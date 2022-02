ウェルビーイングアンドライフスタイルリゾートに滞在 - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

ステイウェルビーイングアンドライフスタイルリゾートは、プーケットで最高のフィットネスインクルーシブリゾートであり、1,000平方メートルのフィットネスセンターであるステイフィットの本拠地です。アジアで最高のジムの1つと見なされているステイフィットは、3フロアの最高級のライフフィットネス機器で構成されています。ヨガ&ストレングストレーニングから楽しいステーション10高強度インターバルトレーニングクラスまで、毎日のグループクラスからお選びください。これは、ステイウェルビーイングアンドライフスタイルリゾート限定のプログラムです。グループクラスはプロのトレーナーが指導し、すべてのレベルにアクセスできます。ラワイ&ナイハーンビーチからわずか数分の場所にあるステイウェルビーイングアンドライフスタイルリゾートは、ジュニアスイートからプライベートプールヴィラまでの豪華な宿泊施設を提供しています。 2つのレストランFrescaKitchens&Deliとベジタリアン料理を提供するStayGreenCaféで5つ星のダイニング体験をお楽しみいただけます。ルームサービスは遅くまで開いています。オフタイムには4つのスイミングプールの1つでくつろいだり、ステイグリーンプールバーで特製カクテルをお楽しみください。宿泊施設からナイハーンビーチとラワイビーチまで、無料の往復シャトルバスサービスを終日運行しています。客室と公共エリアで無料Wi-Fiを利用できます。注文を受けてから調理するアラカルトメニューのビュッフェを用意しています。プーケットのステイウェルビーイングアンドライフスタイルリゾートでパラダイスを発見してください。

