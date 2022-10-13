2.3 为政府履行职责（非移民和公务签证）
考虑标准
外国人在申请延期签证之前必须拥有以前的非移民和官方签证。
所需的随附文件
- TM值。 7 应用
- 申请人护照复印件（简历页和封面页）
- 照片尺寸 4 x 6 厘米。白色背景（不超过 6 个月）
- 护照上的签证和入境印章
- 有效工签（如换工作地点，可凭新工签申请收据连同未过期的旧工签一起使用。）
- 政府或其他相关政府机构出具的确认函和临时居留申请。
- 证明政府机构地位的证据（如果有）
2.4 旅游
考虑标准
外国人在申请延期签证之前必须遵循以前的签证。
所需的随附文件
- 豁免签证（POR30）
- 非 30
- 非90
- 亚太经合组织
- TR 60天签证
使用泰国签证中心！
门到门服务
旅游/豁免 30 天延期
服务
(3,500 泰铢)
所需的随附文件
- TM值。 7 应用
- 申请人护照复印件（简历页和封面页）
- 照片尺寸 4 x 6 厘米。白色背景（不超过 6 个月）
- 护照上的签证和入境印章
2.6 政府教育机构的教师、教授或专家（非移民和公务签证）
考虑标准
外国人在申请延期签证之前必须拥有以前的非移民和官方签证。
所需的随附文件
- TM值。 7 应用
- 申请人护照复印件（简历页和封面页）
- 照片尺寸 4 x 6 厘米。白色背景（不超过 6 个月）
- 护照上的签证和入境印章
- 有效工签（如换工作地点，可凭新工签申请收据连同未过期的旧工签一起使用。）
- 教育机构出具的确认函和临时居留申请。 （注明申请人的职称、月薪和工作期限。）
- 泰国教师委员会颁发的教学执照或执照证书或泰国教师委员会颁发的教学执照豁免信或泰国教师委员会颁发的执照豁免请求的确认（教师、讲师或高等教育专家除外） ) 或在泰国教师委员会委员会的公告中获得教师执照豁免记录的人。
2.8 在政府教育机构学习（非移民和官方签证）
考虑标准
外国人在申请延期签证之前必须有以前的非移民签证。
所需的随附文件
- TM值。 7 应用
- 申请人护照复印件（简历页和封面页）
- 照片尺寸 4 x 6 厘米。白色背景（不超过 6 个月）
- 护照上的签证和入境印章
- 教育机构出具的确认信和临时居留申请书，详细说明申请人的教育年份、课程水平和教育成就。
2.10 在教育机构或研究机构教学实习或进行培训或研究（非移民和官方签证）
考虑标准
外国人在申请延期签证之前必须拥有以前的非移民和官方签证。
所需的随附文件
- TM值。 7 应用
- 申请人护照复印件（简历页和封面页）
- 照片尺寸 4 x 6 厘米。白色背景（不超过 6 个月）
- 护照上的签证和入境印章
- 研究机构负责人出具的确认函和临时逗留请求。
- 教育机构负责人签发的确认函和临时逗留请求。 （以教学实践为例）
- 只有在私人研究机构和教育机构的情况下，申请人必须提交相关政府机构签发的确认函和临时居留申请。
2.12 在大众媒体中履行职责（非移民和公务签证）
考虑标准
外国人在申请延期签证之前必须拥有以前的非移民和官方签证。
所需的随附文件
- TM值。 7 应用
- 申请人护照复印件（简历页和封面页）
- 照片尺寸 4 x 6 厘米。白色背景（不超过 6 个月）
- 护照上的签证和入境印章
- 有效工签（如换工作地点，可凭新工签申请收据连同未过期的旧工签一起使用。）
- 政府公共关系部或外交部新闻司出具的确认和临时逗留申请书。
2.15 技术工人、医学专家或其他职业的从业者（非移民）
考虑标准
外国人在申请延期签证之前必须有以前的非移民签证。
所需的随附文件
- TM值。 7 应用
- 申请人护照复印件（简历页和封面页）
- 照片尺寸 4 x 6 厘米。白色背景（不超过 6 个月）
- 护照上的签证和入境印章
- 有关组织或机构出具的确认函和临时居留申请书。
2.16 机器、飞机或远洋船舶的安装或维修（非移民）
考虑标准
外国人在申请延期签证之前必须有以前的非移民签证。
所需的随附文件
- TM值。 7 应用
- 申请人护照复印件（简历页和封面页）
- 照片尺寸 4 x 6 厘米。白色背景（不超过 6 个月）
- 护照上的签证和入境印章
- 有关组织或机构出具的确认函和临时居留申请书。
2.19 泰国住宅的家庭成员（非移民）
考虑标准
外国人在申请延期签证之前必须有以前的非移民签证。
所需的随附文件
- TM值。 7 应用
- 申请人护照复印件（简历页和封面页）
- 照片尺寸 4 x 6 厘米。白色背景（不超过 6 个月）
- 护照上的签证和入境印章
- 证明关系的文件，如结婚证、出生证、儿童合法化登记、户籍证明、儿童收养登记证或有关政府机构出具的其他证据。
- 子女、收养子女或子女的配偶年满20周岁，因疾病、残疾或需要父亲或母亲赡养而无法独自生活的，申请人必须提交确认函并申请暂住由医院或相关政府医疗机构的医生出具。
- 获得泰国居留许可的外国人的居留证和外国人登记证。
- 地址通知证明
2.23 曾经拥有泰国国籍或其父母是或曾经是泰国人（豁免签证类型），（TR 60天）和（非移民）
考虑标准
外国人在申请延期签证之前必须遵循以前的签证。
- 豁免签证 (POR30, PORPOR30, PORPOR14), TR15, Non-30, Non-90, APEC
- TR 60天签证
- 非移民签证
所需的随附文件
- TM值。 7 应用
- 申请人护照复印件（简历页和封面页）
- 照片尺寸 4 x 6 厘米。白色背景（不超过 6 个月）
- 护照上的签证和入境印章
- 证明申请人曾经拥有泰国国籍或父母是或曾经是泰国国籍的文件。 （如果泰国国籍的证明与护照上显示的信息不一致，申请人必须提交大使馆或领事馆的确认函或证明申请人为同一个人的文件，例如可靠人的宣誓书。 )
- 地址通知证明
2.28 必要情况、大使馆确认或要求（任何原因）、豁免签证、TR 60 天、非移民和官方签证
考虑标准</p> 外国人在申请延期签证之前必须遵守以前的签证。
- 豁免签证 (POR30, PORPOR30, PORPOR14), TR15, Non-30, Non-90, APEC
- TR 60天签证
- 非移民和官方签证
所需的随附文件
- TM 7 应用程序
- 申请人护照复印件（简历页和封面页）
- 照片尺寸 4 x 6 厘米。白色背景（不超过 6 个月）
- 护照上的签证和入境印章
- 驻泰国大使馆和领事馆的确认函和临时居留申请。
2.28 培训案例、大使馆确认或要求（非移民）
考虑标准
外国人在申请延期签证之前必须有以前的非移民签证。
所需的随附文件
- TM 7 应用程序
- 申请人护照复印件（简历页和封面页）
- 照片尺寸 4 x 6 厘米。白色背景（不超过 6 个月）
- 护照上的签证和入境印章
- 驻泰国大使馆和领事馆的确认函和临时居留申请。
- 有效工作许可
2.31 运输工具负责人或运输工具人员（免签证-过境）
考虑标准
外国人在申请延期签证之前必须有以前的豁免签证（过境）。
所需的随附文件
- TM 7 应用程序
- 申请人护照复印件（简历页和封面页）
- 照片尺寸 4 x 6 厘米。白色背景（不超过 6 个月）
- 护照上的签证和入境印章
- 相关政府或私人组织或机构的确认函和临时逗留请求。