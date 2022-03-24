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Этот очень стильный и современный курорт стремится предоставить гостям более индивидуальный и индивидуальный отдых. Отель расположен на чистом пляже Ката, всего в нескольких сотнях метров от торговых и развлекательных районов. В экскурсионном бюро можно с легкостью забронировать дайвинг и поездки по островам, а прокат велосипедов на территории позволит вам исследовать остров в своем собственном темпе. Это также позволяет легко добраться до ресторанов и ночных клубов, например, быстро добраться до заполненного туристами Патонга. После дня, проведенного на открытом воздухе, найдите время, чтобы посетить спа-центр и выбрать сеанс расслабляющих процедур. Если вы хотите искупаться ночью, можете быть уверены, что вы достигнете идеальной температуры с постоянно подогреваемым бассейном. Metadee Resort and Villas предлагает незабываемые впечатления от отпуска в по-настоящему современной и стильной обстановке.
Удобства / Особенности
- The above room rate are nett rate (Non-commission) Inclusive of 10% service charge and 7% government tax and dialy Breakfast.
- Child under 12 years staying in Private Pool Villa or Access Pool Villa must be responsible of parents/family.
- Maximum guest allowed in room 3 A/D, 2 A/D + 1C , 3 A/D+1Inf or 2A/D + 1C+1Inf
- За исключением частной виллы с бассейном, допускается размещение в номере 3 A / D + 1C + 1Inf или 2A / D + 2C + 1Inf или 4 A / D с доплатой за дополнительного человека (3-й и 4-й человек)
- Rate base Single
- Include of Accommodation with breakfast for nights
- Covid Test 3 times DAY 0 , DAY 6 AND DAY 12
- another persons extra charge 6500 THB
- Round trip From / To Bangkok Hospital Siriroj
- Third person additional charge 30,000 THB per per person (All category)
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