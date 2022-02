AQ酒店客房总数 100 卧室 伙伴医院 Vichaivej Hospital

是隆传统酒店将丰富的泰国文化与世界一流的现代设施相结合,是曼谷商务旅客的理想之选。酒店距 Chong Nonsi 轻轨站 1 分钟路程,位于是隆路和沙吞路(该市的主要商业区)之间,可轻松前往曼谷的所有景点。客人可以在酒店周围充满活力的地区享用各种餐饮选择,或乘坐 BTS 轻轨几分钟,在 Suan Lum 夜市购物或欣赏湄南河的壮丽景色。结束一天的商务会议后,您可以在屋顶酒吧放松身心,或一边享受客房服务,一边在 32 英寸液晶电视上看电影。水疗中心还提供舒适而奢华的触感。无论是在城里出差还是休闲,Heritage Silom 酒店都是繁忙城市中的理想避难所。

曼谷遗产酒店的客人,那么如果您留下详细的评论,那么酒店以及我们的观众将非常感激。 🇹🇭 Anchanvet Panpruek 到达 27/10/2021 5.0 Comfort 正数 Big Room

Fasr Wifi

Good food 负面的 None Good quality room. Bigger room than i thought. Food is ok. Here they serve somtum spice up my day. Was a nice quarantine stay.

