豊かなタイ文化と世界クラスのモダンな設備を兼ね備えたヘリテージシーロムホテルは、バンコクのビジネス旅行者に最適です。市内の主要ビジネス地区であるシーロム通りとサソーン通りの間にあるスカイトレインのチョンノンシ駅から1分に位置するこのホテルは、バンコクが提供するすべてのものに簡単にアクセスできます。ホテル周辺の活気あるエリアで利用できるさまざまな飲食店を楽しんだり、BTSスカイトレインに数分間乗ってスアンラムナイトバザールでのショッピングやチャオプラヤー川の壮大な景色を楽しむことができます。屋上バーでのビジネスミーティングで一日を過ごした後は、32インチ液晶テレビで映画を見ながらルームサービスをお楽しみください。スパはまた、その快適で豪華なタッチを提供します。ヘリテージシーロムホテルは、ビジネスでもレジャーでも、忙しい街の理想的な聖域です。

スコア 5.0 /5 優れた に基づく 1 レビュー 評価 1 優れた 0 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい ヘリテージバンコクゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 🇹🇭 Anchanvet Panpruek に到着しました 27/10/2021 5.0 Comfort ポジティブ Big Room

Fasr Wifi

Good food ネガ None Good quality room. Bigger room than i thought. Food is ok. Here they serve somtum spice up my day. Was a nice quarantine stay.

