PHUKET TEST & GO

Kata Bai D Boutique Inn Гостевой дом - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
9.2
оценка с
535
Обновление March 24, 2022
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Kata Bai D Boutique Inn Guesthouse is no longer operating as an SANDBOX.

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Гостевой дом Kata Bai D Boutique Inn удобно расположен в районе пляжей, семейного отдыха и ресторанов города Пхукет. Он является наиболее подходящим местом для отдыха после напряженных будней. Этот 2-звездочный отель, расположенный всего в 20,1 км от центра города и в 47,5 км от аэропорта, ежегодно привлекает множество путешественников. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Kata Bai D Boutique Inn Guesthouse также предлагает множество удобств, чтобы сделать ваше пребывание на Пхукете еще более приятным. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневная уборка, услуги такси, круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа. Атмосфера гостевого дома Kata Bai D Boutique Inn отражена в каждом номере. телевизор с плоским экраном, беспроводной доступ в Интернет, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), кондиционер, письменный стол - это лишь некоторые из удобств, которые предлагаются на всей территории отеля. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Kata Bai D Boutique Inn Guesthouse идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

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Адрес / Карта

134 Khoktanod Road ,Kata Beach, Karon , Mueng, Kata, Phuket, Thailand, 83100

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