たった3回の食事だけが、食べるのに十分なほど暖かく到着しました。温かい食事のうちの2つは、私がエリートメンバーのスタッフに不平を言った直接の結果でした。部屋にも電子レンジはありません。エリートメンバーのスタッフがホテルの経営陣に不満を言った。私はついに冷たい食べ物と食中毒にうんざりしました、私は提供された夕食を除いてすべてを食べるのをやめました。それでも私は病気になりました。私はホテルの経営者に冷たい食べ物について2回不平を言いました。 2回目の苦情で、ハウスキーピングスタッフはすでに通知されていると言われました。誰も同じような経験に耐える必要がないことを願っています。私の胃は食べ物のせいでとても動揺していました。 ASQでの私の最初の経験ははるかに良かった。ここに滞在しないでください。 🇬🇧 Thomas Adamson に到着しました 19/03/2021 3.3 Standard Room ポジティブ おいしい食べ物。 ネガ 食事は熱くなく、1回だけ熱くなります。

検疫全体で。 検疫中にお客様を支援するために、検疫日のプログラム/タイムテーブルをお客様に伝えるためのリストを提供してください。 🇩🇰 Lars Jonas Visby Faergemann に到着しました 18/03/2021 4.3 Standard Room ポジティブ スタッフはとても親切です ネガ 現在の7日で十分なはずです

新鮮な空気へのアクセス バルコニーが欲しいです。 そして私の部屋は新鮮な空気にアクセスする必要があります、あなたが開くことができる窓のように。新鮮な空気へのアクセスは非常に重要です。

Hotel Offer Brochure

フードメニュー画像

パートナーホテル ロハスレジデンススクンビット 7.9 との評価

2655 レビュー から ฿-1 モーベンピックホテルスクンビット15バンコク 8.4 との評価

4998 レビュー から ฿-1 Enrich Grand Hotel 8 との評価

2 レビュー から ฿-1 シルバーパーム 7.9 との評価

461 レビュー から ฿-1 The Elegant Bangkok 8.2 との評価

100 レビュー から ฿-1 サイアムマンダリーナホテルスワンナプーム空港 8 との評価

88 レビュー から ฿-1