Отель Grande Centre Point Ratchadamri в сотрудничестве с международной больницей Bangpakok 9 предоставил помещения для альтернативного государственного карантина, сертифицированные Министерством здравоохранения и Министерством обороны для посетителей, которым необходимо въехать в Таиланд. Сертифицированный пакет государственного карантина на 14 или 15 ночей приглашает вас остановиться в самом центре города и получить незабываемые впечатления от обслуживания. Пакет регулируется установленными правительством правилами по наблюдению за состоянием здоровья всех прибывающих в Королевство.

Счет 4.7 /5 Отлично На основе 17 отзывы Рейтинг 13 Отлично 4 Очень хороший 0 В среднем 0 Бедные 0 Ужасный 🇬🇧 Guy Chawner Jones Прибыл 20/01/2022 4.7 Grand Deluxe Room Положительные Comfortable apartment

AQ arrangements at airport, on entry to hotel and for COVID testing during stay were all highly efficient

Polite and helpful service staff The overall service and facilities during a difficult quarantine experience were excellent, and helped to minimise the negative aspects of isolated living. 🇹🇭 Victoria Kitirattragarn Прибыл 17/12/2021 5.0 Grand Deluxe Room Положительные A lot of food options. Good portions too.

great view

room facilities Отрицательные not many tv channels. Overall great experience. Check in and the covid test was a breeze. Since I arrived early (before 9am) I got my results 5pm by phone call the same day. I ordered room service and it took about 45 minutes. Room had a king size bed, a day couch, nice view, shower, bathtub, washer, dryer, microwave, sink, fridge with free waters and a few sodas. Room also had some tea and snacks. 🇹🇭 Apiwat Narkhan Прибыл 13/12/2021 4.7 Grand Suite Положительные + Large room size

+ Various food options & tastes great

+ Great hospitality & service from staff

+ Great views from the room Отрицательные Hotel is slightly aged

Quarantine guests go on same elevator as regular guests I had a very satisfying stay: The room is very big, the food is great, the service is amazing, the facilities in the room are comprehensive. Would totally recommend as a quarantine destination 🇨🇦 Anchana U-nanupap Прибыл 07/10/2021 4.7 Grand Deluxe Room Положительные Prompt service. Staff were very professional and helpful. We were very comfortable and well fed. Thanks for taking care of all our needs. The hotel paid great attention to details 🇯🇵 Ayaka Ueki Прибыл 03/09/2021 4.7 Two Bedroom Executive Suite Положительные Prompt reply Отрицательные None It was very comfortable quarantine thanks for the kind stuff and their prompt response. I really recommend this hotel. 🇸🇬 Xiao Lianhou Прибыл 15/08/2021 4.3 Grand Deluxe Room Положительные Good view, nice food and staff Отрицательные Some smoking smell in the room although it is a non-smoking room. Windows can not open. Overall not bad. Good for family also. Got kitchen, washing machine, big fridge and so on. If windows can open, get some fresh air, will be perfect. 🇹🇭 Jiraphon Sawadpru Прибыл 25/08/2021 4.3 Grand Suite Положительные ขนาดห้องใหญ่ดีเทียบกับโรงแรมอื่นๆในย่านเดียวกัน ราคาเดียวกัน (ราคาต่อตารางเมตรถูกกว่า) วิวกรุงเทพชั้น 26 เตียงนอนสบาย ห้องนอนนอนดูวิวกรุงเพทเพลินๆ

พนักงานช่วยเหลือดีมาก ตกเครื่องแล้วต้องเปลี่ยนตั๋วกระทันหัน พนักงานก็รีบจัดการให้ทันทีที่ได้รับเมล์/ไลน์ ไม่คิดเพิ่มค่าบริการเพราะเงื่อนไขว่าเปลี่ยนวันได้แต่ห้ามยกเลิกจ่ายเต็มตอนจอง

สั่งอาหาร สิ่งของจากนอกโรงแรมได้ พนักงานเอาขึ้นมาส่งถึงหน้าห้อง ยกเว้นของสด(ซึ่งไม่จำเป็นมั๊ง แต่ห้องมีครัว -*-) ทุเรียน แต่ส้มตำสั่งมาทานได้ (เลือกที่นี่ไม่เลือกอีกที่เพราะเหตุผลนี้เลย)

เดินทางกับลูกสัญชาติเยอรมันสองคน คิดราคาแม่คนไทย และลูกราคาเด็กต่างชาติ อันนี้รับได้อยู่ บางโรงแรมจะเอาราคาลูกเป็นผู้ใหญ่แล้วให้ราคาแม่เป็นคนร่วมห้อง

มีเครื่องซักผ้า แต่ไม่มีที่ตากให้ แร่ดีที่โรงแรมมีบานเฟี้ยมแบบมีช่องเป็นม่าน ใช้ตากผ้าได้ดี แดดส่อง

ขอเปลี่ยนผ้าปูได้ ขอสบู่ ยาสระผม ผงซักฟอกเพิ่มได้

อินเตอร์เน็ตเร็วดี มีเร้าท์เตอร์ในห้องเลย เล่นเกมส์ไม่สะดุด (เลือก รร นี้เพราะอันนี้เช่นกัน) Отрицательные ราคาห้องไม่ได้รวมค่า netflix ต้องจ่ายเพิ่มเอง

อาหารตัวเลือกน้อย และต้องสั่งล่วงหน้า 1 วัน รสชาติค่อนข้างไปทางอาหารญี่ปุ่น จืดๆ แจงกะทิหวานแบบน้ำตาลหก แต่ปริมาณก็เท่าๆกับข้าวกล่องปกติ ส่วนใหญ่เอาข้าวไว้ทานกับกับข้าวที่สั่งมาจากนอกโรงแรม ถ้าปกติทานข้าว 2 จาน อาจจะไม่อิ่มนะ แต่สำหรับเราคือพอ แต่ไม่อร่อย

ต้องทำความสะอาดห้องเอง พนักงานจะเอาอุปกรณ์มาให้ จริงๆข้อนี้ไม่รู้จะเอาเป็น negative ดีไหม เพราะสำหรับเราโอเค เพราะไม่ค่อยชอบให้ใครเข้ามาเวลาพักในห้อง แล้วแต่คนชอบนะ

ทีวีจอแบน 40 นิ้ว แต่น่าจะรุ่นเก่านะ เวลาตรีมหน้าจอชอบหลุดออกบ่อย

ห้ามออกจากห้อง แม้แต่เดินเล่นบริเวณโรงแรมก็ไม่ได้ สภาพห้อง การบริการสมกับเป็นโรงแรม 5 ดาวค่ะ แต่ออกไปไหนไม่ได้แม้แต่บริเวณในโรงแรมก็รู้สึกเบื่ออยู่ ทีวีมีแต่ช่องเอเชีย ช่องยุโรปมีแค่จากฟรั่งเศส 🇯🇵 T.H Прибыл 08/08/2021 4.3 Grand Deluxe Room Положительные separate desk for eating and working

laundry machine and easy to dry with hunger

gym ball

many TV program

food is not so bad

service is not so bad Отрицательные No balcony This is second time for me to stay ASQ. Here is much better than terminal21. I think it's good ASQ here. 🇷🇺 Dmitry Chumakov Прибыл 26/07/2021 4.7 Absolute Suite Положительные Food was good, just thai food is too sweet for european taste)

Very nice people, helpful and kind. Doing their best to help

Treadmill is very good idea

Enough space in room

Nice view Отрицательные nothing If room with treadmill is finished and they have only bicycles, hotel has a fitness company who can provide treadmill that you like. Hotel team is very good. Limousine service is private and nice 🇵🇭 CRYSTELL ALIBANGO Прибыл 24/06/2021 5.0 Grand Suite Положительные Великолепный вид - идеален при карантине

Стойка регистрации очень отзывчивая и услужливая

Есть множество блюд на выбор каждый день, и все они действительно хороши.

Организован весь карантинный процесс - от приезда в гостиницу до выезда. Обязательно останусь там в следующий раз снова - надеюсь, уже не на карантин, а на отдых. 🇫🇮 Matti Прибыл 22/06/2021 4.5 Absolute Suite Положительные Хорошая большая квартира с одной спальней

Выделенное рабочее место

Тренажеры включены в стоимость

Очень красивый вид на поле для гольфа. Отрицательные Вода в душе не горячая, хорошо, но могло бы быть лучше В целом очень доволен, отличное обслуживание, отличный номер и еда. Две недели были пустяком. Хороший вариант, забронирую еще раз. 🇸🇱 MOHAMED S BAH Прибыл 15/06/2021 4.3 Grand Deluxe Room Положительные Номер был очень просторным и удобным Я был разочарован тем, что мне не пришлось делать перерыв на свежий воздух из комнаты после вашего второго отрицательного теста на covid. sumi kang Прибыл 08/04/2021 5.0 Grand Deluxe Room Отель был очень удобным и доброжелательным. я очень рад остаться здесь. yu-wen huang Прибыл 07/04/2021 4.5 Grand Suite Положительные размер комнаты

Посмотреть

чистота Отрицательные дочернее меню

горячая вода не совсем стабильная отличный персонал и болотная порция еды. Очень красивый вид и большой размер комнаты. Маленький ребенок может бегать по комнате. Но в детском меню отсутствуют овощи и в основном это жареная пища. 🇺🇸 April Wintle Прибыл 03/04/2021 5.0 Grand Deluxe Room Положительные Ванна / стиральная машина / сушилка / кухня / виды / качество, количество и вкус продуктов / обслуживание / сиденье для унитаза с подогревом / Отрицательные Жесткая кровать / время вне политики Мне понравилось мое пребывание здесь, потому что номер (стиль квартиры) был чистым, просторным, с полностью оборудованной кухней, стиральной машиной с сушкой, микроволновой печью и шкафами, это просто заставляло чувствовать себя как дома. Ванна была большой и имела отдельный душ. Напор воды был жестким, а вода горячей. У унитаза была опция с подогревом! Я оценил настоящие деревянные двери, пол и стены, а также окна от пола до потолка с видом на гольф-клуб спортивного клуба. Шеф-повар был восхитителен, моя еда была горячей, хорошо оформленной, отлично приготовленной и приправленной. * не слишком приправленный, я выбрал вегетарианское меню, хотя я не вегетарианец, но мне разрешили заказать яичные белки в качестве добавки. Моя ЕДИНСТВЕННАЯ жалоба заключалась в том, что кровать была слишком жесткой из-за проблем с моей шеей и плечами, и каждое утро я просыпался с жесткой спиной и шеей. Я попросил наматрасник, но они были просто пуховыми одеялами и совершенно не помогли. Подушки были отличными! Wi-Fi был отличным, Netflix и Prime были всем, что мне было нужно для моих ночных развлечений. Они с радостью дали мне дополнительный кофе, приправы и воду по запросу. Медсестры, для вашего приема дважды в день, всегда были оптимистичны и дружелюбны. В целом, я бы остановился здесь снова, и мое время здесь пролетело незаметно! Мне очень понравился карантин, и я сделаю это снова ТОЛЬКО из-за ухода и качества в этом отеле. 🇸🇬 Lee huan zhi alwin Прибыл 12/03/2021 4.7 Grand Suite Положительные Хороший сервис, гостеприимный и приветливый персонал Отрицательные Японская еда невкусная Комнаты большие и просторные, беговую дорожку можно улучшить, так как она слишком сильно вибрирует. Еда хорошая, но японский выбор не такой вкусный. Персонал и сервис отличный 🇹🇭 Arunya Phuanpathom Прибыл 08/03/2021 5.0 Grand Deluxe Room Положительные Отрицательный Отрицательные Отрицательный Чистые помещения, внимательный персонал, клиенты Отличный сервис Качественная вкусная еда Я впечатлен Это очень хороший отель ASQ.