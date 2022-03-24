Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Этот очень стильный и современный курорт стремится предоставить гостям более индивидуальный и индивидуальный отдых. Отель расположен на чистом пляже Ката, всего в нескольких сотнях метров от торговых и развлекательных районов. В экскурсионном бюро можно с легкостью забронировать дайвинг и поездки по островам, а прокат велосипедов на территории позволит вам исследовать остров в своем собственном темпе. Это также позволяет легко добраться до ресторанов и ночных клубов, например, быстро добраться до заполненного туристами Патонга. После дня, проведенного на открытом воздухе, найдите время, чтобы посетить спа-центр и выбрать сеанс расслабляющих процедур. Если вы хотите искупаться ночью, можете быть уверены, что вы достигнете идеальной температуры с постоянно подогреваемым бассейном. Metadee Resort and Villas предлагает незабываемые впечатления от отпуска в по-настоящему современной и стильной обстановке.