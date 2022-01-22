目前，要进入泰国还有其他入境要求。请参考以下步骤以进入泰国。
保险必须涵盖旅行以及COVID-19 。
COVID-19承保范围符合50,000 USD承保范围要求，以及100,000 USD签证要求。
The following packages are all acceptable for Thailand Pass applications.
Valid for Test & Go, Sandbox, and AQ stay.
48小时内在线审批 （除非另有说明）
从 10 月 1 日开始，标记为“支持 STV/OA”的政策也将满足 STV 和基于 OA 的退休签证的签证要求。
* 最初不是泰铢的价格已转换为泰铢，可能不准确。
* 保险套餐必须涵盖您将要进入的签证的整个逗留时间。
请参阅此列表 ，了解您的护照所在国家/地区目前是否允许 30 天豁免入境。如果不在列表中，您必须在当地的泰国领事馆申请签证。
Starting November 1st you must obtain a Thailand Pass to enter the country.
Before finalizing your AQ / SHA++ hotel you must have a flight secured.
You can request a Test & Go / AQ / Sandbox booking by using ASQ.in.th. If you are wishing to take advantage of the Sandbox programs, please refer to the (Sandbox Entry Requirements).
体检证明，其实验室结果表明使用RT-PCR方法未检测到COVID-19，且在起飞前不超过72小时签发
Complete your entry program, and then enjoy Thailand
目前，要进入泰国还有其他入境要求。请参考以下步骤以进入泰国。
保险必须涵盖旅行以及COVID-19。您可以在这里获得最低价的COVID-19旅行保险。
您可能会在此处看到多个年龄段（COVID-19以上）的最低价旅游保险选项列表。
以下保险最便宜。
请参阅此列表以了解您的护照所在国家/地区目前是否允许 30 天豁免入境。如果不在列表中，您必须在当地的泰国领事馆申请签证。
体检合格证，其实验室结果表明使用RT-PCR方法未在出发前72小时内签发未检测到COVID-19。如果您是泰国人，则不需要此。