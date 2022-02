รวม AQ ห้องพักในโรงแรม 100 ห้องนอน โรงพยาบาลพันธมิตร Vichaivej Hospital

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ เดอะ เฮอริเทจ กรุงเทพฯ อยู่ในลำดับความสำคัญ และ เดอะ เฮอริเทจ กรุงเทพฯ จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

ผสมผสานความร่ำรวยของวัฒนธรรมไทยเข้ากับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยระดับโลก โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ สีลม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจในกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีเพียง 1 นาที ระหว่างถนนสีลมและสาทร ซึ่งเป็นย่านธุรกิจหลักของเมือง สะดวกต่อการเดินทางไปยังทุกสถานที่ในกรุงเทพฯ แขกสามารถเพลิดเพลินกับร้านอาหารมากมายในบริเวณรอบๆ โรงแรมที่มีชีวิตชีวา หรือนั่งรถไฟฟ้าบีทีเอสเพียงไม่กี่นาทีเพื่อเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่สวนลุมไนท์บาซาร์หรือชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่อนคลายหลังจากวันที่ประชุมทางธุรกิจที่บาร์บนชั้นดาดฟ้า หรือผ่อนคลายกับบริการรูมเซอร์วิสขณะชมภาพยนตร์บนโทรทัศน์จอแอลซีดีขนาด 32 นิ้ว สปายังให้สัมผัสที่สบายและหรูหรา ไม่ว่าจะอยู่ในเมืองเพื่อธุรกิจหรือพักผ่อน โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ สีลม เป็นสถานที่พักผ่อนในอุดมคติในเมืองที่พลุกพล่าน

