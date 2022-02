Séjour Bien-être et Lifestyle Resort - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Stay Wellbeing and Lifestyle Resort est le premier complexe de remise en forme de Phuket et abrite Stay Fit, notre centre de remise en forme de 1 000 mètres carrés. Considéré comme l'un des meilleurs gymnases d'Asie, Stay Fit est composé de trois étages d'équipements Life Fitness haut de gamme. Choisissez parmi des cours de groupe quotidiens, allant du yoga et de la musculation aux cours amusants d'entraînement par intervalles à haute intensité Station 10, un programme exclusif à Stay Wellbeing and Lifestyle Resort. Les cours en groupe sont dispensés par nos formateurs professionnels et accessibles à tous les niveaux.Situé à seulement quelques minutes de Rawai & Nai Harn Beach, le Stay Wellbeing and Lifestyle Resort propose un hébergement de luxe allant des suites junior aux villas privées avec piscine. Les clients pourront profiter d'une expérience culinaire 5 étoiles dans nos 2 restaurants, Fresca Kitchens & Deli et Stay Green Café, qui propose des plats végétariens. Le service en chambre est ouvert jusqu'à tard. Détendez-vous autour de l'une de nos quatre piscines pendant votre temps libre ou savourez un cocktail exclusif au Stay Green Pool Bar. Le service de navette aller-retour gratuit circule toute la journée de l'établissement aux plages de Nai Harn et Rawai. Une connexion Wi-Fi gratuite est disponible dans les chambres et les parties communes. Un buffet à la carte préparé à la commande est disponible. Découvrez le paradis au Stay Wellbeing and Lifestyle Resort à Phuket.

AFFICHER TOUS LES HTELS SANDBOX Recherchez parmi les 190+ hôtels SANDBOX