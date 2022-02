Insgesamt AQ Hotelzimmer 100 Schlafzimmer Partnerkrankenhaus Vichaivej Hospital

Das Heritage Silom Hotel kombiniert den Reichtum der thailändischen Kultur mit erstklassigen modernen Einrichtungen und ist perfekt für Geschäftsreisende in Bangkok. Das Hotel liegt eine Minute von der Skytrain-Station Chong Nonsi zwischen den Straßen Silom und Sathorn - dem wichtigsten Geschäftsviertel der Stadt - entfernt und bietet einfachen Zugang zu allem, was Bangkok zu bieten hat. Gäste können die verschiedenen Restaurants in der lebhaften Gegend rund um das Hotel genießen oder mit dem BTS-Skytrain für ein paar Minuten auf dem Suan Lum Night Bazaar einkaufen oder die spektakuläre Aussicht über den Chaophraya River genießen. Entspannen Sie nach einem Tag voller Geschäftstreffen in der Bar auf dem Dach oder gönnen Sie sich den Zimmerservice, während Sie sich einen Film auf dem 32-Zoll-LCD-Fernseher ansehen. Das Spa bietet auch diese beruhigende und luxuriöse Note. Ob geschäftlich oder privat in der Stadt, das Heritage Silom Hotel ist der ideale Rückzugsort in einer geschäftigen Stadt.

