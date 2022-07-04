长期居民签证（LTR）

泰国正在推出一种名为“长期居民（LTR）签证”的新签证，该签证提供一系列税收和非税收优惠，以提高该国作为“高收入人士生活和经商的区域中心”的吸引力。潜在的'外国人。今天，泰国已经是来自世界各地的跨国公司的所在地，也是亚洲最重要的旅游目的地之一。泰国对“随时随地工作”的专业人士来说是一个非常有吸引力的地方。
这项新的签证计划预计将吸引新的外国居民、技术和人才，为国内支出和投资做出贡献，同时支持经济增长。泰国政府制定了在未来五年内吸引 100 万富有或有才华的外国居民进入泰国的目标。
LTR签证将提供给四类外国人：富裕的全球公民、富裕的养老金领取者、泰国工作的专业人士和高技能专业人士。 LTR 签证持有人的配偶和家属也将有资格获得相同的签证。
LTR签证持有人将享有许多特权，这将使在泰国的长期生活更轻松，官僚主义更少。这些特权包括：折扣的个人所得税率、取消雇主对每位外国人雇用四名泰国公民的要求、国际机场的快速通道、向移民局报告 1 年而不是 90 天，以及全面放宽对外国居民的监管. LTR 签证计划使雇用外国人的过程更容易，雇用的外国专家将加强泰国的私营企业部门。
有兴趣在这个新的 LTR 签证下在泰国生活并享受广泛的好处吗？以下是标准：
|资格
& 标准
|富有的全球公民
|富有的养老金领取者
|财富状况
与投资
医疗保险
|最低保额为 50,000 美元（美元）的医疗保险
或在泰国提供治疗保险的社会保障福利或至少 100,000 美元的押金
|资格
& 标准
|泰国专业人士的工作
|高素质的专业人士
|过去两年个人收入至少 80,000 美元/年
|个人收入
|近两年个人收入低于8万美元/年但不低于4万美元/年的，申请人必须具有硕士以上学历或拥有知识产权或获得A轮融资
近两年或退休前个人收入低于80,000美元/年但不低于40,000美元/年的，申请人必须具有科技硕士或以上学历或与泰国财富工作分配相关的特殊专长状态与投资 健康保险 个人收入 当前雇主 经验 健康保险
为泰国政府机构工作的专业人员没有最低个人收入
|现在的雇主
|在证券交易所上市的公司或；运营至少三年的私营公司，过去三年的总收入至少为 1.5 亿美元
|经验
|过去10年至少5年当前就业相关领域的工作经验
|至少5年目标行业的工作经验，目标行业相关领域的博士或以上的申请人或在泰国政府机构工作的申请人除外
医疗保险
|最低保额为 50,000 美元（美元）的医疗保险
或在泰国提供治疗保险的社会保障福利或至少 100,000 美元的押金
|Insurance Company Name
|Package Price
|Days Covered
|Coverage Amount
|LUMA
|฿10,291
|90 Days
|$100K USD
24小时内在线获批 （除非另有说明）
* 最初不是泰铢的价格已转换为泰铢，可能不准确。
* 保险套餐必须涵盖您将要进入的签证的整个逗留时间。