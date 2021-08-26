Lotus Bleu Resort & Restaurant - Phuket Sandbox Hotel

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Lotus Bleu Resort & Restaurant, расположенный в Найхарн, Пхукет, является популярным выбором среди путешественников. Отель расположен всего в 3,5 км от центра города, поэтому гости удобно расположены для знакомства с достопримечательностями и развлечениями города. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Lotus Bleu Resort & Restaurant также предлагает множество удобств, чтобы сделать ваше пребывание на Пхукете еще более приятным. Отель предлагает доступ к широкому спектру услуг, включая бесплатный Wi-Fi во всех номерах, ежедневную уборку, услуги такси, билетную кассу, кухню. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Получите удовольствие от первоклассного обслуживания и широкого выбора услуг в Lotus Bleu Resort & Restaurant.