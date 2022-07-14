落地签证 (VOA)

更新于 July 13th, 2022

什么是落地签证？

来自泰国以外的游客想要访问该国必须首先获得泰国签证。然而，泰国政府已经放弃了对一些国家国民的签证限制，以加强旅游或外交关系。

此外，少数国家的国民可以申请泰国落地签证，但他们并非豁免 (VOA)。他们无需访问泰国外交使团来获得签证。

什么是落地签证要求

要获得落地签证的资格，必须满足以下要求：

必须是内政部指定国籍的公民。

护照必须是真实的并且有效期至少为 30 天。

旅行目的不得超过 15 天。

回程机票必须在 15 天内验证。

需要注明可以确认的泰国地址。

签证费只能以泰币（现金）支付且不予退还。

有足够的生活资料。 （10,000泰铢/人，20,000泰铢/家庭）

入场时需支付 2,000 泰铢的费用，如有更改，恕不另行通知。只能以现金和泰币支付。

哪些国家必须申请落地签证 (VOA)？

持有以下国家护照的旅客不符合免签证入境条件，必须持签证抵达，或申请落地签证 。

Bulgaria

Bhutan

China

Cyprus

Ethiopia

Fiji

Georgia

India

Kazakhstan

Malta

Mexico

Nauru

Papua New Guinea

Romania

Saudi Arabia

Taiwan

Uzbekistan

Vanuatu

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