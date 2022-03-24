PHUKET TEST & GO

Метади Резорт и Виллы - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.6
оценка с
2205
Обновление March 24, 2022
Metadee Resort and Villas - Image 0
Metadee Resort and Villas - Image 1
Metadee Resort and Villas - Image 2
Metadee Resort and Villas - Image 3
Metadee Resort and Villas - Image 4
Metadee Resort and Villas - Image 5
+34 фотографии
БЫСТРЫЙ ОТВЕТ

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

Этот очень стильный и современный курорт стремится предоставить гостям более индивидуальный и индивидуальный отдых. Отель расположен на чистом пляже Ката, всего в нескольких сотнях метров от торговых и развлекательных районов. В экскурсионном бюро можно с легкостью забронировать дайвинг и поездки по островам, а прокат велосипедов на территории позволит вам исследовать остров в своем собственном темпе. Это также позволяет легко добраться до ресторанов и ночных клубов, например, быстро добраться до заполненного туристами Патонга. После дня, проведенного на открытом воздухе, найдите время, чтобы посетить спа-центр и выбрать сеанс расслабляющих процедур. Если вы хотите искупаться ночью, можете быть уверены, что вы достигнете идеальной температуры с постоянно подогреваемым бассейном. Metadee Resort and Villas предлагает незабываемые впечатления от отпуска в по-настоящему современной и стильной обстановке.

Удобства / Особенности

  • The above room rate are nett rate (Non-commission) Inclusive of 10% service charge and 7% government tax and dialy Breakfast.
  • Child under 12 years staying in Private Pool Villa or Access Pool Villa must be responsible of parents/family.
  • Maximum guest allowed in room 3 A/D, 2 A/D + 1C , 3 A/D+1Inf or 2A/D + 1C+1Inf
  • За исключением частной виллы с бассейном, допускается размещение в номере 3 A / D + 1C + 1Inf или 2A / D + 2C + 1Inf или 4 A / D с доплатой за дополнительного человека (3-й и 4-й человек)
  • Rate base Single
  • Include of Accommodation with breakfast for nights
  • Covid Test 3 times DAY 0 , DAY 6 AND DAY 12
  • another persons extra charge 6500 THB
  • Round trip From / To Bangkok Hospital Siriroj
  • Third person additional charge 30,000 THB per per person (All category)
SHOW ALL HOTELS
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Метади Резорт и Виллы , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Метади Резорт и Виллы
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Адрес / Карта

66 Kata Road, Amphoe Muang, Kata, Phuket, Thailand, 83000

Отели-партнеры

Отель Ashlee Hub Патонг
7.8
рейтинг с
1287 отзывы
Из ฿-1
Даблтри Хилтон Пхукет Бантай Резорт
8.5
рейтинг с
131 отзывы
Из ฿-1
Отель Clover Patong Phuket
8.8
рейтинг с
2576 отзывы
Из ฿-1
Pullman Phuket Panwa Beach Resort 4 звезд
8.5
рейтинг с
1522 отзывы
Из ฿-1
Отель Novotel Phuket Kamala Beach
8.4
рейтинг с
886 отзывы
Из ฿-1
Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao
7.6
рейтинг с
1 отзывы
Из ฿-1
SAii Laguna Phuket
8.8
рейтинг с
2617 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Kata Bai D Boutique Inn Гостевой дом
9.2
рейтинг с
535 отзывы
Из ฿-1
Sugar Marina Resort - Мода - Ката Бич
8.2
рейтинг с
2898 отзывы
Из ฿-1
Отель Sugar Palm Grand Hillside
8.3
рейтинг с
4442 отзывы
Из ฿-1
Андаман Каннация Резорт & Спа
7.8
рейтинг с
391 отзывы
Из ฿-1
Курорт SIS Kata Resort
8.8
рейтинг с
1078 отзывы
Из ฿-1
Отель The Melody Phuket
8.5
рейтинг с
370 отзывы
Из ฿-1
Ката Рокс
8.5
рейтинг с
86 отзывы
Из ฿-1
ОЗО Пхукет
9.1
рейтинг с
70 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU