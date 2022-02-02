AQ酒店客房总数 250 卧室
伙伴医院 Bangpakok 9 International Hospital
Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
This hotel in high demand right now which is why we advise making your 预订要求 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.
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房间数
All of the following packages include the required tests, and transport.
最大值 1 Adult, 2 Children, 2 Infants
尊贵豪华房 44m²
฿44,000 - 10 Day AQ
฿32,000 - 7 Day AQ
฿16,900 - 5 Day Test & Go
฿9,900 - 2 Day Test & Go
฿5,400 - 1st Day Test & Go
฿4,500 - 5th Day Test & Go
特征
- 7-11购买
- 浴缸
- 咖啡机
- 家庭套房
- HDMI电缆
- 国际频道
- 互联网-无线上网
- 厨房
- 微波
- Netflix公司
- 未婚夫妇
- 户外设施
- 小额存款
- 可吸烟房
- 素食餐
- 洗衣机
- 工作空间
- 瑜伽垫
最大值 1 Adult, 1 Child, 1 Infant
豪华套房 69m²
฿48,000 - 10 Day AQ
฿36,000 - 7 Day AQ
฿20,600 - 5 Day Test & Go
฿11,500 - 2 Day Test & Go
฿6,300 - 1st Day Test & Go
฿5,200 - 5th Day Test & Go
特征
- 7-11购买
- 浴缸
- 咖啡机
- 家庭套房
- 允许健身
- HDMI电缆
- 国际频道
- 互联网-无线上网
- 厨房
- 客厅
- 微波
- Netflix公司
- 未婚夫妇
- 户外设施
- 小额存款
- 可吸烟房
- 素食餐
- 洗衣机
- 工作空间
- 瑜伽垫
最大值 1 Adult, 2 Children, 2 Infants
两卧室行政套房 111m²
฿94,000 - 10 Day AQ
฿69,000 - 7 Day AQ
฿40,000 - 5 Day Test & Go
฿22,500 - 2 Day Test & Go
฿12,000 - 1st Day Test & Go
฿10,500 - 5th Day Test & Go
特征
- 7-11购买
- 浴缸
- 咖啡机
- 家庭套房
- 允许健身
- HDMI电缆
- 国际频道
- 互联网-无线上网
- 厨房
- 客厅
- 微波
- Netflix公司
- 未婚夫妇
- 户外设施
- 小额存款
- 可吸烟房
- 素食餐
- 洗衣机
- 工作空间
- 瑜伽垫
Grande Centre Point Hotel Ratchadamri 与 Bangpakok 9 国际医院合作，为需要进入泰国的游客提供经公共卫生部和国防部认证的替代性国家隔离住宿。
经认证的 14 晚或 15 晚国家检疫套餐欢迎您入住市中心，享受非凡的服务体验。该套餐受政府制定的所有入境者的健康观察规定的约束。
便利设施/功能
- Hotel Service
- Airport pick-up service on arrival date
- Complimentary snacks, soft drink coffee, tea -and drinking water
- Walk-in shower, bathtub and automatic washlet Microwave, refrigerator, and 2 in 1 washing machine
- Complimentary Wi-Fi access
- International TV programs 54 channels
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4.7 Grand Deluxe Room
正数
- Comfortable apartment
- AQ arrangements at airport, on entry to hotel and for COVID testing during stay were all highly efficient
- Polite and helpful service staff
The overall service and facilities during a difficult quarantine experience were excellent, and helped to minimise the negative aspects of isolated living.
5.0 Grand Deluxe Room
正数
负面的
- A lot of food options. Good portions too.
- great view
- room facilities
Overall great experience. Check in and the covid test was a breeze. Since I arrived early (before 9am) I got my results 5pm by phone call the same day. I ordered room service and it took about 45 minutes. Room had a king size bed, a day couch, nice view, shower, bathtub, washer, dryer, microwave, sink, fridge with free waters and a few sodas. Room also had some tea and snacks.
4.7 Grand Suite
正数
负面的
- + Large room size
- + Various food options & tastes great
- + Great hospitality & service from staff
- + Great views from the room
- Hotel is slightly aged
- Quarantine guests go on same elevator as regular guests
I had a very satisfying stay: The room is very big, the food is great, the service is amazing, the facilities in the room are comprehensive. Would totally recommend as a quarantine destination
4.7 Grand Deluxe Room
正数
- Prompt service. Staff were very professional and helpful.
We were very comfortable and well fed. Thanks for taking care of all our needs. The hotel paid great attention to details
4.7 Two Bedroom Executive Suite
正数 负面的
It was very comfortable quarantine thanks for the kind stuff and their prompt response.
I really recommend this hotel.
4.3 Grand Deluxe Room
正数
负面的
- Good view, nice food and staff
- Some smoking smell in the room although it is a non-smoking room. Windows can not open.
Overall not bad. Good for family also. Got kitchen, washing machine, big fridge and so on. If windows can open, get some fresh air, will be perfect.
4.3 Grand Suite
正数
负面的
- ขนาดห้องใหญ่ดีเทียบกับโรงแรมอื่นๆในย่านเดียวกัน ราคาเดียวกัน (ราคาต่อตารางเมตรถูกกว่า) วิวกรุงเทพชั้น 26 เตียงนอนสบาย ห้องนอนนอนดูวิวกรุงเพทเพลินๆ
- พนักงานช่วยเหลือดีมาก ตกเครื่องแล้วต้องเปลี่ยนตั๋วกระทันหัน พนักงานก็รีบจัดการให้ทันทีที่ได้รับเมล์/ไลน์ ไม่คิดเพิ่มค่าบริการเพราะเงื่อนไขว่าเปลี่ยนวันได้แต่ห้ามยกเลิกจ่ายเต็มตอนจอง
- สั่งอาหาร สิ่งของจากนอกโรงแรมได้ พนักงานเอาขึ้นมาส่งถึงหน้าห้อง ยกเว้นของสด(ซึ่งไม่จำเป็นมั๊ง แต่ห้องมีครัว -*-) ทุเรียน แต่ส้มตำสั่งมาทานได้ (เลือกที่นี่ไม่เลือกอีกที่เพราะเหตุผลนี้เลย)
- เดินทางกับลูกสัญชาติเยอรมันสองคน คิดราคาแม่คนไทย และลูกราคาเด็กต่างชาติ อันนี้รับได้อยู่ บางโรงแรมจะเอาราคาลูกเป็นผู้ใหญ่แล้วให้ราคาแม่เป็นคนร่วมห้อง
- มีเครื่องซักผ้า แต่ไม่มีที่ตากให้ แร่ดีที่โรงแรมมีบานเฟี้ยมแบบมีช่องเป็นม่าน ใช้ตากผ้าได้ดี แดดส่อง
- ขอเปลี่ยนผ้าปูได้ ขอสบู่ ยาสระผม ผงซักฟอกเพิ่มได้
- อินเตอร์เน็ตเร็วดี มีเร้าท์เตอร์ในห้องเลย เล่นเกมส์ไม่สะดุด (เลือก รร นี้เพราะอันนี้เช่นกัน)
- ราคาห้องไม่ได้รวมค่า netflix ต้องจ่ายเพิ่มเอง
- อาหารตัวเลือกน้อย และต้องสั่งล่วงหน้า 1 วัน รสชาติค่อนข้างไปทางอาหารญี่ปุ่น จืดๆ แจงกะทิหวานแบบน้ำตาลหก แต่ปริมาณก็เท่าๆกับข้าวกล่องปกติ ส่วนใหญ่เอาข้าวไว้ทานกับกับข้าวที่สั่งมาจากนอกโรงแรม ถ้าปกติทานข้าว 2 จาน อาจจะไม่อิ่มนะ แต่สำหรับเราคือพอ แต่ไม่อร่อย
- ต้องทำความสะอาดห้องเอง พนักงานจะเอาอุปกรณ์มาให้ จริงๆข้อนี้ไม่รู้จะเอาเป็น negative ดีไหม เพราะสำหรับเราโอเค เพราะไม่ค่อยชอบให้ใครเข้ามาเวลาพักในห้อง แล้วแต่คนชอบนะ
- ทีวีจอแบน 40 นิ้ว แต่น่าจะรุ่นเก่านะ เวลาตรีมหน้าจอชอบหลุดออกบ่อย
- ห้ามออกจากห้อง แม้แต่เดินเล่นบริเวณโรงแรมก็ไม่ได้
สภาพห้อง การบริการสมกับเป็นโรงแรม 5 ดาวค่ะ แต่ออกไปไหนไม่ได้แม้แต่บริเวณในโรงแรมก็รู้สึกเบื่ออยู่ ทีวีมีแต่ช่องเอเชีย ช่องยุโรปมีแค่จากฟรั่งเศส
4.3 Grand Deluxe Room
正数
负面的
- separate desk for eating and working
- laundry machine and easy to dry with hunger
- gym ball
- many TV program
- food is not so bad
- service is not so bad
This is second time for me to stay ASQ.
Here is much better than terminal21.
I think it's good ASQ here.
4.7 Absolute Suite
正数
负面的
- Food was good, just thai food is too sweet for european taste)
- Very nice people, helpful and kind. Doing their best to help
- Treadmill is very good idea
- Enough space in room
- Nice view
If room with treadmill is finished and they have only bicycles, hotel has a fitness company who can provide treadmill that you like.
Hotel team is very good.
Limousine service is private and nice
5.0 Grand Suite
正数
- 令人惊叹的景色 - 隔离时的完美选择
- 前台非常敏感和乐于助人
- 每天都有各种各样的饭菜可供选择，而且都非常好
- 整个隔离过程有条不紊——从抵达酒店到退房
下次肯定会再呆在那里 - 希望不再是在隔离期间，而是为了休闲。
4.5 Absolute Suite
正数
负面的
- 漂亮的大一居室单位
- 专用工作区
- 运动器材包含在价格中
- 非常漂亮的高尔夫球场景色。
总体来说很开心，服务很棒，房间很棒，食物也很棒。两周是轻而易举的。一个不错的选择，会再次预订。
4.3 Grand Deluxe Room
正数
在收到您的第二次阴性 Covid 测试后，我没有在房间里呼吸新鲜空气，我感到很失望
5.0 Grand Deluxe Room
<grande中心点ratchadamri>酒店非常舒适和友善。
我很高兴待在这里。
4.5 Grand Suite
正数 负面的
很棒的员工和食物的沼泽部分。非常漂亮的景色和很大的房间。小孩可以在房间里跑来跑去。但是儿童菜单上缺少蔬菜，大部分是油炸食品。
5.0 Grand Deluxe Room
正数
负面的
- 浴缸/洗衣机/干衣机/厨房/景观/食物质量，数量和味道/服务/加热的马桶座/
我喜欢我在这里住，因为房间（公寓风格）干净，宽敞，有一个完整的厨房，洗衣机烘干机，微波炉和橱柜，让您感觉像家一样。浴缸很大，有一个单独的独立淋浴间。水压很硬，水很热。马桶座圈有加热选项！我欣赏真正的硬木门，地板和墙壁，以及俯瞰体育俱乐部高尔夫俱乐部的落地窗。厨师很棒，我的食物很热，做工精良，烹饪和调味都很好。 *不是太调味，即使我不是素食主义者，我还是选择了素食菜单，但是我可以在旁边订购蛋清来补充我的蛋白质。我唯一的抱怨是床太硬，无法应付我的脖子和肩膀问题，每天早晨我醒来时都僵硬的背部和脖子。我问了一个床垫垫，但它们只是被子，什么也帮不上忙。枕头虽然很棒！无线网络很棒，夜间娱乐只需要Netflix和Prime。他们愉快地应要求给了我额外的咖啡，调味品和水。护士，您每天两次登机，
总是很乐观和友好。总的来说，我会再次留在这里，我的时间飞逝！我非常喜欢我的检疫，并且仅由于这家酒店的关怀和质量而再做一次。
4.7 Grand Suite
正数 负面的
房间又大又宽敞，因为振动太大，跑步机可以改善。食物很好，但日本料理却不那么美味。员工和服务都很棒
5.0 Grand Deluxe Room
正数 负面的
洁净室，细心的员工，客户很好的服务优质美味的食物我很佩服这是一家非常不错的ASQ酒店。