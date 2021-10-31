PHUKET TEST & GO

The View Rawada Phuket - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.7
оценка с
119
Обновление February 8, 2022
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2 ОТЗЫВЫ

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

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Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Максимум 2 Adults
Standard Sea View 20
฿13,000 - 7 Day Sandbox
฿10,700 - 5 Day Test & Go
฿7,400 - 2 Day Test & Go
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Функции

  • Интернет - Wi-Fi
Максимум 2 Adults
Делюкс с видом на море 42
฿15,000 - 7 Day Sandbox
฿12,700 - 5 Day Test & Go
฿8,200 - 2 Day Test & Go
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Функции

  • Балкон (полный доступ)
  • Интернет - Wi-Fi

Удобно расположенный отель на Пхукете является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. The View Rawada Resort & Spa является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Центр города находится всего в 12 км, а до аэропорта можно добраться за 60 минут. Не менее исключительным является легкий доступ к многочисленным достопримечательностям города, таким как Ферма орхидей Пхукета, Спортивный и теннисный клуб Пхукета, Тир Пхукета. View Rawada Resort & Spa также предлагает множество удобств, чтобы сделать ваше пребывание на Пхукете еще более приятным. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. В курортном спа-отеле View Rawada 69 спален. Все они со вкусом меблированы, многие из них даже предоставляют такие удобства, как ЖК-телевизор / плазменный экран, частный бассейн, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), джакузи, номера для некурящих. Гидромассажная ванна отеля, фитнес-центр, сауна, поле для гольфа (в пределах 3 км), открытый бассейн - идеальные места, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. The View Rawada Resort & Spa идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

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Счет
4.1/5
Очень хороший
На основе 2 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
2
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в The View Rawada Phuket , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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🇬🇧Wendy walker

Проверено на 31/10/2021
Прибыл 30/10/2021
3.9 Deluxe Sea View
Положительные     
  • Beautiful views
Отрицательные
  • Location far out

Hotel is lovely and clean, easy check in and very helpful. There is no food being served which isn't what i'd expect from a sandbox hotel and especially one that is in a location such as this one.

🇬🇧David Warburton

Проверено на 30/10/2021
Прибыл 22/10/2021
4.3 Standard Sea View
Положительные     
  • Great value, nice views and location
Отрицательные
  • Wifi average

The View Rawada in Rawai were very easy and helpful right from the start of the booking stage which took the stress away. Nice location with views over Chalong bay etc. and nice pool. Very good price for the quality. Very good staff and rooms cleaned every day. Would recommend not just for SHA but for a normal stay when the time comes. Definately recommended

Hotel Offer Brochure

Адрес / Карта

76/19 Moo 4 Viset Rd, Rawai Beach, Rawai, Phuket, Thailand, 83130

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