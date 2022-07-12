退休签证延期（NON-O / OA）

在您的签证到期前一个月，您应该申请延期。请咨询您当地的移民办公室，了解有关何时可以申请延期的更多信息。 ”
只要您已获得居留许可，您就可以申请延期。即使您的申请已经完成，您也应该在到期日前几天提交，以防您需要提供额外的文件。
与非移民 O 签证一样，您必须填写 TM7 延期逗留表格才能达到此目的。这一次，您必须证明您的泰国银行账户中至少有 800,000 泰铢（如果您在该国申请，则在您居住的国家/地区），您的银行账户中每月至少有 65,000 泰铢，或两者的组合总计至少 800,000 泰铢。
如果您在 OA 签证的基础上进行延期，那么您将需要一份符合签证要求的健康保险单。您可以在下面看到这些策略之一的示例。
是的，这是签证代理提供的常见选项。
例如Thai Visa Centre提供从14,000 THB开始的年度退休签证延期服务。
如果这是您需要的，您可以通过他们的24/7 @LINE Support Account向他们发送消息。
|Insurance Company Name
|Package Price
|Days Covered
|Coverage Amount
|LUMA
|฿12,307
|365 Days
|$100K USD
24小时内在线获批 （除非另有说明）
* 最初不是泰铢的价格已转换为泰铢，可能不准确。
* 保险套餐必须涵盖您将要进入的签证的整个逗留时间。