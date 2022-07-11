COVID签证延期（60天）

泰国新冠病毒签证
更新于 July 11th, 2022

泰国 60 天 Covid 签证延期

由于 COVID-19，泰国最初于 2020 年推出了 60 天 Covid 签证延期，并在过去两年中每 2 个月延长此签证选项。

这是目前旅客在泰国延长逗留时间的最受欢迎的扩展选项之一。延期计划最初是为因 Covid-19 旅行限制而无法返回本国的旅行者而设计的，并且需要大使馆信函。

这些要求后来被删除，获得这些类型的扩展要容易得多。正因为如此，许多外国人一直滥用这种观点类型在泰国逗留一年多。一些移民办公室比其他办公室更严格，可能会拒绝为您提供额外的延期。

申请 60 天 Covid 延期的最后一天是什么时候？

目前申请 60 天 Covid 延期的最后一天是July 25th, 2022

我会获得完整的 60 天 Covid 延期吗？

提供这些延期的方式可能会有所不同，具体取决于您申请的移民办公室。在某些情况下，您可能会获得整整 60 天的延期，而在其他情况下，您可能会获得“考虑中的印章”，并且您必须在另一个日期回来才能获得签证的其余部分（免费） ）。

我可以申请 Covid 签证延期多少次？

没有官方的固定限制，但请注意，如果您有“太多”，您可能会被拒绝延期，具体取决于官员的自由裁量权。

如果您担心，您可以咨询Visa Agent或律师，以确保您不会遇到任何麻烦。

Covid签证延期有什么要求？

目前没有任何要求，只要在July 25th, 2022的截止日期之前，任何人都可以申请。

我可以聘请某人代表我获得延期吗？

是的，这是签证代理提供的常见选项。

例如，对于标准情况， Thai Visa Centre6,000 THB提供 60 天 Covid 签证延期服务。

如果这是您需要的，您可以通过他们的24/7 @LINE Support Account向他们发送消息。

July 25th, 2022之后是否可以延期 Covid 签证？

目前不可能知道。他们每 60 天决定是否可以进行扩展程序，每次发生这种情况时，它总是有可能结束。我们的建议是做出相应的计划，并且总是建议提前而不是推迟延期。

我们可以为 Covid 签证延期提供帮助，请通过 LINE 联系我们。
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