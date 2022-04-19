更新于 May 27th, 2022
以特殊旅游签证 (STV) 进入泰国
泰国特别旅游签证 (STV) 是泰国旅游局于 2020 年 10 月 1 日推出的一种特殊单次入境签证，适用于希望前往泰国的长期逗留游客。这是泰国政府为恢复受 COVID-19 严重影响的当地旅游业而采取的经济措施之一。
STV 计划最初定于 2021 年 9 月 30 日到期，但此后已延长至 2022 年 9 月 30 日。
与旅游签证相比，此签证的优势在于可以延长至多 2 倍，总共可停留 9 个月。 （请注意，您不得在未离开泰国的情况下从 STV 转换为另一种签证类型）
特别旅游签证（STV）的要求
- 不得是移民法 B.E. 规定的禁止进入王国的人。 2522 (1979)
- 必须在泰国和申请人的国籍或居住国没有犯罪记录。
- 必须具有提交申请国的国籍或永久居留权
- 不得患有部长条例第 14 号 B.E. 中规定的禁止性疾病（麻风病、结核病、吸毒成瘾、象皮病、梅毒第三阶段）。 2535
- 必须拥有涵盖在泰国逗留时间的泰国健康保险，门诊治疗不低于 40,000 泰铢，住院治疗不低于 400,000 泰铢。 （必须特别提及） 申请人可以考虑在线购买符合所有这些要求的泰国健康保险
- 必须拥有涵盖泰国医疗费用的健康保险，COVID-19 的最低保额为 100,000 美元（必须特别提及）。
- 根据此签证，您不得在泰国从事任何有酬工作。
特别旅游签证 (STV) 所需的文件
- 必须存在以下四个选项之一
- 申请人或家庭成员在泰国完全拥有公寓单位的证明（在这种情况下，不需要进一步的财务证据）或
- 隔离期后酒店住宿的付款证明，金额不少于 20,000 泰铢（必须出示已付款收据）
- 出租公寓或房屋的证明，金额不少于 20,000 泰铢（必须出示已付收据）
- 外国人有资格购买或租赁的公寓单位依法购买或租赁的至少两期付款的证明。
- 健康和意外保险单
- 仅由泰国保险公司签发的健康和意外保险单，涵盖在泰国的整个逗留期间。承保范围必须包括至少 40,000 泰铢的门诊费用和 400,000 泰铢的住院费用，以及至少 100,000 美元的 2019 冠状病毒 (COVID-19) 治疗费用。如果提交单一健康保险单，则必须包括上述所有承保范围。 申请人可以考虑在线购买符合所有这些要求的泰国健康保险
- 入境住宿和住宿全额付款的证明
- 指定替代国家隔离 (ASQ) 酒店住宿至少 14 天的付款证明，以及在泰国逗留期间的全额住宿费（酒店、公寓或其他符合酒店法律的住宿形式） .此类证明必须由服务提供商自己出具，并包括服务提供商的纳税详细信息，或完全所有权证明，或购买或租赁付款。
- 关系证明
- 主申请人的配偶（无年龄限制）和子女（不超过20岁）必须提交关系证明，并提供入境证明-COE和特殊旅游签证申请所需的文件。
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