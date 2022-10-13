什么是泰国签证电子延期？

泰国签证电子延期是移民局提供的一项新服务，允许您在泰国境内时在线申请。您在线提交文件，并在线收到批准答复。获得批准后，您可以前往移民局领取您的印章。

泰国电子延期签证步骤

您可以通过这里申请 .

提供申请详情并上传必要的文件 预约并在线支付费用 在移民局获得电子延期签证印章

泰国电子延期签证费用

费用支付是您提交详细信息和其他强制性文件后申请流程的最后一步。为电子延期签证支付的费用（不可退还的在线处理费，包括所有费用）如下：

签证费 : ฿1,900

服务费

定期服务费 : ฿500 (฿2,400 total)

快递服务费 : ฿1,500 (฿3,400 total)

加急服务费 : ฿5,000 (฿6,900 total)

所需文件信息