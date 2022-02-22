PHUKET TEST & GO

Пребывание Wellbeing and Lifestyle Resort - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.9
оценка с
375
Обновление February 22, 2022
Stay Wellbeing and Lifestyle Resort - Image 0
Stay Wellbeing and Lifestyle Resort - Image 1
Stay Wellbeing and Lifestyle Resort - Image 2
Stay Wellbeing and Lifestyle Resort - Image 3
Stay Wellbeing and Lifestyle Resort - Image 4
Stay Wellbeing and Lifestyle Resort - Image 5
+37 фотографии
БЫСТРЫЙ ОТВЕТ

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Stay Wellbeing and Lifestyle Resort - это лучший курорт на Пхукете, где работает фитнес-центр. Здесь находится фитнес-центр Stay Fit площадью 1000 квадратных метров. Считающийся одним из лучших тренажерных залов в Азии, Stay Fit состоит из трех этажей с новейшим оборудованием Life Fitness. Выбирайте ежедневные групповые занятия, от йоги и силовых тренировок до увлекательных высокоинтенсивных интервальных тренировок Station 10, эксклюзивной программы Stay Wellbeing and Lifestyle Resort. Групповые занятия проводятся нашими профессиональными тренерами и доступны для всех уровней. Расположенный всего в нескольких минутах от пляжа Раваи и Най Харн, курорт Stay Wellbeing and Lifestyle предлагает роскошные номера от полулюксов до частных вилл с бассейном. Гости смогут насладиться 5-звездочным ужином в наших 2 ресторанах, Fresca Kitchens & Deli и Stay Green Café, где подаются вегетарианские блюда. Обслуживание номеров работает допоздна. Отдохните у одного из наших четырех бассейнов в свободное время или насладитесь фирменным коктейлем в баре у бассейна Stay Green. В течение дня от отеля до пляжей Най Харн и Раваи курсирует бесплатный трансфер в обе стороны. Бесплатный Wi-Fi предоставляется в номерах и общественных местах. Предлагается "шведский стол", приготовленный на заказ по меню. Откройте для себя рай на курорте Stay Wellbeing and Lifestyle Resort на Пхукете.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Пребывание Wellbeing and Lifestyle Resort , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Пребывание Wellbeing and Lifestyle Resort
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Адрес / Карта

56/80, Moo 4, Soi Suksan, 2 Viset Road, Rawai, Phuket, Thailand, 83100

Отели-партнеры

Pullman Phuket Panwa Beach Resort 4 звезд
8.5
рейтинг с
1522 отзывы
Из ฿-1
Отель Ashlee Hub Патонг
7.8
рейтинг с
1287 отзывы
Из ฿-1
Даблтри Хилтон Пхукет Бантай Резорт
8.5
рейтинг с
131 отзывы
Из ฿-1
Отель Clover Patong Phuket
8.8
рейтинг с
2576 отзывы
Из ฿-1
Отель Novotel Phuket Kamala Beach
8.4
рейтинг с
886 отзывы
Из ฿-1
Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao
7.6
рейтинг с
1 отзывы
Из ฿-1
SAii Laguna Phuket
8.8
рейтинг с
2617 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

The View Rawada Phuket
7.7
рейтинг с
119 отзывы
Из ฿-1
Блю Бич Гранд Резорт энд Спа
9.2
рейтинг с
1 отзывы
Из ฿-1
Lotus Bleu Resort & Restaurant
7.7
рейтинг с
8 отзывы
Из ฿-1
The Beachfront Hotel Phuket, Rawai Beach
7.9
рейтинг с
50 отзывы
Из ฿-1
The Vijitt Resort Phuket, Пхукет
8.5
рейтинг с
868 отзывы
Из ฿-1
Casa Bella Пхукет
8.7
рейтинг с
68 отзывы
Из ฿-1
Baan Mee Phuket
8.6
рейтинг с
29 отзывы
Из ฿-1
Peace Blue Naiharn Naturist Resort Пхукет
8.8
рейтинг с
8 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU