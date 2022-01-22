更新于 January 22nd, 2022

目前，要进入泰国还有其他入境要求。请参考以下步骤以进入泰国。

* 保险套餐必须涵盖您将要进入的签证的整个逗留时间。

* 最初不是泰铢的价格已转换为泰铢，可能不准确。

从 10 月 1 日开始，标记为“支持 STV/OA”的政策也将满足 STV 和基于 OA 的退休签证的签证要求。

48小时内在线审批 （除非另有说明）

请参阅此 列表 ，了解您的护照所在国家/地区目前是否允许 30 天豁免入境。如果不在列表中，您必须在当地的泰国领事馆申请签证。

体检证明，其实验室结果表明使用RT-PCR方法未检测到COVID-19，且在起飞前不超过72小时签发

我现在如何进入泰国？ 目前，要进入泰国还有其他入境要求。请参考以下步骤以进入泰国。

进入泰国需要什么健康保险？ 保险必须涵盖旅行以及COVID-19。您可以在这里获得最低价的COVID-19旅行保险。

进入泰国的COVID-19保险费用是多少？ 您可能会在此处看到多个年龄段（COVID-19以上）的最低价旅游保险选项列表。

满足泰国入境要求的最便宜的COVID-19健康保险是什么？ 以下保险最便宜。

哪些国家有资格进入泰国 30 天豁免入境？ 请参阅此列表以了解您的护照所在国家/地区目前是否允许 30 天豁免入境。如果不在列表中，您必须在当地的泰国领事馆申请签证。