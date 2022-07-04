长期居民签证（LTR）

更新于 July 4th, 2022

泰国长期居民计划 (LTR)

泰国正在推出一种名为“长期居民（LTR）签证”的新签证，该签证提供一系列税收和非税收优惠，以提高该国作为“高收入人士生活和经商的区域中心”的吸引力。潜在的'外国人。今天，泰国已经是来自世界各地的跨国公司的所在地，也是亚洲最重要的旅游目的地之一。泰国对“随时随地工作”的专业人士来说是一个非常有吸引力的地方。

这项新的签证计划预计将吸引新的外国居民、技术和人才，为国内支出和投资做出贡献，同时支持经济增长。泰国政府制定了在未来五年内吸引 100 万富有或有才华的外国居民进入泰国的目标。

哪些类别的外国人将在泰国获得 LTR 签证？

LTR签证将提供给四类外国人：富裕的全球公民、富裕的养老金领取者、泰国工作的专业人士和高技能专业人士。 LTR 签证持有人的配偶和家属也将有资格获得相同的签证。

富有的全球公民 拥有至少 100 万美元资产的富人

富有的养老金领取者 50岁及以上有年金或稳定收入的退休人员

来自泰国专业人士/游牧民族的工作 为知名海外公司工作的远程工作者

高素质的专业人士 为泰国的商业实体或高等教育机构或研究中心或专业培训机构或泰国政府机构工作的目标行业的专业人士或专家

家属 LTR 签证持有人的配偶和 20 岁以下的子女（每位 LTR 签证持有人最多 4 名受抚养人）

LTR签证持有人将享有哪些特权？

LTR签证持有人将享有许多特权，这将使在泰国的长期生活更轻松，官僚主义更少。这些特权包括：折扣的个人所得税率、取消雇主对每位外国人雇用四名泰国公民的要求、国际机场的快速通道、向移民局报告 1 年而不是 90 天，以及全面放宽对外国居民的监管. LTR 签证计划使雇用外国人的过程更容易，雇用的外国专家将加强泰国的私营企业部门。

10*年可续签签证

免除 4 名泰国人对 1 名外国人的就业要求比率

90天报告延长至1年报告并豁免再入境许可

在泰国工作的许可（数字工作许可）

高技能专业人士的 17% 个人所得税

移民和工作许可便利服务

资格标准

有兴趣在这个新的 LTR 签证下在泰国生活并享受广泛的好处吗？以下是标准：

资格

& 标准 富有的全球公民 富有的养老金领取者 财富状况

与投资 至少100万美元的资产

过去两年个人收入至少 80,000 美元/年

在泰国政府债券、外国直接投资或泰国房地产中投资至少 500,000 美元 申请时个人收入至少 80,000 美元/年

如果个人收入低于 80,000 美元/年但不低于 40,000 美元/年，申请人必须至少投资 250,000 美元购买泰国政府债券、外国直接投资或泰国房地产 医疗保险 最低保额为 50,000 美元（美元）的医疗保险 或在泰国提供治疗保险的社会保障福利或至少 100,000 美元的押金

资格

& 标准 泰国专业人士的工作 高素质的专业人士 过去两年个人收入至少 80,000 美元/年 个人收入 近两年个人收入低于8万美元/年但不低于4万美元/年的，申请人必须具有硕士以上学历或拥有知识产权或获得A轮融资 近两年或退休前个人收入低于80,000美元/年但不低于40,000美元/年的，申请人必须具有科技硕士或以上学历或与泰国财富工作分配相关的特殊专长状态与投资 健康保险 个人收入 当前雇主 经验 健康保险 为泰国政府机构工作的专业人员没有最低个人收入 现在的雇主 在证券交易所上市的公司或；运营至少三年的私营公司，过去三年的总收入至少为 1.5 亿美元 任何目标行业的业务

高等教育机构、研究机构、专业培训机构或泰国政府机构 经验 过去10年至少5年当前就业相关领域的工作经验 至少5年目标行业的工作经验，目标行业相关领域的博士或以上的申请人或在泰国政府机构工作的申请人除外 医疗保险 最低保额为 50,000 美元（美元）的医疗保险 或在泰国提供治疗保险的社会保障福利或至少 100,000 美元的押金

签证申请和签发