退休签证延期（NON-O / OA）

更新于 July 12th, 2022

泰国退休签证延期

在您的签证到期前一个月，您应该申请延期。请咨询您当地的移民办公室，了解有关何时可以申请延期的更多信息。 ”

只要您已获得居留许可，您就可以申请延期。即使您的申请已经完成，您也应该在到期日前几天提交，以防您需要提供额外的文件。

与非移民 O 签证一样，您必须填写 TM7 延期逗留表格才能达到此目的。这一次，您必须证明您的泰国银行账户中至少有 800,000 泰铢（如果您在该国申请，则在您居住的国家/地区），您的银行账户中每月至少有 65,000 泰铢，或两者的组合总计至少 800,000 泰铢。

退休签证延期文件要求

TM7申请表

申请费 1,900 泰铢

护照原件和每页的签名复印件（曼谷以外的两份复印件）

2 张护照大小的照片

地图到您的住所（必须是手绘的）

财务证明 银行存款方式（800,000 泰铢） 银行对账单应显示过去 12 个月的存款。 每月存款（来自国外的每个月超过 65,000 泰铢）



如果您在 OA 签证的基础上进行延期，那么您将需要一份符合签证要求的健康保险单。您可以在下面看到这些策略之一的示例。

我可以聘请某人代表我获得延期吗？

是的，这是签证代理提供的常见选项。

例如Thai Visa Centre提供从14,000 THB开始的年度退休签证延期服务。

如果这是您需要的，您可以通过他们的24/7 @LINE Support Account向他们发送消息。