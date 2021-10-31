The View Rawada Phuket - Phuket Sandbox Hotel

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Удобно расположенный отель на Пхукете является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. The View Rawada Resort & Spa является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Центр города находится всего в 12 км, а до аэропорта можно добраться за 60 минут. Не менее исключительным является легкий доступ к многочисленным достопримечательностям города, таким как Ферма орхидей Пхукета, Спортивный и теннисный клуб Пхукета, Тир Пхукета. View Rawada Resort & Spa также предлагает множество удобств, чтобы сделать ваше пребывание на Пхукете еще более приятным. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. В курортном спа-отеле View Rawada 69 спален. Все они со вкусом меблированы, многие из них даже предоставляют такие удобства, как ЖК-телевизор / плазменный экран, частный бассейн, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), джакузи, номера для некурящих. Гидромассажная ванна отеля, фитнес-центр, сауна, поле для гольфа (в пределах 3 км), открытый бассейн - идеальные места, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. The View Rawada Resort & Spa идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.