The Heritage Silom Hotel combineert de rijkdom van de Thaise cultuur met moderne faciliteiten van wereldklasse en is perfect voor de zakenreiziger in Bangkok. Het hotel ligt op een minuut van het skytrain-station Chong Nonsi, tussen de wegen Silom en Sathorn - de belangrijkste zakenwijk van de stad - en biedt gemakkelijke toegang tot alles wat Bangkok te bieden heeft. Gasten kunnen genieten van de verschillende eetgelegenheden die beschikbaar zijn in de levendige omgeving van het hotel of een paar minuten de BTS-skytrain nemen om te winkelen bij Suan Lum Night Bazaar of het spectaculaire uitzicht over de Chaophraya-rivier. Ontspan na een dag vol zakelijke bijeenkomsten in de bar op het dak of geniet van roomservice terwijl u een film kijkt op de 32-inch lcd-televisie. De spa biedt ook dat geruststellende en luxe tintje. Of u nu in de stad bent voor zaken of plezier, The Heritage Silom Hotel is het ideale toevluchtsoord in een drukke stad.

