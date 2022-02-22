Пребывание Wellbeing and Lifestyle Resort - Phuket Sandbox Hotel

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Stay Wellbeing and Lifestyle Resort - это лучший курорт на Пхукете, где работает фитнес-центр. Здесь находится фитнес-центр Stay Fit площадью 1000 квадратных метров. Считающийся одним из лучших тренажерных залов в Азии, Stay Fit состоит из трех этажей с новейшим оборудованием Life Fitness. Выбирайте ежедневные групповые занятия, от йоги и силовых тренировок до увлекательных высокоинтенсивных интервальных тренировок Station 10, эксклюзивной программы Stay Wellbeing and Lifestyle Resort. Групповые занятия проводятся нашими профессиональными тренерами и доступны для всех уровней. Расположенный всего в нескольких минутах от пляжа Раваи и Най Харн, курорт Stay Wellbeing and Lifestyle предлагает роскошные номера от полулюксов до частных вилл с бассейном. Гости смогут насладиться 5-звездочным ужином в наших 2 ресторанах, Fresca Kitchens & Deli и Stay Green Café, где подаются вегетарианские блюда. Обслуживание номеров работает допоздна. Отдохните у одного из наших четырех бассейнов в свободное время или насладитесь фирменным коктейлем в баре у бассейна Stay Green. В течение дня от отеля до пляжей Най Харн и Раваи курсирует бесплатный трансфер в обе стороны. Бесплатный Wi-Fi предоставляется в номерах и общественных местах. Предлагается "шведский стол", приготовленный на заказ по меню. Откройте для себя рай на курорте Stay Wellbeing and Lifestyle Resort на Пхукете.