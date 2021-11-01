BANGKOK TEST & GO

Наследие Бангкока - AQ / ASQ

Bangkok
7.4
оценка с
13032
Обновление February 9, 2022
The Heritage Bangkok - Image 0
The Heritage Bangkok - Image 1
The Heritage Bangkok - Image 2
The Heritage Bangkok - Image 3
The Heritage Bangkok - Image 4
The Heritage Bangkok - Image 5
+25 фотографии
БЫСТРЫЙ ОТВЕТ
1 REVIEW
Всего AQ гостиничных номеров 100 Спальни
Партнерская больница Vichaivej Hospital

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Наследие Бангкока в приоритетном порядке, и Наследие Бангкока будет получать оплату напрямую от вас.

Отель Heritage Silom, сочетающий в себе богатство тайской культуры с современными удобствами мирового класса, идеально подходит для деловых путешественников в Бангкоке. Расположенный в одной минуте от станции надземного метро Chong Nonsi, между дорогами Силом и Саторн - главным деловым районом города - отель предлагает легкий доступ ко всем достопримечательностям Бангкока. Гости могут посетить различные рестораны, расположенные в оживленном районе вокруг отеля, или сесть на несколько минут на надземном метро BTS, чтобы сделать покупки на ночном базаре Суан Лам или полюбоваться захватывающим видом на реку Чаопрайя. Расслабьтесь после дня деловых встреч в баре на крыше или насладитесь обслуживанием номеров во время просмотра фильма по 32-дюймовому ЖК-телевизору. Спа также предлагает комфорт и роскошь. Независимо от того, приехали ли вы в город по делам или на отдых, отель Heritage Silom станет идеальным убежищем в шумном городе.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ AQ
Поиск по всем 180+ отелям AQ
Счет
5.0/5
Отлично
На основе 1 рассмотрение
Рейтинг
Отлично
1
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Наследие Бангкока , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Наследие Бангкока
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

🇹🇭Anchanvet Panpruek

Проверено на 01/11/2021
Прибыл 27/10/2021
5.0 Comfort
Положительные     
  • Big Room
  • Fasr Wifi
  • Good food
Отрицательные
  • None

Good quality room. Bigger room than i thought. Food is ok. Here they serve somtum spice up my day. Was a nice quarantine stay.

Адрес / Карта

198 Soi Narathivas 3 Narathivas Road, Silom Bangrak , Silom, Bangkok, Thailand, 10500

Отели-партнеры

Lohas Residences Сукхумвит
7.9
рейтинг с
2655 отзывы
Из ฿-1
Mövenpick Hotel Sukhumvit 15 Бангкок
8.4
рейтинг с
4998 отзывы
Из ฿-1
Enrich Grand Hotel
8
рейтинг с
2 отзывы
Из ฿-1
Серебряная пальма
7.9
рейтинг с
461 отзывы
Из ฿-1
The Elegant Bangkok
8.2
рейтинг с
100 отзывы
Из ฿-1
Siam Mandarina Hotel Аэропорт Суварнабхуми
8
рейтинг с
88 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Отель Тринити Силом
8
рейтинг с
9433 отзывы
Из ฿-1
Бутик-отель Silom Serene A
8.6
рейтинг с
1285 отзывы
Из ฿-1
Отель Evergreen Laurel Саторн
8.6
рейтинг с
467 отзывы
Из ฿-1
Отель Pullman Bangkok G
8.4
рейтинг с
930 отзывы
Из ฿-1
Отель Amara Bangkok
9
рейтинг с
2076 отзывы
Из ฿-1
Le Méridien Bangkok
8.9
рейтинг с
645 отзывы
Из ฿-1
Отель 56 Surawong Бангкок
7.6
рейтинг с
5 отзывы
Из ฿-1
Фурама Силом
7.9
рейтинг с
8274 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU