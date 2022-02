Bleiben Sie Wellness- und Lifestyle-Resort - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Das Stay Wellbeing and Lifestyle Resort ist Phukets führendes Fitness-Inclusive-Resort und die Heimat von Stay Fit, unserem 1.000 Quadratmeter großen Fitnesscenter. Stay Fit gilt als eines der besten Fitnessstudios in Asien und besteht aus drei Etagen mit erstklassigen Life Fitness-Geräten. Wählen Sie täglich aus Gruppenkursen, die von Yoga- und Krafttraining bis hin zu unterhaltsamen hochintensiven Intervalltrainingskursen von Station 10 reichen, einem exklusiven Programm von Stay Wellbeing und Lifestyle Resort. Gruppenkurse werden von unseren professionellen Trainern unterrichtet und sind für alle Niveaus zugänglich.Das Stay Wellbeing and Lifestyle Resort liegt nur wenige Minuten von Rawai & Nai Harn Beach entfernt und bietet luxuriöse Unterkünfte von Junior Suiten bis hin zu privaten Poolvillen. In unseren 2 Restaurants Fresca Kitchens & Deli und Stay Green Café genießen Sie ein 5-Sterne-Restaurant mit vegetarischen Speisen. Der Zimmerservice ist bis spät in die Nacht geöffnet. Entspannen Sie in Ihrer Freizeit an einem unserer vier Swimmingpools oder genießen Sie einen einzigartigen Cocktail in der Stay Green Pool Bar.Der kostenlose Hin- und Rücktransferbus fährt den ganzen Tag vom Hotel zu den Stränden Nai Harn und Rawai. Kostenloses WLAN ist in den Zimmern und öffentlichen Bereichen verfügbar. Ein auf Bestellung zubereitetes -la-carte-Menü-Buffet ist verfügbar. Entdecken Sie das Paradies im Stay Wellbeing and Lifestyle Resort in Phuket.

