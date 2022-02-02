浴缸/洗衣机/干衣机/厨房/景观/食物质量，数量和味道/服务/加热的马桶座/

硬床/政策规定以外的时间

我喜欢我在这里住，因为房间（公寓风格）干净，宽敞，有一个完整的厨房，洗衣机烘干机，微波炉和橱柜，让您感觉像家一样。浴缸很大，有一个单独的独立淋浴间。水压很硬，水很热。马桶座圈有加热选项！我欣赏真正的硬木门，地板和墙壁，以及俯瞰体育俱乐部高尔夫俱乐部的落地窗。厨师很棒，我的食物很热，做工精良，烹饪和调味都很好。 *不是太调味，即使我不是素食主义者，我还是选择了素食菜单，但是我可以在旁边订购蛋清来补充我的蛋白质。我唯一的抱怨是床太硬，无法应付我的脖子和肩膀问题，每天早晨我醒来时都僵硬的背部和脖子。我问了一个床垫垫，但它们只是被子，什么也帮不上忙。枕头虽然很棒！无线网络很棒，夜间娱乐只需要Netflix和Prime。他们愉快地应要求给了我额外的咖啡，调味品和水。护士，您每天两次登机， 总是很乐观和友好。总的来说，我会再次留在这里，我的时间飞逝！我非常喜欢我的检疫，并且仅由于这家酒店的关怀和质量而再做一次。