PHUKET TEST & GO

Lotus Bleu Resort & Restaurant - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.7
оценка с
8
Обновление February 8, 2022
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Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Lotus Bleu Resort & Restaurant в приоритетном порядке, и Lotus Bleu Resort & Restaurant будет получать оплату напрямую от вас.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 2 Adults
Двухместный номер делюкс 30
฿17,100 - 7 Day Sandbox
฿5,500 - 1st Day Test & Go
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Функции

  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • Открытые объекты
  • Малый депозит
  • Плавательный бассейн

Lotus Bleu Resort & Restaurant, расположенный в Найхарн, Пхукет, является популярным выбором среди путешественников. Отель расположен всего в 3,5 км от центра города, поэтому гости удобно расположены для знакомства с достопримечательностями и развлечениями города. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Lotus Bleu Resort & Restaurant также предлагает множество удобств, чтобы сделать ваше пребывание на Пхукете еще более приятным. Отель предлагает доступ к широкому спектру услуг, включая бесплатный Wi-Fi во всех номерах, ежедневную уборку, услуги такси, билетную кассу, кухню. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Получите удовольствие от первоклассного обслуживания и широкого выбора услуг в Lotus Bleu Resort & Restaurant.

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🇳🇴Jan Erik Horgen

Проверено на 26/08/2021
Прибыл 03/08/2021
0.5 Deluxe Double Room
Положительные     
  • Nothing
Отрицательные
  • Theft

The whole Sandbox arrangement is a high level scam operation designed to steal money from healthy people. Go somewhere else! Steals your money, will not return it, refuses to cooperate with even simple information. Took money for services not rendered, refuses to refund, refuses to provide basic written information like receipts for the "services" paid for.

Адрес / Карта

59/206 Samakkee Soi 1, Viset Road, Rawai, Muang, Phuket 83130, Naiharn, Phuket, Thailand, 83130

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