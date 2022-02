Всего AQ гостиничных номеров 100 Спальни Партнерская больница Vichaivej Hospital

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Наследие Бангкока в приоритетном порядке, и Наследие Бангкока будет получать оплату напрямую от вас.

Отель Heritage Silom, сочетающий в себе богатство тайской культуры с современными удобствами мирового класса, идеально подходит для деловых путешественников в Бангкоке. Расположенный в одной минуте от станции надземного метро Chong Nonsi, между дорогами Силом и Саторн - главным деловым районом города - отель предлагает легкий доступ ко всем достопримечательностям Бангкока. Гости могут посетить различные рестораны, расположенные в оживленном районе вокруг отеля, или сесть на несколько минут на надземном метро BTS, чтобы сделать покупки на ночном базаре Суан Лам или полюбоваться захватывающим видом на реку Чаопрайя. Расслабьтесь после дня деловых встреч в баре на крыше или насладитесь обслуживанием номеров во время просмотра фильма по 32-дюймовому ЖК-телевизору. Спа также предлагает комфорт и роскошь. Независимо от того, приехали ли вы в город по делам или на отдых, отель Heritage Silom станет идеальным убежищем в шумном городе.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ AQ Поиск по всем 180+ отелям AQ