更新于 May 27th, 2022

以特殊旅游签证 (STV) 进入泰国

泰国特别旅游签证 (STV) 是泰国旅游局于 2020 年 10 月 1 日推出的一种特殊单次入境签证，适用于希望前往泰国的长期逗留游客。这是泰国政府为恢复受 COVID-19 严重影响的当地旅游业而采取的经济措施之一。

STV 计划最初定于 2021 年 9 月 30 日到期，但此后已延长至 2022 年 9 月 30 日。

与旅游签证相比，此签证的优势在于可以延长至多 2 倍，总共可停留 9 个月。 （请注意，您不得在未离开泰国的情况下从 STV 转换为另一种签证类型）

特别旅游签证（STV）的要求

不得是移民法 B.E. 规定的禁止进入王国的人。 2522 (1979) 必须在泰国和申请人的国籍或居住国没有犯罪记录。 必须具有提交申请国的国籍或永久居留权 不得患有部长条例第 14 号 B.E. 中规定的禁止性疾病（麻风病、结核病、吸毒成瘾、象皮病、梅毒第三阶段）。 2535 必须拥有涵盖在泰国逗留时间的泰国健康保险，门诊治疗不低于 40,000 泰铢，住院治疗不低于 400,000 泰铢。 （必须特别提及） 申请人可以考虑在线购买符合所有这些要求的泰国健康保险 必须拥有涵盖泰国医疗费用的健康保险，COVID-19 的最低保额为 100,000 美元（必须特别提及）。 根据此签证，您不得在泰国从事任何有酬工作。

特别旅游签证 (STV) 所需的文件