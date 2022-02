สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท เป็นรีสอร์ทที่รวมฟิตเนสชั้นนำของภูเก็ตและเป็นที่ตั้งของ Stay Fit ศูนย์ออกกำลังกายขนาด 1,000 ตร.ม. Stay Fit ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในโรงยิมที่ดีที่สุดในเอเชีย ประกอบด้วยอุปกรณ์ Life Fitness ระดับแนวหน้าสามชั้น เลือกชั้นเรียนแบบกลุ่มทุกวัน ตั้งแต่การฝึกโยคะและการฝึกความแข็งแรง ไปจนถึงการฝึกแบบเว้นช่วงความเข้มข้นสูงแบบ Station 10 อันแสนสนุก โปรแกรมเฉพาะสำหรับ Stay Wellbeing และ Lifestyle Resort ชั้นเรียนแบบกลุ่มสอนโดยผู้ฝึกสอนมืออาชีพของเราและสามารถเข้าถึงได้ทุกระดับ Stay Wellbeing และ Lifestyle Resort ตั้งอยู่ห่างจากหาดราไวย์และในหานเพียงไม่กี่นาที ให้บริการที่พักสุดหรูตั้งแต่ห้องจูเนียร์สวีทไปจนถึงพูลวิลล่าส่วนตัว แขกจะเพลิดเพลินกับประสบการณ์การรับประทานอาหารระดับ 5 ดาวที่ห้องอาหาร 2 แห่งของเรา ได้แก่ Fresca Kitchens & Deli และ Stay Green Café ซึ่งมีตัวเลือกอาหารมังสวิรัติ รูมเซอร์วิสเปิดให้บริการจนถึงช่วงดึก นั่งเล่นรอบหนึ่งในสี่สระว่ายน้ำของเราในช่วงวันหยุดของคุณ หรือเพลิดเพลินกับค็อกเทลซิกเนเจอร์ที่ Stay Green Pool Bar บริการรถรับส่งไปกลับฟรีให้บริการตลอดทั้งวันจากที่พักไปยังหาดในหานและหาดราไวย์ อินเทอร์เน็ตไร้สาย ฟรีในห้องพักและพื้นที่ส่วนกลาง มีบริการบุฟเฟ่ต์เมนูอาหารตามสั่ง ค้นพบสวรรค์ที่ Stay Wellbeing and Lifestyle Resort ในจังหวัดภูเก็ต

