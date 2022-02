총 AQ 호텔 객실 100 침실 파트너 병원 Vichaivej Hospital

태국 문화의 풍요로움과 세계적 수준의 현대적인 시설이 결합된 Heritage Silom Hotel은 방콕의 비즈니스 여행객에게 완벽한 곳입니다. 실롬(Silom)과 사톤(Sathorn) 도로 사이에 있는 총논시(Chong Nonsi) 스카이트레인 역에서 1분 거리에 있는 이 호텔은 방콕의 주요 비즈니스 지구로 방콕에서 제공하는 모든 곳으로 쉽게 이동할 수 있습니다. 호텔 주변의 활기찬 지역에서 다양한 식사 옵션을 즐기거나 BTS 스카이트레인을 타고 몇 분 동안 Suan Lum Night Bazaar에서 쇼핑을 즐기거나 차오프라야 강의 멋진 전망을 즐기실 수 있습니다. 비즈니스 회의로 하루를 보낸 후 옥상 바에서 휴식을 취하거나 32인치 LCD TV로 영화를 보면서 룸서비스를 즐겨 보십시오. 스파는 또한 편안하고 고급스러운 터치를 제공합니다. 비즈니스 또는 여가를 위해 시내에 있든 Heritage Silom Hotel은 바쁜 도시에서 이상적인 안식처입니다.

