ASQ 旅馆

泰国入境要求

更新于 January 22nd, 2022

目前，要进入泰国还有其他入境要求。请参考以下步骤以进入泰国。

步骤1：保险 (如果是泰国则不需要)

保险必须涵盖旅行以及COVID-19

COVID-19承保范围符合50,000 USD承保范围要求，以及100,000 USD签证要求。

The following packages are all acceptable for Thailand Pass applications.

Valid for Test & Go, Sandbox, and AQ stay.

30 覆盖范围
点击申请
฿1,291*
无无症状
覆盖
30 覆盖 ( $50K USD )
WorldTrips
点击申请
฿2,276
无症状
覆盖范围
30 覆盖 ( $50K USD )
TuneProtect
点击申请
฿2,408
无症状
覆盖范围
30 覆盖 ( $50K USD )
AXA
点击申请
฿2,409*
无无症状
覆盖
30 覆盖 ( $100K USD )
ACS
点击申请
฿3,090
无症状
覆盖范围
30 覆盖 ( $100K USD )
TuneProtect

48小时内在线审批 （除非另有说明）

从 10 月 1 日开始，标记为“支持 STV/OA”的政策也将满足 STV 和基于 OA 的退休签证的签证要求。

* 最初不是泰铢的价格已转换为泰铢，可能不准确。

* 保险套餐必须涵盖您将要进入的签证的整个逗留时间。

第2步：签证或免税入境

请参阅此列表 ，了解您的护照所在国家/地区目前是否允许 30 天豁免入境。如果不在列表中，您必须在当地的泰国领事馆申请签证。

Step 3: Thailand Pass

Starting November 1st you must obtain a Thailand Pass to enter the country.

步骤4：飞行

Before finalizing your AQ / SHA++ hotel you must have a flight secured.

Step 5: AQ / SANDBOX / TEST & GO

You can request a Test & Go / AQ / Sandbox booking by using ASQ.in.th. If you are wishing to take advantage of the Sandbox programs, please refer to the (Sandbox Entry Requirements).

所有入境计划的所有批准酒店

步骤6：RT-PCR测试

体检证明，其实验室结果表明使用RT-PCR方法未检测到COVID-19，且在起飞前不超过72小时签发

Step 7: Come to Thailand

  1. 准备 T.8 document
  2. 准备 Declaration form
  3. 护照或 C.I.
  4. 机票
  5. COVID-19旅行保险 (如果是泰国则不需要)
  6. AQ / SANDBOX 酒店预订凭证确认
  7. 入境证书 (COE)
  8. 体检证明，其实验室结果表明使用RT-PCR方法未检测到COVID-19，且在起飞前不超过72小时签发 (如果是泰国则不需要)
  9. 在您的移动设备上安装ThailandPlus或“Mor Chana”应用程序。

Step 8: Start your AQ / Test & Go / Sandbox

Complete your entry program, and then enjoy Thailand

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  • Quarantine-Free Entry
  • Certificate of Entry
  • Thailand Pass
我们将确保您了解所有最新的变更/要求。

Entry FAQS

我现在如何进入泰国？

目前，要进入泰国还有其他入境要求。请参考以下步骤以进入泰国。

进入泰国需要什么健康保险？

保险必须涵盖旅行以及COVID-19。您可以在这里获得最低价的COVID-19旅行保险。

进入泰国的COVID-19保险费用是多少？

您可能会在此处看到多个年龄段（COVID-19以上）的最低价旅游保险选项列表。

满足泰国入境要求的最便宜的COVID-19健康保险是什么？

以下保险最便宜。

哪些国家有资格进入泰国 30 天豁免入境？

请参阅此列表以了解您的护照所在国家/地区目前是否允许 30 天豁免入境。如果不在列表中，您必须在当地的泰国领事馆申请签证。

进入泰国需要什么样的COVID-19测试？

体检合格证，其实验室结果表明使用RT-PCR方法未在出发前72小时内签发未检测到COVID-19。如果您是泰国人，则不需要此。

 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
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Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
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